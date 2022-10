Ici tout commence du 7 octobre 2022 : Anaïs choisit entre David et Lisandro (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 504 d'Ici tout commence du 7 octobre 2022, Anaïs fait un choix entre ses deux ex. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 7 octobre 2022, Lisandro s'excuse de son comportement envers Anaïs et lui confirme qu'il a toujours des sentiments pour elle. Plus tard, aidée de David qui l'encourage à rendre hommage à son frère, la jeune femme trouve l'idée du dessert pour son restaurant. Elle reçoit également le soutien de l'ensemble de sa brigade, même Charlène. Teyssier et la cheffe Meyer sont impressionnés par la proposition. En fin de journée, Anaïs annonce à David qu'elle ne ressent que de l'amitié pour lui et choisit de se remettre avec Lisandro.

En parallèle, Kelly rencontre enfin son père dans ITC, au programme TV de TF1 ce vendredi. Mais les retrouvailles ne se passent pas comme la jeune femme l'espérait, puisqu'ils n'ont rien à se dire et que Thomas se montre distant. Elle découvre également qu'il a une fille plus jeune, Alicia. Toutefois, il cache la véritable identité de Kelly à sa fille et écourte leur visite. Cependant, Thomas la rappelle pour lui expliquer qu'il est en plein divorce, qu'il essaie d'obtenir la garde de sa fille et que leurs retrouvailles tombent au mauvais moment. Kelly est effondrée et ne veut plus le revoir.

Enfin, Vic décide d'utiliser une recette du livre du Cercle au Double A. Dans Ici tout commence vendredi 7 octobre, après qu'Hortense se soit faite rembarrée par Théo pour ses idées, elle suggère au chef du Double A de s'inspirer d'une recette du livre de recette, en avouant que ça vient d'un livre trouvé au CDI. Théo est impressionné et Hortense suspicieuse. Finalement, Vic décide de dévoiler l'existence du Cercle et la salle secrète à Théo, contre l'avis de Billie. Elle lui annonce que s'il veut profiter des recettes, il doit rejoindre lui aussi le Cercle.