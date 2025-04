Arsenal - PSG : Paris s'en remet à Donnarumma et Dembélé et prend une belle option avant le retour, le résumé du match

23:05 - Vitinha envoie un message aux détracteurs

"C'est très difficile de gagner ici. On le savait depuis octobre (et la défaite face à Arsenal). On avait pas le ballon mais quand il faut défendre on défend et il faut s'adapter à ce que le match demande. On est heureux de ce résultat. Il y a des gens qui croient pas en nous mais on s'en fout de ceux-là, on joue pour ceux qui nous soutiennent. Il faudra faire un grand match au Parc. On a fait un grand grand résultat", s'est satisfait Vitinha après Arsenal - PSG.