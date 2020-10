"The Voice Kids : candidats, règles... tout sur la demi-finale 2020"

THE VOICE KIDS 2020 - La demi-finale de The Voice Kids est à découvrir ce soir sur TF1. Parmi les seize candidats, seulement la moitié se qualifiera pour la finale la semaine prochaine.

Diffusion et replay de The Voice Kids L'essentiel Ce samedi 3 octobre 2020, TF1 diffuse la demi-finale de The Voice Kids. Seize jeunes talents coachés par Jenifer, Patrick Fiori, Kendji Girac et Soprano auront une chanson pour se démarquer face à leurs concurrents. Parmi les demi-finalistes, on retrouve Lohi, 13 ans, Lissandro, 10 ans, Sara, 12 ans et Lena, 7 ans pour Jenifer ; Alice, 12 ans, Rebecca, 9 ans, Samvel, 12 ans et Emma, 12 ans dans l'équipe de Patrick Fiori ; Naomi, 11 ans, Jody, 14 ans, Chiara, 15 ans, et Abdellah, 15 ans avec Kendji Girac ; Rania, 10 ans Enzo, 10 ans, Zoé, 9 ans et Timéo, 12 ans dans la team de Soprano. A l'issue de cette avant-dernière étape, chaque coach devra ensuite choisir deux membres de son équipe qui concourra pour la finale, la semaine prochaine. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la demi-finale de The Voice Kids 2020. En direct Recevoir nos alertes live !

17:29 - Huit chanteurs retenus pour la finale Seize candidats vont tenter leur chance lors de la demi-finale de The Voice Kids 2020. Pourtant, seule la moitié sera sélectionnée pour la dernière étape du concours : chaque coach devra choisir les deux membres de son équipe qui les a le plus convaincu. Au total, ils seront huit jeunes chanteurs lors de la finale de The Voice Kids, qui sera diffusée le samedi 10 octobre 2020. 17:13 - Qui sont les candidats en demi-finale ? Ce soir, seize jeunes talents s'affronteront pour la demi-finale de The Voice Kids. Chaque coach a sélectionné quatre candidats : Jenifer a choisi Lohi, 13 ans, Lissandro, 10 ans, Sara, 12 ans et Lena, 7 ans. Patrick Fiori a quant à lui gardé dans son équipe Alice, 12 ans, Rebecca, 9 ans, Samvel, 12 ans et Emma, 12 ans. Dans l'équipe de Kendji Girac, on retrouve Naomi, 11 ans, Jody, 14 ans, Chiara, 15 ans, et Abdellah, 15 ans, tandis que Soprano tentera d'emmener en finale Rania, 10 ans Enzo, 10 ans, Zoé, 9 ans et Timéo, 12 ans. 17:01 - TF1 diffuse ce soir la demi-finale de The Voice Kids ! C'est le grand soir pour les amateurs de The Voice Kids ! Ce samedi 3 octobre 2020, TF1 diffuse la demi-finale du télé-crochet destiné aux jeunes de moins de 16 ans. Rendez-vous ce soir à 21h05 sur la première chaîne pour savoir quels candidats de Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac accèdera à la finale !

En fin d'année 2019, après plusieurs semaines de compétition, c'est Soan de l'équipe d'Amel Bent qui a remporté le plus de votes et est devenu le grand gagnant de la saison 6. Le jeune candidat a chanté "SOS d'un Terrien en détresse" et ému tout le public. Soan est à la fois le premier garçon mais aussi le premier élève d'Amel Bent à remporter l'émission. "Je n'y crois pas, je suis très content, et fatigué. Je suis très fier d'être le premier garçon à gagner le concours !" a-t-il expliqué à 20 Minutes.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Si Jenifer, Soprano et Patrick Fiori restent en poste, ils sont rejoints par Kendji Girac. Le gagnant de The Voice 3 s'essaie pour la première fois à l'exercice du coaching dans The Voice Kids, l'occasion pour lui de passer de l'autre côté !

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 22 août 2020. Les épisodes de The Voice Kids 2020 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h05. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !

