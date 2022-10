Ici tout commence du 21 octobre 2022 : Vic blesse Greg (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 514 d'Ici tout commence du vendredi 21 octobre, Vic provoque Greg dans un match de basket et le blesse volontairement. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 21 octobre 2022, Théo et Vic se réveillent de leur nuit d'amour, la jeune femme fait tout pour le charmer, alors que le fils Teyssier ne s'est pas encore remis de sa relation avec Célia. Charlène les surprend et met en garde son frère, sans succès. Vic est prête à tout pour que Théo redevienne chef du Double A, mais Samia et Billie lui conseillent de faire profil bas et de s'éloigner de la famille Teyssier. Mais la jeune femme n'en fait qu'à sa tête et, remarquant sa douleur à l'épaule, elle défie Greg au basket. Durant le match, la sœur d'Hortense le pousse volontairement et empire sa blessure, tout en assurant que ce n'était pas prémédité. Le jeune homme ne peut plus cuisiner. Medhi accepte alors de gérer seul la brigade du Double A. Cependant, Vic est prête à tout pour que Medhi craque et que Théo récupère son poste.

En parallèle, Deva reste furieuse contre David et ne manque pas de se plaindre constamment de lui. Dans Ici tout commence, au programme TV de TF1 vendredi, en apprenant qu'il est sur les applications de rencontre, Jasmine décide de chercher son profil et découvre qu'il aime la littérature. Lorsque David comprend qu'elles l'espionnent, il se moque d'elles et leur confie qu'il n'est pas un féru de lecture. Lorsque Deva le retrouve en train e lire plus tard, elle le taquine, jusqu'à ce que la tension sexuelle entre eux soit trop forte. Deva s'enfuit, troublée.

Enfin, Antoine demande à Claire et Olivia de refaire un live dans ITC, ce vendredi 21 octobre 2022. La cheffe Listrac refuse, prétextant ne pas avoir suffisamment de temps, mais la cheffe Guinot comprend qu'elle est mal à l'aise après leur discussion sur leur relation. Claire se confie ensuite à Louis, qui trouve que sa mère est toujours attirée par son ex et qu'elle est surtout terrifiée. Claire fait alors une déclaration enflammée à Olivia, devant les élèves de seconde année. Les deux femmes décident alors de se remettre ensemble, sous le regard attendri de Louis.