"Quand on ne pouvait plus se blairer…" Entre Gwendoline Hamon et Alexandre Varga (Cassandre), il y a eu des hauts et des bas

Onze ans de collaboration et une amitié qui survit à tout : Gwendoline Hamon et Alexandre Varga, en couple dans la série "Cassandre", n'ont pourtant pas toujours filé le parfait amour...

La série Cassandre est l'un des grands succès du service public depuis des années et elle continue de captiver des millions de téléspectateurs sur France 3 à chaque (re)diffusion, onze ans après son lancement. Au cœur de ce succès, le binôme formé par Gwendoline Hamon (Cassandre) et Alexandre Varga (Roche) fascine autant qu'il intrigue. Lors du Festival de Monte-Carlo 2026, Allociné a tiré les vers du nez des deux acteurs, qui ont accepté de revenir sur leur parcours commun, sans langue de bois.

On apprend notamment dans l'interview que leur histoire a commencé chez Françoise Ménidrey, lors d'auditions où Gwendoline Hamon elle-même donnait la réplique aux candidats pour devenir son partenaire à l'écran. Elle se souvient notamment d'un Alexandre Varga avec "les cheveux plus longs, plus touffus et plus bruns". Au fil des années, la collaboration va se transformer en quelque chose de plus profond qu'une simple relation professionnelle.

© Nicolas ROBIN - Fabrice LANG - FTV - NEWEN STUDIOS

"On se connaît par cœur maintenant, donc on travaille très vite et très bien ensemble", explique Gwendoline Hamon, avec la confirmation d'Alexandre Varga : "Forcément, en 11 ans, on partage beaucoup de choses, dans le professionnel comme dans l'extra-professionnel. Une vraie amitié s'est liée, une vraie complicité."

Le succès du duo Cassandre-Roche repose selon eux sur plusieurs piliers. "Notre complicité en fait certainement grandement partie. Je pense aussi à la qualité de la série en elle-même : l'écriture, les intrigues, nos partenaires, les guests que nous recevons... C'est un mélange de tout", analyse lucidement Alexandre Varga, n'oubliant pas de saluer l'équipe technique, véritable "noyau dur" qui contribue à créer cette atmosphère familiale si particulière sur les tournages.

"Si on est généreux et investi, la vie vous le rend. Le public sent qu'il y a une sincérité et qu'on ne triche pas", affirme de con côté Gwendoline Hamon. Mais la générosité et la sincérité ont parfois quelques revers. "On a eu des moments où on n'était pas d'accord, où on s'est engueulés, mais comme dans la vie en fait. C'est ça qui est sain : on s'aime beaucoup et on se dit tout", révèle Gwendoline Hamon sans détour. Et Alexandre Varga d'abonder : "Comme dans un couple, il y a des moments joyeux et des frictions, mais on est toujours là et on s'entend vraiment bien."

Il y a donc eu des frictions entre les deux acteurs, en coulisses comme à l'écran. Et cela a même parfois été tendu : "Même quand on se disputait et qu'on ne pouvait plus se blairer, on jouait bien ensemble ! Quand on ne s'entend pas, ça fait des étincelles à l'écran", lâche Gwendoline Hamon, toujours dans Allociné, qui rassure tout de même les fans : "Bon, on n'en est plus là aujourd'hui, heureusement". Des épisodes inédits de la série, tournés en 2025, n'ont pas encore été diffusés en France et devraient arriver cet été. D'autres ont été tournés en Savoie et à Lyon au printemps.