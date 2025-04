Le dernier film des studios Marvel est sorti en France le 30 avril 2025. Et après des déceptions, il semblerait que Thunderbolts* change la donne. L'avis des critiques.

Les "méchants" de Marvel qui volent la vedette. La franchise de films de super-héros dévoile Thunderbolts*, sorti le mercredi 30 avril 2025. Dans ce nouvel opus du MCU (le 36e), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko) et Sentry (Lewis Pullman) sont réunis au cours d'une mission suicide pour le gouvernement américain... Mais ils ne comptent pas se laisser faire. Valentina de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus, apparue dans Black Widow) et Harrison Ford, (Thaddeus Ross dans Captain America Brave New World) sont également de la partie.

Thunderbolts* sort à un moment charnière de l'histoire du MCU : cherchant à toujours plus se diversifier à la fois sur le streaming et le grand écran, le studio n'a pas réussi à combler les attentes des fans depuis Avengers : Endgame, sortant de nouveaux longs-métrages jusqu'à l'overdose. De son côté, la critique est rarement conquise, comme les avis très mitigés de Captain America : Brave New World l'ont montré, confirmant que les productions Marvel déçoivent la presse depuis plusieurs années.

L'avis de la presse française sur Thunderbolts*

Pourtant, les critiques se sont laissées séduire par ce long-métrage qui évoque la santé mentale de ses anti-héros à la marge du MCU. Il s'agit du "premier réussi depuis bien longtemps", relève Le Parisien, quand Sud Ouest salue "le dernier acte poignant" d'un épisode qui "surprend et redonne du souffle à la franchise Marvel". Même son de cloche du côté d'Ecran Large qui a apprécié un film Marvel "enfin rafraichissant" qui "nous rappelle pourquoi on a aimé Marvel par le passé", à savoir le "développement intime de ses super-héros et leurs moments de convivialité". Si 20 minutes déplore "une première partie laborieuse", le média s'est laissé séduire par des "personnages complexes" et de "superbes effets visuels". Evidemment, la critique française n'est pas unanime, à l'instar des Inrockuptibles qui juge que "le MCU continue de s'enfoncer dans les profondeurs du non-blockbuster vide et informe".

De premiers retours américains conquis

Thunderbolts* avait déjà reçu de premiers éloges de la part de la presse américaine partagée depuis l'avant-première américaine. Parfois comparé aux Gardiens de la Galaxie, il est qualifié comme "le meilleur film du MCU depuis longtemps" par les journalistes d'Empire Magazine, Total Film ou encore Discussing Film et Next Best Picture. Le principal atout du film reste son émotion, le long-métrage abordant des thématiques sombres comme "la dépression, la solitude, et la quête de sens", note Sean Chandler.

"C'est l'un des films Marvel les plus sombres à date", détaille Next Best Picture, "puisqu'il affronte les conséquences émotionnelles dévastatrices d'individus brisés, torturés par leurs décisions passées, qui cherchent un sens de camaraderie pour combler la solitude de leur vie". La prestation de Florence Pugh, qui était déjà la vraie bonne décision de casting en étant Yelena Belova dans Black Widow, est également unanimement saluée. S'il convient d'attendre encore les retours de la critique française, le MCU semble bel et bien de retour en force !

Synopsis - Les super-méchants repentis de l'écurie Marvel se réunissent pour effectuer une mystérieuse mission commandée par le gouvernement américain. La bande est composée de Bucky Barnes, Yelena Belova, John Walker, Red Guardian, Taskmaster et Sentry.