"The Voice Kids : date de diffusion 2022, coachs... Ce qu'il faut savoir"

THE VOICE KIDS 2022. La saison 8 de The Voice Kids arrive à grands pas sur TF1. L'occasion de faire le point sur les nouveautés à prévoir dans le télé-crochet. Coachs, date de diffusion... Voici tout ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 17 août 2022 à 10h45] The Voice Kids va bientôt signer son grand retour sur TF1. Le télé-crochet de la Une version enfants revient ce samedi 20 août 2022 pour une huitième saison. Il s'agit d'une saison marquée par quelques changements. En effet, Amel Bent ayant fait part de son envie de quitter l'émission, elle a dû être remplacée, tout comme Soprano et Jenifer qui se sont éloignés du télé-crochet après la dernière saison. Deux coachs poursuivent cependant : Kendji Girac et Patrick Fiori qui signe ici sa septième saison en tant que coach et égale ainsi le nombre de participations de Jenifer. Au côté de Kendji, il sera accompagné de deux tout nouveaux coachs : Julien Doré et Louane. Tous deux sont loin d'être étrangers au monde des télé-crochets, Julien Doré ayant remporté Nouvelle Star tandis que Louane a été demi-finaliste de la deuxième saison de The Voice.

Contrairement à "The Voice, la plus belle voix", The Voice Kids s'adresse aux enfants et adolescents de 8 à 15 ans. Dans la plus pure tradition du télé-crochet, les coachs font la découverte des talents dans un fauteuil rouge dos à la scène pour ne prêter attention qu'à la performance vocale. Ce n'est que s'ils veulent intégrer tel ou telle candidat(e) dans leur équipe que les coachs peuvent découvrir à quoi ressemble les différents chanteurs. A cela s'ajoute la possibilité pour un coach de bloquer un autre juré qui souhaiterait lui ravir un talent.

Toutes les infos sur The Voice Kids

Après une année passée au placard, la compétition The Voice Kids revient en 2022 pour une huitième saison portée par Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori. L'émission reste diffusée les samedis soirs sur TF1 à partir du 20 août 2022 dès 21h10.

Lors de la dernière compétition The Voice Kids, c'est Rebecca qui a été élue gagnante le 10 octobre 2020. La jeune chanteuse âgée de 10 ans a récolté 46,2% des voix du public. Elle faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Sa reprise bouleversante de "Sois tranquille" d'Emmanuel Moire, en hommage à sa sœur disparue, avait complètement chamboulé les coachs et le public.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Tout comme Kendji Girac, Patrick Fiori reste en poste. Les deux coachs sont également rejoints par Louane et Julien Doré, deux anciens candidats de télé-crochets. Julien Doré avait en effet remporté Nouvelle Star sur M6 tandis que Louane est allée loin dans la compétition The Voice, jusqu'en demi-finale de la saison 2.

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 20 août 2022. Les épisodes de The Voice Kids 2022 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h10. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !