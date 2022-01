THE UNDOING TF1. La première chaîne diffuse à partir du 5 janvier 2022 la série américaine The Undoing, avec Nicole Kidman et Hugh Grant.

[Mis à jour le 5 janvier 2022 à 14h32] C'est un nouveau thriller qui va passionner les téléspectateurs du mardi soir sur TF1. La première chaîne diffuse dès le 5 janvier 2022 The Undoing. Cette série créée par HBO décrit une enquête en six épisodes. Cette adaptation du roman de Jean Hanff Korelitz suit un couple de la haute-société new-yorkaise : Grace, incarnée par Nicole Kidman, est une psychiatre, son mari, Jonathan (Hugh Grant), un oncologue reconnu. Leur quotidien bascule lorsque Jonathan disparaît au lendemain du meurtre d'une femme, rencontrée par son épouse la veille.

Aux Etats-Unis, the Undoing a été diffusée à la fin de l'année 2020. Saluée par la critique, cette mini-série a reçu des nominations aux Golden Globes l'année suivante, notamment dans les catégories Meilleure mini-série, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur acteur dans un second rôle. Cependant, elle n'a pas remporté de prix. En plus de Nicole Kidman et Hugh Grant, le casting réunit Donald Sutherland et Edgar Ramirez. The Undoing est diffusée sur TF1 du 5 au 19 janvier 2022, au rythme de deux épisodes au programme TV chaque mercredi soir, à 21h05.

Synopsis - Grace et Jonathan Fraser forment un couple modèle de la haute-société américaine. Dans le cadre d'une collecte de fonds pour l'école de leur fils, Henry, Grace rencontre Elena Alves, mère d'élève boursier. Le lendemain, Elena est retrouvée morte, et Jonathan a disparu. Grace commence à s'interroger sur la responsabilité de son mari dans cette affaire.