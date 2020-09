"The Voice Kids : les équipes sont au complet, résumé de l'épisode 4"

THE VOICE KIDS 2020 - Le quatrième épisode de The Voice Kids était dédié à la fin des auditions à l'aveugle, l'occasion pour les quatre coachs d'achever la composition de leurs équipes respectives.

[Mis à jour le 12 septembre 2020 à 23h45] Objectif des coachs pour l'épisode 4 de The Voice Kids : rattraper leurs adversaires tout en intégrant à leur équipe les meilleurs talents possible. La bataille a été acharnée pour cette dernière séquence d'auditions à l'aveugle mais les coups de cœur ont été nombreux. On se souviendra par exemple d'une interprétation de "Wasting my young years" (London Grammar) par Chiara qui a scié les quatre coachs dans leur fauteuil. Du haut de ses 15 ans, Tess a également marqué les esprits en interprétant "A fleur de toi" de Vitaa en s'accompagnant elle-même au piano. Les quatre coachs ont été dithyrambique sur sa performance, à l'image de Patrick Fiori : "Le piano, cet instrument très volumineux, on a tendance à se cacher derrière. Je crois qu'on pourrait te mettre tous les pianos du monde, rien ne pourrait cacher ton talent".

Notons également le passage sur scène du petit Arnaud, 10 ans, qui a interprété "Tous les cris les S.O.S." de Daniel Balavoine avec une idée très particulière en tête : faire passer un message à Emmanuel Macron. "Je voudrais passer un message au président de la République pour dire que ce serait bien qu'il essaie d'arranger notre pays, qu'il essaie de trouver un petit boulot aux personnes qui sont dans la rue. Par exemple qu'à la fin du mois ils aient un petit salaire".

Tableau récapitulatif de l'épisode 4 de The Voice Kids

Candidat Âge Chanson Soprano Jenifer Kendji Patrick Fiori Equipe choisie Maya 9 ans " Shallow " Lady Gaga & Bradley Cooper X X X X Patrick Fiori Tchavolo 15 ans " Moi aimer toi " Vianney - - - X Patrick Fiori Anna 8 ans " Bonjour Vietnam " Quynh Anh - - - - - Chiara 15 ans " Wasting My Young Years " London Grammar X X X - Kendji Arnaud 10 ans " Tous les cris les SOS " Daniel Balavoine X - X X Soprano Maxence 14 ans " All I Ask " Adele X X X X Soprano Emma 12 ans " Adagio " Lara Fabian - X X X Patrick Fiori Tess 15 ans " A fleur de toi " Vitaa - X X X Jenifer Cloé 15 ans " Something's Got A Hold On Me " Etta James - - - - - Eva 12 ans " Tears dry on their own " Amy Winehouse - X X X Jenifer Samvel 12 ans " Tun Im Hayreni " Arabo Ispiryan - X - X Patrick Fiori Chloé 11 ans " Tout doucement " Bibie - - X - Kendji Nathan 12 ans " Someone You Loved " Lewis Capaldi - X X - Jenifer Mathis 12 ans " Et maintenant " Gilbert Bécaud - - - - - Marilou 14 ans " Shake it off " Taylor Swift - - X - Kendji

Nombre de candidats par équipe :

Kendji Girac 12 Maxime, Jody, Stéfi, Naomi, Abdellah, Emilia, Tony, Arieh, Lou, Chloé, Marilou, Chiara Soprano 12 Timéo, Diodick, Rania, Zoé, Ilan, Iliane, Flora, Lola, Enzo, Myriam, Arnaud, Maxence Jenifer 12 Lissandro, Sarah, Jérémy, Noémie, Lena, Ferdinand, Lohi, Kanesha, Gabrielle, Nathan, Eva, Tess Patrick Fiori 12 Rébécca, Elaia, Julien, Emma, Alice, Thomas, Martin, Musical Kids, Samvel, Maya, Tchavolo, Emma

