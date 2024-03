Inès Reg - Natasha St-Pier : une altercation rien que pour les caméras, l'humoriste explique tout dans une vidéo

A vouloir donner des séquences fortes à un télécrochet comme Danse avec les stars, certaines d'entre elles se prennent parfois les pieds dans le tapis...

Il y a quelques jours, le monde du divertissement était secoué par une altercation très violente entre deux personnalités du spectacle, relayée dans la presse quelques semaines après les faits. Au cœur de cette controverse se trouvaient deux candidates de Danse avec les stars, le télécrochet de TF1 où des vedettes viennent se mesurer sur une piste de danse, devant des millions de téléspectateurs. Les articles, publiés à partir de la mi-mars, surprennent les fans : Inès Reg, humoriste de 31 ans, et Natasha St-Pier, chanteuse de 43 ans, toutes deux participantes de l'édition 2024 du programme de la première chaîne, se sont écharpées en coulisses le 31 janvier, lors des répétitions du spectacle. Mais cette fois le clash est bien plus violent que ceux auxquels ce genre d'émission nous a habitués.

Danse avec les stars, diffusé en prime-time sur TF1 tous les vendredis, est généralement coutumier de séquences fortes des répétitions, montrant sur les réseaux sociaux ou en deuxième partie de soirée les doutes, les souffrances, les drames, mais aussi les clashs entre candidats en coulisses. Pourtant, la vidéo de l'altercation entre Inès Reg et Natasha St-Pier, qui a été filmée, ne sera pas diffusée. Et pour cause : ce qui semblait être un simple conflit concernant le volume de la musique dans les salles de répétition, situées à Malakoff, en région parisienne, a dégénéré en une querelle qui donnera lieu à plusieurs mains courantes.

Un clash en répétitions remontant à fin janvier

L'incident a débuté lorsque Inès Reg, dérangée par le niveau sonore élevé provenant de la salle où Natasha St-Pier et son partenaire Anthony Colette s'entraînaient, est intervenue pour demander de baisser le volume, afin de pouvoir réaliser une interview dans une salle adjacente. La réponse de Natasha St-Pier à cette requête a été pour le moins surprenante : la chanteuse canadienne va insulter de manière inattendue l'humoriste et la saisir pour lui faire quitter la pièce.

Le Parisien racontera plusieurs jour plus tard que la situation s'est envenimée. Inès Reg se serait montrée menaçante, (le mot "menace de mort" sera employé dans l'article) envers Natasha St-Pier et Anthony Colette, ce qui les poussera à déposer des mains courantes préventivement. Inès Reg, va fermement nier ces accusations, auprès de la production, soulignant que l'ensemble de l'altercation avait été filmé et que des témoins étaient présents. BBC Studios France, qui produit l'émission avec TF1, va finalement lui donner raison et décider de suspendre St-Pier des répétitions pendant trois jours.

Mais le mal est fait, notamment avec la médiatisation de l'affaire : après la publication des premiers articles de presse, Inès Reg est vite confrontée à l'isolement et au rejet d'autres participants de l'émission. Une situation comparable, selon elle, à du harcèlement scolaire de collégiens. Elle demandera à TF1 de diffuser les images du clash, ce que la chaîne va refuser pour défendre son concept d'émission "feel good". Des tentatives de réconciliation sont mises en place, une vidéo destinée aux réseaux sociaux est vite publiée, avec l'espoir de tourner la page et mettre fin à la controverse.

La vidéo d'Inès Reg en larmes sur Instagram

Mais rien n'y fait. Les réseaux sociaux se sont emballés et Inès Reg est la coupable désignée. Ce qui a poussé l'humoriste à présenter sa version des faits dans une vidéo publiée sur Instagram entre dimanche et lundi. Très affectée, parfois en larmes, elle y relate les détails des faits qui se sont déroulés le 31 janvier.

"Je rentre dans leur salle, la musique est à fond. Anthony me voit, il coupe la musique", débute-t-elle. Et de poursuivre : "Je lui demande s'il peut baisser le son, ce à quoi il me répond : 'Ça ne vous fera pas de mal'. Je lui réponds : 'En fait dans le couple, tu es le mec piquant et Natasha, elle, est la meuf mignonne'". C'est à cet instant que Natasha St-Pier serait intervenue pour défendre son partenaire de danse : "À ce moment-là, Natasha est à ma droite. Elle a la tête baissée", raconte encore Inès Reg dans sa vidéo. "Ensuite, elle dit : 'Écoute-moi bien, petite salope (...), maintenant, tu sors'", poursuit l'humoriste, qui en est restée choquée et meurtrie.

"À ce moment-là, j'ai vu un éclair. Je me suis dit : 'Ne pleure pas' (...). Après ça, les seuls mots qui sont sortis de ma bouche, c'est : 'Oh waw' (...). Ça m'a fait tellement de mal", lâche rétrospectivement la candidate, qui explique s'être réfugiée dans une salle de repos pour pleurer à l'abri des regards. Malgré des excuses, l'humoriste, profondément affectée par l'incident, va d'abord refuser de répondre à Natasha St-Pier, refusant d'atténuer l'impact de l'insulte reçue.

Un SMS d'excuse de Natasha St-Pier dévoilé

Dans son message, Inès Reg partage également la capture d'un SMS que lui a envoyé Natasha St-Pier par la suite. La chanteuse y affirme qu'elle pensait jouer une "saynète" dans laquelle elle incarnait le "rôle de la méchante" pour une des séquences dont les fans sont friands. Elle assure également qu'elle employait régulièrement ce genre d'insulte avec ses copines proches : "évidemment tu ne peux pas savoir que je ne suis jamais dans l'agressivité et souvent dans le second degré. Je t'ai trouvé tellement génial (sic) que très vite j'ai eu envie d'agir avec toi comme avec mes amis et c'est entièrement ma faute", peut-on lire.

Capture du SMS de Natasha St-Pier a Inès Reg, dévoilé par cette dernière sur Instagram. © Capture Instagram

Une explication qui passe mal : "Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans d'origine algérienne, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope, je vous laisse imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi", souffle Inès Reg, qui conclut malgré tout en affirmant ne pas vouloir se positionner en victime et en appelant désormais à l'apaisement.

Malaises et dérives de la téléréalité

DALS 2024 va-t-il rebondir et enfin parvenir à faire oublier l'affaire ? La production semble avoir pris les choses au sérieux avec la mise à pied de Natasha St-Pier. Le SMS d'excuses de la chanteuse semble aussi aller dans le sens d'une erreur d'interprétation et Inès Reg elle-même assure désormais n'avoir "plus de haine envers personne. Ni envers Natasha, ni envers Anthony" et même vouloir "prendre Natasha dans [s]es bras, parler avec elle, la checker". Mais le malaise reste palpable.

Reste en effet d'un côté le harcèlement que l'humoriste a subi et continue de subir sur les réseaux sociaux sur fond de racisme et de grossophobie. Inès Reg révèle d'ailleurs sur Instagram avoir hésité à quitter Danse avec les stars à cause de cette affaire. De l'autre, on continuera à rire jaune de la maladresse d'une candidate un peu trop zélée. On gardera surtout l'impression amère que dans ce genre de programme proche de la téléréalité, la recherche récurrente du clash devant les caméras est devenu une discipline presque aussi importante que la danse elle-même. Avec les dérapages que cela implique...