"The Voice Kids : Julien Doré et Louane coachs de la nouvelle saison, à quelle date ?"

THE VOICE KIDS 2022. Il faudra attendre 2022 avant de retrouver le concours The Voice Kids. TF1 a toutefois annoncé deux nouveaux coachs : Louane et Julien Doré, qui rejoignent Patrick Fiori et Kendji Girac.

[Mis à jour le 23 septembre 2021 à 8h09] Il y a du changement dans le jury de The Voice Kids. Si on savait déjà qu'Amel Bent laissait sa place à Kendji Girac, Soprano et Jenifer quittent également le navire. TF1 a annoncé qu'ils seront remplacés par les chanteurs Louane et Julien Doré. Ce sont des habitués des télécrochets, puisque Louane avait été demi-finaliste de la saison 2 de The Voice, et que Julien Doré avait remporté La Nouvelle Star sur M6.

Il n'y aura pas de saison de The Voice Kids avant l'année 2022. En raison de la diffusion de la saison de The Voice : All Star en septembre 2021, la huitième saison de la version enfant du télécrochet de TF1 a été décalée à l'année suivante. On peut donc s'attendre à retrouver The Voice Kids fin août-début septembre 2022, sauf si l'émission est également décalée à une autre période de l'année. La dernière édition de The Voice Kids remonte à l'année 2020., Rebecca, âgée de 10 ans, avait remporté la dernière saison, représentant l'équipe de Patrick Fiori.

Exceptionnellement, il n'y aura pas The Voice Kids en 2021. Il faudra attendre l'année 2022 pour retrouver le télécrochet de TF1 dans sa version destinée aux plus jeunes. Généralement, l'émission est diffusée à la fin de l'année, avec un début fin août et une finale courant octobre. Pour l'heure, aucune date plus précise de diffusion n'a été communiquée par TF1.

Après plusieurs semaines de compétition, Rebecca a été élue grande gagnante de The Voice Kids le 10 octobre 2020. La jeune chanteuse âgée de 10 ans a récolté 46,2% des voix du public. Elle faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Sa reprise bouleversante de "Sois tranquille" d'Emmanuel Moire, en hommage à sa soeur disparue, a complètement chamboulé les coachs et le public.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Patrick Fiori reste en poste, rejoint par Louane, Julien Doré et Kendji Girac. Le gagnant de The Voice 3 s'essaie pour la première fois à l'exercice du coaching dans The Voice Kids, l'occasion pour lui de passer de l'autre côté du plateau !

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 22 août 2020. Les épisodes de The Voice Kids 2020 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h05. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !