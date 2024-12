Koh Lanta n'est que la vitrine, Denis Brogniart est un redoutable homme d'affaires avec un énorme salaire

Denis Brogniart est le visage de Koh Lanta depuis plus de 20 ans. Mais derrière la figure de la télévision, l'animateur est aussi un redoutable homme d'affaires qui veille à ses revenus, plus que confortables.

TF1 a programmé la finale de Koh-Lanta, "La Tribu maudite", le mardi 3 décembre 2024. Un final très attendu dans lequel Denis Brogniart se montrera aussi inflexible qu'impitoyable, le regard froid et les sourcils froncés, comme il sait si bien le faire depuis plus de 20 ans. L'animateur vedette de TF1, connu pour son côté sportif-baroudeur et son intransigeance sur les tournages (au point d'avoir essuyé des accusations d'anciennes collaboratrices l'année dernière), s'est fait une belle place à lui dans le petit écran, de Koh Lanta à Ninja Warrior, en passant par les émissions sportives, les après-matchs de foot, les événements spéciaux, les défilés militaires...

Pendant que les aventuriers de Koh-Lanta se battent pour remporter les 100 000 euros promis au vainqueur, Denis Brogniart, lui, n'a donc pas vraiment besoin de jouer les Robinson. Ses revenus versés par TF1 sont gardés secrets et l'animateur avait vertement démenti en 2022 celui de "35 000 euros par émission" annoncé à l'époque par Matthieu Delormeau dans TPMP. Denis Borgniart, qui avait assuré être payé beaucoup moins et "en cachets", pourrait néanmoins toucher au moins ce montant voire plus chaque mois, selon plusieurs sources. Une coquette somme à laquelle il faut ajouter d'autres sources de revenus. Car Denis Brogniart a su intelligemment diversifier ses activités pour se constituer son petit empire et est aussi féroce en affaires que sur les plateaux de télévision.

Denis Brogniart et sa femme Hortense Brogniart photographiés à Roland Garros en juin 2024 à Paris. © Laurent VU/SIPA (publiée le 26/11/2024)

Comme l'a rapporté L'Informé cet été, sa société Denis Brogniart Communication, dont il est l'unique gérant et associé, a vu son chiffre d'affaires exploser ces dernières années. De moins de 430 000 euros en 2012, elle est passé à 1,93 million d'euros en 2022 ! Sur la seule année 2022, l'animateur a réalisé 1,16 million d'euros de bénéfices, auxquels s'ajoutent 200 000 euros de dividendes. Car Denis Brogniart, qui est parfois qualifié de "journaliste", est surtout une marque qui se valorise dans des "piges" ou des "ménages" pour des entreprises.

Concrètement, pour faire fructifier sa société et ses revenus, Denis Brogniart intervient pour animer des événements internes en entreprise. Des conférences, des séminaires et autres masterclass qu'il facture jusqu'à 15 000 euros selon Capital, dont 10 à 15% sont tout de même reversés à TF1, qui reste partenaire de ce genre de prestation. À cela s'ajoutent les cachets qu'il perçoit pour ses apparitions dans des spots publicitaires (Nissan, Nintendo, la fédé d'équitation, 123 pare-brise...), des vidéos pour une agence de communication pour les TPE...

Enfin, fort de son image, l'animateur s'est essayé à l'écriture, avec la publication de deux livres. Selon les estimations de L'Informé, son roman "Un soldat presque exemplaire" paru en 2021 et son essai "Mes secrets de Koh-Lanta" sorti en 2010 lui auraient rapporté environ 33 000 euros. Plus modeste, certes, mais essentiel une fois encore pour valoriser la marque" Brogniart".