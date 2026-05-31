Les Enfoirés se passeront de lui : dans une très mauvaise passe, le doyen quitte la troupe après 34 ans de concerts

Le doyen des Enfoirés tire sa révérence après 34 ans de présence. Son retrait de la troupe caritative a été annoncée dans un contexte de graves accusations.

L'absence sera remarquée sur la scène des prochains concerts caritatifs. Pour la première fois depuis 1993, les spectateurs des Enfoirés ne verront pas monter sur scène celui qui était devenu l'un des piliers de la troupe. Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu pour l'artiste de 67 ans, alors que plusieurs voix s'élèvent dans le monde du spectacle et de la politique pour réclamer l'annulation de ses représentations.

La directrice artistique des Enfoirés, Anne Marcassus, a confirmé cette information révélée par Médiapart et RTL vendredi. Elle a évoqué la volonté du chanteur de ne pas mettre l'association des Restos du cœur et les Enfoirés "dans l'embarras". Cette formulation diplomatique masque une réalité plus complexe, les Restos du Cœur affirmant de leur côté que ce retrait s'est fait à leur demande.

Le message envoyé par Patrick Bruel à ses collègues de la troupe dans la nuit du 28 au 29 mai traduit son amertume. "Bonjour à tous, compte tenu des circonstances, j'ai décidé de ne mettre aucune ni aucun d'entre vous dans un quelconque embarras. Je voulais donc vous dire, avec beaucoup de tristesse, que je ne serai pas avec vous en janvier prochain, comme c'était le cas depuis trente-quatre ans. J'espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence. Je vous souhaite le meilleur", a-t-il écrit selon le texte reproduit par RTL.

Patrick Bruel était devenu le doyen des Enfoirés en 2024, en dépassant Jean-Jacques Goldmann avec 32 participations. Il fait actuellement l'objet de quatre plaintes pour viols en France et d'une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique, des faits qu'il conteste fermement. Sa mise à l'écart des Enfoirés, à son initiative ou non, s'inscrit dans une série de défections qui touchent désormais l'ensemble de la carrière de l'interprète. Les radios RFM et Ici (ex-France Bleu) ont banni ses chansons de leurs ondes. L'émission N'oubliez pas les paroles de Nagui sur France 2 a également suspendu la diffusion de ses titres. Plusieurs concerts prévus, y compris au Québec ont déjà été annulés ou suspendus.

La tournée qui doit débuter le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris reste pour l'instant maintenue, malgré les appels à l'annulation lancés par plusieurs maires de grandes villes, notamment ceux de Paris, Marseille, Nantes et Lille. Mercredi soir, une représentation de la pièce "Deuxième partie" dans laquelle joue encore Patrick Bruel a été perturbée par des militantes du collectif féministe Nous Toutes, scandant "Bruel ! Violeur !".

Selon Paris Match, l'artiste aurait confié à son entourage se savoir "mort professionnellement". Une confidence qui révèle l'ampleur de la crise qui frappe cette fois celui qui était encore il y a peu l'une des figures les plus populaires de la chanson française.