Ici tout commence dès le 30 janvier 2023 : Salomé et Gaëtan se rapprochent (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le 30 janvier, Gaëtan est prêt à tout pour aider Salomé. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 27 janvier 2023 à 18h30] Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 30 janvier, Rose considère que Salomé s'est comportée comme une diva en renonçant à sa présentation de projet devant Fayet et décide de l'exclure du module. Mais Teyssier n'est pas du même avis et trouve que son projet initial de restaurant alliant la gastronomie et l'alimentation saine tient la route. Elle n'aurait pas dû se laisser influencer par Thomas… De son côté, Anaïs va plus loin et pousse son amie à forcer le destin en préparant un plat à présenter malgré tout à Fayet. Gaëtan s'en mêle aussi et demande de l'aide à Teyssier. Celui-ci accepte de lui donner des conseils qu'il glissera l'air de rien à Salomé en cuisine. Entre Gaëtan et Salomé, la complicité est de mise, ce qui ne manque pas d'agacer Thomas.

En parallèle, dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 30 janvier, Lionel sera démasqué. En effet, la cheffe Vaton débarque à l'institut pour une masterclass… rappelons que Lionel avait usurpé son identité afin de monter une cagnotte en ligne pour financer son projet de restaurant vegan. Dans ses petits souliers, il fait tout pour ne pas être découvert, mais c'est finalement Olivia qui met les pieds dans le plat. Persuadée que Stéphanie Vaton était au courant, elle dévoile le projet de Lionel, qui n'a pas d'autre choix que de reconnaître la supercherie. Quelles seront les conséquences ?

Toujours à l'institut, Teyssier propose à son fils d'assurer l'un de ses cours pour les élèves de première année. Théo accepte, il comprend que c'est une façon pour son père de lui dire qu'il est fier de lui. Pour leur part, les élèves craignent de ne pas maîtriser la technique pour réaliser la brume glacée de Théo, mais finalement, le cours est une réussite. Dans les épisodes d'ITC diffusés à partir du 30 janvier sur TF1, tandis qu'Axel a apprécié le cours de Théo, ce dernier reconnaît qu'il a bien aimé enseigner.