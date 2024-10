Le Meilleur Pâtissier : pas gênée, Lyana, la fille de Laetitia Milot, s'est incrustée sur le tournage

Laëtitia Milot est la nouvelle figure du Meilleur Pâtissier, qui débute ce samedi soir sur M6...

Le Meilleur Pâtissier est de retour, ce jeudi 10 octobre 2024, pour une nouvelle saison sur M6, avec un nouveau casting de candidats, plusieurs nouveautés du côté des épreuves, mais aussi une toute nouvelle animatrice. Laëtitia Milot vient en effet remplacer Marie Portolano, qui a quitté M6 pour d'autres projets cette saison. Un tournant risqué pour la comédienne, plutôt connue pour ses apparition dans les feuilletons et séries de TF1 et du service public ces dernières années.

Laëtitia Milot sait que le Meilleur Pâtissier est un nouveau challenge pour elle et n'a pas hésité à faire part de son appréhension dans les médias. A 44 ans, elle a néanmoins suffisamment de "bouteille" pour apporter ses propres ingrédients au programme, à commencer par des pastilles humoristiques qui vont venir parsemer le concours culinaire et sans doute lui ajouter une petite touche sucrée (l'important étant de ne pas en abuser). Même Mercotte et parfois Cyril Lignac, qui l'accompagneront cette saison, ont accepté de jouer dans ces sketchs dont on ne connait pas encore tout à fait la teneur.

Laëtitia Milot a donc eu de quoi s'occuper. Entre les fictions, la lutte contre l'endométriose, dont elle a endossé le rôle de porte-parole, et le Meilleur Pâtissier, elle a de moins en moins de temps libre et peine d'ailleurs à en consacrer à sa famille, comme elle l'a confié aux journalistes en conférence de presse. Malgré la maladie dont elle souffre, la comédienne est la maman de Lyana, âgée de 6 ans. Et pas question pour elle de se séparer trop longtemps de ce "bébé miracle" comme elle l'appelle, puisqu'elle ne pensait pas pouvoir procréer à cause de l'endométriose justement.

Le Meilleur Pâtissier a donc régulièrement reçu la visite de la petite fille, que sa maman à choisi d'emmener avec elle sur le tournage. "Si à un moment donné je n'amène pas ma fille avec moi, ce n'est pas possible. Et même quand je suis partie quatre mois à la Réunion (pour le tournage de la série Réunions, sortie en 2020 - NDLR), je l'ai mise dans une autre école pendant ces quatre mois", a confié Laëtitia Milot à Télé Loisirs.

"Je veux qu'elle ait une éducation par ses deux parents. Si j'écoute ma profession, je suis rarement à la maison. Je sors d'une tournée de 80 dates (pour sa pièce "Un dîner d'adieu" - NDLR), ce n'était pas facile parce que je partais tous les week-ends, parfois 4-5 jours par semaine", ajoute-t-elle, tout en se réjouissant de trouver "toujours des solutions". "Il y a mamie qui nous aide beaucoup", a notamment reconnu la comédienne-animatrice, qui veut néanmoins rester le plus possible derrière sa progéniture.

Lyana a donc fait son petit bonhomme de chemin dans Le Meilleur Pâtissier. Au point de créer des liens avec les candidats, les animateurs, et même les enfants de ces derniers, venus eux aussi mettre de doigt dans la casserole de chocolat. "Elle était ravie, elle s'est beaucoup amusée avec le fils de Cyril. Elle aussi s'est attachée à certains candidats et elle a hâte de voir l'émission", a confié Laëtitia Milot à Télé Star cette semaine. Au point de voir une petite tête blonde apparaitre de temps en temps à l'écran ?