Tableau récapitulatif de l'épisode 3 de The Voice Kids

Candidat Âge Chanson Soprano Jenifer Kendji Patrick Fiori Equipe choisie Flora 12 ans " Respect " Aretha Franklin X X X X Soprano Tony 12 ans " Ca pleure aussi un homme " Ginette Reno (version El Chato) X X X X Kendji Maxence 15 ans " Dommage " Bigflo & Oli - - - - - Lohi 13 ans " Je veux être vieux " Slimane - X X - Jenifer Kanesha 11 ans " Soppana Sundari " D. Imman X X X X Jenifer Antoine 12 ans " Encore et encore " Jenifer - - - - - Lola 15 ans " I don't wanna be you anymore " Billie Eilish X X X X (bloqué par Soprano) Soprano Enzo 10 ans " Can't Hold Us " Macklemore & Ryan Lewis X - - X Soprano Martin 13 ans " Les Oubliés " Gauvain Sers - - - X Patrick Fiori Arieh 12 ans " Always remember us this way " Lady Gaga - - X - Kendji Musical Kids Chorale " Show Must Go On " Queen X - - X Patrick Fiori Myriam 9 ans " Je t'aime " Lara Fabian X - - - Soprano Amélya 9 ans " Ce n'était qu'un rêve " Céline Dion - - - - - Lou 12 ans " Fils de " Jacques Brel - X X X Kendji Gabrielle 13 ans " Hurt " Christina Aguilera - X - - Jenifer

Tableau récapitulatif de l'épisode 1 de The Voice Kids

Candidat Âge Chanson Soprano Jenifer Kendji Patrick Fiori Equipe choisie Timéo 12 ans Never Enough X X X X Soprano Lissandro 10 ans " Too Much " Elvis Presley X X X X Jenifer Rébécca 9 ans " Comme toi " Jean-Jacques Goldman X X X X Patrick Fiori Diodick 10 ans " Mirza " Nino Ferrer X X - X Soprano Inès 14 ans " Un jour au mauvais endroit " Calogero - - - - - Rania 10 ans " Listen " Beyoncé X X X X Soprano Sarah 12 ans " Figures " Jessie Reyez X X X X Jenifer Maxime 9 ans " Tant com me quedarà " Jordi Barre - X X - Kendji Elaia 12 ans " Love on the Brain " Rihanna - - X (bloqué par Patrick Fiori) X Patrick Fiori Jérémy 14 ans " Le chanteur malheureux " Claude François - X - - Jenifer Noémie 12 ans " Creep " Radiohead X X X (bloqué par Jenifer) X Jenifer Gersende 11 ans " Rang vo meng dang ql shuang " chant traditionnel chinois - - - - - Julien 12 ans " Vivre ou survivre " Daniel Balavoine X - X X Patrick Fiori Jody 13 ans " Histoire éternelle " Lucie Dolène (BO de la Belle et la Bête) - - X - Kendji

En fin d'année 2019, après plusieurs semaines de compétition, c'est Soan de l'équipe d'Amel Bent qui a remporté le plus de votes et est devenu le grand gagnant de la saison 6. Le jeune candidat a chanté "SOS d'un Terrien en détresse" et ému tout le public. Soan est à la fois le premier garçon mais aussi le premier élève d'Amel Bent à remporter l'émission. "Je n'y crois pas, je suis très content, et fatigué. Je suis très fier d'être le premier garçon à gagner le concours !" a-t-il expliqué à 20 Minutes.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Si Jenifer, Soprano et Patrick Fiori restent en poste, ils sont rejoints par Kendji Girac. Le gagnant de The Voice 3 s'essaie pour la première fois à l'exercice du coaching dans The Voice Kids, l'occasion pour lui de passer de l'autre côté !

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 22 août 2020. Les épisodes de The Voice Kids 2020 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h05. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !

The Voice Kids - au programme TV tous les samedis sur TF1