THE RESIDENT - TF1 diffuse deux derniers épisodes de la saison 2 de The Resident le mercredi 24 juin. Mais dès la semaine prochaine, la série médicale sera remplacée par un autre feuilleton.

[Mis à jour le 24 juin 2020 à 20h50] C'est une mauvaise nouvelle pour les fans de The Resident. TF1 diffuse ce mercredi 24 juin deux épisodes de la saison 2 de sa série médicale... avant la déprogrammation. La suite des intrigues autour de Conrad, Nicolette et Devon ne sera pas à l'écran mercredi prochain, comme c'était le cas depuis le mercredi 22 avril 2020. La diffusion de The Resident s'arrête pour un temps sur la première chaîne alors que la deuxième saison n'est pas terminée : il reste encore 13 épisodes avant le début de la saison 3. Aux Etats-Unis, une saison 4 est déjà prévue pour 2021.

Si TF1 décide d'arrêter la diffusion de The Resident, c'est pour remettre dans sa grille des programmes une série brutalement stoppée durant le confinement. Dès le mercredi 1er juillet, les téléspectateurs de la première chaîne pourront retrouver Prodigal Son avec Michael Sheen et Tom Payne. Durant la crise sanitaire liée au coronavirus, le doublage des épisodes de cette série policière n'a pas pu se poursuivre. La chaîne est donc arrivé en rupture de stock en plein milieu de la saison 1. Diffusée initialement le mardi, c'est la saga Harry Potter qui avait pris la relève, suivi du Seigneur des Anneaux. Au vu du succès de ces soirées cinéma du mardi soir, Prodigal Son revient donc avec son douzième épisode le mercredi, à la place de The Resident. Lors de son lancement le 10 mars dernier, la série policière avait rassemblé 3,9 millions de curieux. La série médicale rassemblait également entre 3 et 4 millions de téléspectateurs chaque semaine.

en savoir plus sur The Resident

Synopsis - Un jeune médecin idéaliste, Devon Pravesh, débute sa résidence à l'hôpital Chastain. Son référent n'est autre que le docteur Conrad Hawkins, qui refuse absolument de suivre les règles et ce qu'il a appris lors des cours de médecine, et se rebelle contre les dérives du système hospitalier.

Si vous êtes un habitué des séries américaines, le visage de Conrad Hawkins de The Resident vous est certainement familier. Le personnage est joué par Matt Czuchry. L'acteur de 42 ans a fait ses preuves dans bon nombre de productions américaines, notamment dans le rôle de Logan Huntzberger dans la série Gilmore Girls. et son revival Gilmore Girls : Une nouvelle année diffusé en 2016 sur Netflix. Avant The Resident, Matt Czuchry a aussi joué Cary Agos dans The Good Wife, l'un des personnages principaux de la série, de 2009 à 2016. Au casting de la série médicale, on retrouve également d'autres visages familiers des sériephiles. Nicolette Nevin est incarnée par Emily VanCamp, révélée dans Brothers and Sisters mais surtout Revenge. Elle est également apparue dans les films Captain America : Le soldat de l'hiver et Civil War dans le rôle de Sharon Carter. L'acteur Manish Dayal incarne de son côté Devon, après être apparu dans 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération.

The Resident est diffusée le mercredi sur TF1. Il est possible de suivre les deux saisons sur la première chaîne jusqu'au 24 juin 2020, ou de se connecter sur le site MyTF1 pour la regarder en direct. Il suffit de cliquer sur l'onglet "en direct" à partir de 21h05 pour suivre l'épisode via son ordinateur, smartphone ou tablette.

Si vous avez raté un épisode de The Resident un mercredi soir, il reste possible de le visionner en replay streaming. Il suffit pour cela d'aller sur le site MyTF1, où les épisodes sont mis en ligne dès le lendemain de leur diffusion. Il ne faut cependant pas trop tarder car ils sont supprimés de la plateforme au bout de 8 jours.

The Resident - saison 1 au programme TV le mercredi à 21h sur TF1