David Gallienne : "Cette victoire dans Top Chef représente des années de travail" [Interview]

TOP CHEF - David Gallienne, 31 ans, a été sacré gagnant de Top Chef 2020 lors de la finale face à Adrien. Au cours d'une interview, le chef étoilé revient sur cette victoire, et son aventure dans le concours.

[Mis à jour le 18 juin 2020 à 00h05] Le suspense a enfin pris fin. David Gallienne a été sacré grand gagnant de Top Chef 2020. Le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était certes le seul candidat étoilé de cette saison 11, mais il a réalisé un parcours presque sans faute, grâce à sa rigueur et son expérience. Âgé de 31 ans, David est déjà chef de son propre restaurant gastronomique, Le Jardin des Plumes à Giverny en Normandie. Lors de la finale diffusée sur M6 le 17 juin, il a affronté Adrien Cachot, un candidat qui s'est démarqué par sa créativité et son originalité. Toutefois, le cuisinier a su convaincre les votants grâce à un menu qui les a fait voyager. Le gagnant de cette saison de Top Chef est revenu auprès de Linternaute sur sa victoire, son aventure dans le concours culinaire, avant d'esquisser ses futurs projets.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez découvert que vous aviez gagné Top Chef ?

Une immense joie encore plus forte que celle de l'annonce de ma présence en finale ! J'étais entouré d'une partie de mes proches et de ma cheffe Hélène Darroze et rien que de voir la liesse autour de moi et qu'ils soient tous fiers de moi, c'est ça ma plus belle victoire ! Et très vite, en reposant le couteau, je me souviens avoir à ce moment là exactement réalisé que j'étais le vainqueur de cette saison...

Que représente pour vous cette victoire ?

Plus de 15 années de travail, de sacrifices ! Et puis la fierté d'avoir tenu ma promesse d'emmener ma cheffe Hélène Darroze jusqu'au bout de ce concours et d'avoir remporté et partagé la victoire avec elle !

Est-ce que la réalisation de cette promesse a apporté une dimension particulière à votre triomphe ?

Bien-sûr, elle est heureuse pour moi et je suis très heureux de partager cette victoire avec elle.

"Je pense que cette somme va permettre aux Plumes de continuer à faire voyager dans les assiettes"

Qu'allez vous faire de la somme d'argent que vous avez remportée ?

Je ne sais pas encore. Il faut dire que je viens de racheter le Jardin des Plumes et investi beaucoup d'argent dans mon achat entrepreneurial... Avec la crise économique que nous avons rencontré tous et surtout au sein de ma profession, je pense que cette somme va permettre aux Plumes [Le Jardin des Plumes, son restaurant] de continuer à faire voyager dans les assiettes...

Comment avez-vous appréhendé et vécu cette finale ?

Préparer une finale c'est de l'entraînement. Il faut bien se cadrer, comme je le fais avec ma brigade aux Plumes et être aligné avec son travail. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir ! Il y avait une belle cohésion d'équipe dans la brigade. On aurait pu croire que l'on préparait un banquet entre amis pour des amis ! Ils ont été tous juste au top, et Jordan que je connaissais peu, s'est donné à trois mille pour cent. Il a été remarquable !

Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ?

Je pense que mon côté classique et rassurant peut-être est-cela qui a fait la différence ? Mais en même temps les scores étaient très serrés !

"Décrocher le Graal de la finale, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas au début de la compétition"

Quand vous avez commencé le concours, pensiez-vous aller si loin ?

Quand on commence Top Chef, on cherche à perdurer dans le temps, mais décrocher le Graal de la finale, c'est une chose à laquelle on ne pense pas au début de la compétition. On cherche à y tendre et on se donne à fond, mais ce qui m'a motivé pour tenir bon, c'est cette promesse que j'ai faite à ma cheffe Hélène Darroze de l'emmener le plus loin possible et en finale. Promesse que j'ai tenue !

Pourquoi avoir fait cette promesse à Hélène Darroze de l'emmener en finale dès le début du concours ?

Cheffe Hélène Darroze n'a jamais présenté de candidat en finale de ce concours culinaire. C'est comme un défi que je me suis lancé que de faire tout en sorte pour me surpasser et y parvenir !

La cérémonie des couteaux a été tournée dans des circonstances particulières cette année : comment l'avez-vous vécue ?

J'aurais aimé être entouré de mes proches mais ce n'était pas possible avec les restrictions dues à la crise sanitaire. Le principal a été d'avoir les personnes que j'aime le plus à mes côtés... et pour les amis, eh bien il faudra attendre la diffusion !

"Rien que le fait d'avoir réalisé un de mes rêves en participant à Top Chef, c'est beaucoup pour moi"

Vous avez attendu plusieurs mois avant de connaître le verdict, comment avez-vous vécu cette période entre la fin du tournage au George V et le tournage de la cérémonie des couteaux ?

Je n'ai pas arrêté ! J'ai cuisiné pour les soignants, lancé un click-and-collect au sein de mon restaurant, alors je n'ai pas eu le temps de me poser ces questions-là, sincèrement. Aussi, le résultat n'était pas le plus important, car gagnant ou pas, rien que le fait d'avoir réalisé un de mes rêves, qui était de participer au concours Top Chef, c'est déjà beaucoup pour moi !

Quel bilan tirez-vous de votre participation à ce concours ? Que vous a apporté Top Chef ?

Je sors de ce concours avec plein de réponses à mes questions. Top Chef m'a permis de prendre du recul par rapport à ma cuisine car se faire juger par de grands noms de la gastronomie mondiale comme on a pu l'être, ça permet de voir plus clair dans son assiette, et surtout ça donne envie d'être encore plus créatif ! Mon meilleur souvenir a été l'épreuve du chef Pierre Gagnaire, la boîte noire. Le moment le plus compliqué a été de cuisiner des pieds de veau, de la fraise de veau, des pousses pieds et des champignons en un temps-record sans aucun autre produit ...

Vous êtes déjà étoilé et chef de votre propre restaurant : maintenant que Top Chef est terminé, quels sont vos projets ?

Il y en a plusieurs mais avant toutes choses, je m'attelle à ma cuisine au Jardin des Plumes qui m'a été transmis en janvier par mon ami, le chef Eric Guerin.

