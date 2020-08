"The Voice Kids : jury, nouveautés, date de diffusion... Tout sur l'édition 2020"

THE VOICE KIDS 2020 - TF1 fait sa rentrée ce samedi avec la diffusion du premier épisode de The Voice Kids 2020. Au menu, quelques nouveautés mais surtout l'arrivée de Kendji Girac sur le banc des jurés.

[Mis à jour le 18 août 2020 à 10h25] Le samedi 22 août, TF1 lance le premier épisode de The Voice Kids saison 2020. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver le télécrochet phare de la chaîne dans une version destinée aux candidats enfants. Après la victoire de Soan l'année dernière, de nombreux jeunes chanteurs viennent tenter leur chance et devront convaincre les jurés dans leur fauteuil rouge. Soprano, Patrick Fiori et Jenifer, trois habitués de la compétition, accueillent un nouveau coach en la personne de Kendji Girac, gagnant de The Voice 3. S'il n'a jamais été coach, Kendji connaît particulièrement bien les rouages de l'émission puisqu'il a vécu toutes ses étapes. Il faudra donc compter sur lui tout au long de la compétition.

Au rang des nouveautés cette saison, l'arrivée de la mécanique du "block" apparue dans The Voice en début d'année. Il s'agit d'un joker utilisable une seule fois par chacun des coachs qui leur permet de bloquer le buzz d'un de leurs adversaires sur le banc du jury. Dans The Voice, le "block" est surtout utilisé pour empêcher un autre coach d'obtenir un talent jugé précieux. Il est probable que les jurés de The Voice Kids l'utilisent pour s'assurer qu'un candidat particulièrement prometteur intègre leur équipe plutôt que celle d'un adversaire.

En fin d'année 2019, après plusieurs semaines de compétition, c'est Soan de l'équipe d'Amel Bent qui a remporté le plus de votes et est devenu le grand gagnant de la saison 6. Le jeune candidat a chanté "SOS d'un Terrien en détresse" et ému tout le public. Soan est à la fois le premier garçon mais aussi le premier élève d'Amel Bent à remporter l'émission. "Je n'y crois pas, je suis très content, et fatigué. Je suis très fier d'être le premier garçon à gagner le concours !" a-t-il expliqué à 20 Minutes.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Si Jenifer, Soprano et Patrick Fiori restent en poste, ils sont rejoints par Kendji Girac. Le gagnant de The Voice 3 s'essaie pour la première fois à l'exercice du coaching dans The Voice Kids, l'occasion pour lui de passer de l'autre côté !

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 22 août 2020. Les épisodes de The Voice Kids 2020 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h05. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !

