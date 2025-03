Fini la bimbo, bye bye Adil Rami ! Pamela Anderson a une nouvelle vie... et de nouveaux amours

Après une carrière d'actrice et de sex-symbol, Pamela Anderson a opéré une reconversion surprenante, avec des amours insoupçonnés.

De la série Alerte à Malibu au début des années 90 au scandale de sa sextape avec son ex-mari Tommy Lee, Pamela Anderson a longtemps été associée à l'image de la blonde sulfureuse américaine. Mais la star canado-américaine de 57 ans aujourd'hui a décidé de changer son image et de revenir sur le devant de la scène sous un tout nouveau jour. Le point d'inflexion a sans doute été sa participation remarquée à l'émission Danse avec les stars en 2022. Cette expérience lui a redonné goût aux projecteurs et l'a poussée à se lancer dans de nouvelles aventures, plus en phase avec ses valeurs.

En 2023, Pamela Anderson a ainsi dévoilé l'émission "Pamela's Garden of Eden", diffusée sur la chaîne HGTV Canada. Dans ce programme, elle montre comment elle va rénover et moderniser avec des architectes et designers la propriété de sa grand-mère sur l'île de Vancouver. Un retour aux sources pour la star qui se passionne depuis toujours pour l'aménagement de la maison. Le succès a été au rendez-vous puisqu'une deuxième saison a déjà été commandée.

© Flavour Network

Mais c'est surtout dans le domaine culinaire, un autre amour passionné en plus de l'architecture d'intérieur, que Pamela Anderson a décidé de se lancer. En octobre 2024, elle a publié un livre de recettes intitulé "I Love You: Recipes From the Heart". Un ouvrage 100% végane dans lequel elle dévoile 75 recettes sans produits d'origine animale, tirées de son quotidien. Pamela Anderson est en effet une fervente défenseuse de la cause animale depuis plus de 30 ans. Le livre révèle une autre facette de la star, bien loin des paillettes et du glamour.

Surfant sur ce succès, Pamela Anderson s'apprête maintenant à lancer sa propre émission culinaire à la télévision canadienne. Dans ce concept baptisé "Pamela's Cooking with Love" et diffusé sur Flavour Network (anciennement Food Network ), une chaîne spécialisée, la star recevra dans sa maison de Vancouver de grands chefs pour réaliser avec eux des menus à base de plantes. L'occasion pour l'ancienne sauveteuse en mer d'apprendre auprès des meilleurs et de montrer l'étendue de ses talents.

"J'ai toujours voulu avoir mon émission de cuisine. Depuis toujours. C'est un rêve qui se réalise", a confié Pamela Anderson dans une récente interview pour la télé canadiennen qui l'accueille. "Je voulais faire une émission de cuisine végane il y a longtemps déjà, il y a 30 ans, mais personne ne voulait en entendre parler à l'époque aux États-Unis !"

Avec son livre et son émission, Pamela Anderson souhaite aussi faire évoluer les mentalités, sans être moralisatrice. "Il ne s'agit pas de promouvoir le véganisme à tout prix, mais juste de célébrer les légumes", explique-t-elle. "Je veux montrer qu'on peut faire de la grande cuisine et organiser de superbes dîners uniquement avec des plantes, de façon saine mais pas ennuyeuse !" Autant de projets passionnants après les séries, les scandales et la danse, qui prouvent que l'ancienne bimbo n'a pas fini de nous étonner.