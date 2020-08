"The Voice Kids : Ilan émeut les coachs aux larmes, récap de l'épisode 2"

THE VOICE KIDS 2020 - Dans le deuxième épisode de The Voice Kids 2020, on a pu découvrir de nouveaux candidats qui ont particulièrement marqué les coachs. Lisez notre résumé.

[Mis à jour le 29 août 2020 à 23h45] Après un premier prime placé sous le signe du bizutage, Kendji Girac s'est refait une santé dans le deuxième épisode de The Voice Kids 2020 ! En effet, le gagnant de The Voice devenu coach a trouvé son rythme de croisière et n'hésite plus à se jeter corps et âme dans la bataille face à ses compères de fauteuils rouges. Il a récupéré pas moins de quatre talents ce samedi sur TF1. Et non des moindres puisque la jeune Luxembourgeoise Naomi, qui a interprété au piano-voix une superbe " Bohemian Rhapsody " de Queen l'a rejoint après avoir convaincu les quatre coachs.

Moment d'intense émotion ce week-end dans The Voice Kids 7, le Niçois Ilan a réussi à émouvoir les coachs jusqu'aux larmes en interprétant " Les feux d'artifice ". Cette chanson de Calogero porte un sens tout particulier depuis l'attentat du 14 juillet sur la promenade des anglais et le jeune homme en est tout à fait conscient. A 11 ans, il a décidé de rendre hommage à sa ville et aux victimes de l'attaque. Les quatre coachs, qui connaissent bien la résonnance de cette chanson, ont été frappés en plein cœur. Tous se sont retournés et ont loué le talent d'Ilan qui a fini par rejoindre l'équipe de Soprano.

Résultat des courses pour ce deuxième épisode, les quatre équipes sont à égalité de talents : Patrick Fiori, Soprano, Kendji et Jennifer ont tous obtenu six candidats et approchent le troisième prime de samedi prochain avec impatience. Ci-dessous, retrouvez le tableau récapitulatif des sélections dans l'épisode 2 de The Voice Kids 2020.

Tableau récapitulatif de l'épisode 2 de The Voice Kids

Candidat Âge Chanson Soprano Jenifer Kendji Patrick Fiori Equipe choisie Stéfi 14 ans " At Last " Etta James - X X X Kendji Iliane 10 ans " Tout oublier " Angèle feat. Roméo Elvis X X X X Soprano Kayla 8 ans " Singin' in the rain " Gene Kelly - - - - - Ema 11 ans " Les filles d'aujourdhui " Joyce Jonathan & Vianney X X X X Patrick Fiori Lena 7 ans " Perhaps, Perhaps, Perhaps " Doris Day X X X X Jenifer Naomi 11 ans " Bohemian Rhapsody " Queen X X X X (bloqué par Kendji) Kendji Ferdinand 13 ans " Mardy Bum " Arctic Monkeys - X - - Jenifer Abdellah 15 ans " Ghir Rohi " Ayoub Khalifi X - X X Kendji Matteo 9 ans " Rock'n'Roll Man " Johnny Hallyday - - - - - Ilan 11 ans " Les feux d'artifice " Calogero X X X X Soprano Alice 12 ans " Let's Get Loud " Jennifer Lopez X X X X Patrick Fiori Emilia 14 ans " Knockin' On Heaven's Door " Bob Dylan X X X - Kendji Thomas 11 ans " Que tu reviennes " Patrick Fiori - - - X Patrick Fiori Tom 11 ans " Il suffira d'un signe " Jean-Jacques Goldman - - - - - Zoé 9 ans " Homeless " Marina Kaye X - - - Soprano

Nombre de candidats par équipe :

Kendji Girac 6 Maxime, Jody, Stéfi, Naomi, Abdellah, Emilia Soprano 6 Timéo, Diodick, Rania, Zoé, Ilan, Iliane Jenifer 6 Lissandro, Sarah, Jérémy, Noémie, Lena, Ferdinand Patrick Fiori 6 Rébécca, Elaia, Julien, Emma, Alice, Thomas

Tableau récapitulatif de l'épisode 1 de The Voice Kids

Candidat Âge Chanson Soprano Jenifer Kendji Patrick Fiori Equipe choisie Timéo 12 ans Never Enough X X X X Soprano Lissandro 10 ans " Too Much " Elvis Presley X X X X Jenifer Rébécca 9 ans " Comme toi " Jean-Jacques Goldman X X X X Patrick Fiori Diodick 10 ans " Mirza " Nino Ferrer X X - X Soprano Inès 14 ans " Un jour au mauvais endroit " Calogero - - - - - Rania 10 ans " Listen " Beyoncé X X X X Soprano Sarah 12 ans " Figures " Jessie Reyez X X X X Jenifer Maxime 9 ans " Tant com me quedarà " Jordi Barre - X X - Kendji Elaia 12 ans " Love on the Brain " Rihanna - - X (bloqué par Patrick Fiori) X Patrick Fiori Jérémy 14 ans " Le chanteur malheureux " Claude François - X - - Jenifer Noémie 12 ans " Creep " Radiohead X X X (bloqué par Jenifer) X Jenifer Gersende 11 ans " Rang vo meng dang ql shuang " chant traditionnel chinois - - - - - Julien 12 ans " Vivre ou survivre " Daniel Balavoine X - X X Patrick Fiori Jody 13 ans " Histoire éternelle " Lucie Dolène (BO de la Belle et la Bête) - - X - Kendji

En fin d'année 2019, après plusieurs semaines de compétition, c'est Soan de l'équipe d'Amel Bent qui a remporté le plus de votes et est devenu le grand gagnant de la saison 6. Le jeune candidat a chanté "SOS d'un Terrien en détresse" et ému tout le public. Soan est à la fois le premier garçon mais aussi le premier élève d'Amel Bent à remporter l'émission. "Je n'y crois pas, je suis très content, et fatigué. Je suis très fier d'être le premier garçon à gagner le concours !" a-t-il expliqué à 20 Minutes.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Si Jenifer, Soprano et Patrick Fiori restent en poste, ils sont rejoints par Kendji Girac. Le gagnant de The Voice 3 s'essaie pour la première fois à l'exercice du coaching dans The Voice Kids, l'occasion pour lui de passer de l'autre côté !

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 22 août 2020. Les épisodes de The Voice Kids 2020 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h05. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !

The Voice Kids - au programme TV tous les samedis sur TF1