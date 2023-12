Mort d'Andre Braugher : l'inoubliable acteur de "Brooklyn Nine-Nine" emporté par la maladie

L'acteur américain Andre Braugher, connu pour avoir incarné le Capitaine Holt dans la série "Brooklyn Nine-Nine", est décédé ce lundi 11 décembre à l'âge de 61 ans.

Triste journée pour les fans de Brooklyn Nine-Nine. L'acteur américain Andre Braugher, connu pour avoir incarné le Capitaine Raymond Holt de 2013 à 2021, est décédé ce lundi 11 décembre. La nouvelle a été confirmée par son attachée de presse auprès de Variety. Elle a également précisé que l'acteur avait succombé à une brève maladie, sans en dire davantage. Il avait 61 ans.

Andre Braugher s'est fait connaître en 1989, pour son rôle dans le film Glory face à Morgan Freeman et Denzel Washington. Mais c'est surtout à la télévision qu'il se fait un nom, d'abord en interprétant le détective Frank Pembleton dans la série policière Homicide, de 1993 à 1998. Pour ce rôle, il remporte un Emmy Awards en 1998 du meilleur acteur dans une série dramatique.

Il remportera également l'Emmy Awards du meilleur acteur dans une mini-série ou un film en 2006, pour son rôle dans Thief. Au total, il sera nommé à 11 reprises à la cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine.

Plus récemment, c'est dans le registre de la sitcom policière qu'il s'est distingué. Il incarnait, dans Brooklyn Nine-Nine, le capitaine de police Raymond Holt, qui se distinguait pour son sérieux à toute épreuve face au reste de l'équipe beaucoup plus déjanté. Il a joué ce rôle de 2013 à 2021.

Au cinéma, Andre Braugher avait également joué dans les films Piège en eaux trouble, Les Quatre fantastiques et le Surfer d'argent, mais aussi The Mist, Salt ou encore plus récemment She Said.

Des hommages de stars

La mort d'Andre Braugher a endeuillé de nombreux fans de Homicide et Brooklyn Nine-Nine, mais également ses anciens collègues. Le compte officiel de la sitcom policière lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux avec le message "toujours notre capitaine. Nous t'aimons André". De son côté, l'acteur Terry Crew, qui incarnait le sergent Terry Jefford dans la série, a écrit sur Instagram : "Je n'arrive pas à croire que tu sois parti si tôt. Je suis honoré de t'avoir connu, ri avec toi, travaillé avec toi et partagé 8 années glorieuses à regarder ton talent irremplaçable. Ça fait mal. Tu nous as quittés trop tôt."

Le comédien Joe Lo Truglio, qui joue Charles Boyle dans Brooklyn Nine-Nine, lui a également rendu un vibrant hommage en disant qu'Andre Braugher lui "manque tellement. Quel honneur de travailler avec un homme qui savait de quoi il s'agissait vraiment. Je me sens béni et reconnaissant". Enfin, Chelsea Peretti, interprète de Gina Linetti, a écrit : "J'espérais vraiment et j'étais persuadée que je te reverrais. Je déteste le fait que ce ne soit pas le cas."

Andre Braugher laisse derrière lui son épouse, Ami Brabson, actrice d'Homicide, et leurs trois enfants.