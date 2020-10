"The Voice Kids : quels finalistes pour la saison 2020 ? Le direct"

THE VOICE KIDS 2020 - Ce soir, TF1 diffuse la demi-finale de The Voice Kids. Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori vont écouter les seize derniers candidats de l'émission. Les jeunes chanteurs vont passer chacun leur tour et vont tenter d'accéder à la finale. Suivez le direct de l'émission.

Ce samedi 3 octobre, TF1 diffuse la demi-finale de The Voice Kids. Il ne reste plus que seize candidats dans l'émission, et les coachs n'ont plus que quatre candidats chacun. Dans l'équipe de Jenifer, on retrouve Lohi, Lissandro, Sara et Lena. Puis, Soprano a pris sous son aile Rania, Enzo, Zoé et Timéo. Quant à Patrick Fiori, il compte dans son équipe Alice, Rebecca, Samvel et Emma. Enfin, Kendji Girac, qui est coach dans l'émission pour la première fois, a choisi de s'occuper de Naomi, Jody, Chiara, Abdellah. À la fin de la soirée, les quatre coachs devront éliminer deux candidats par équipe. Seuls 8 chanteurs auront la chance d'aller en finale. Suivez le direct de l'émission.

22:09 - Rébécca impressionne tous les coachs sur scène Rébécca, âgée de 9 ans, est la suivante à monter sur scène. Elle est accompagnée de son violon pour la demi-finale de The Voice Kids. La protégée de Patrick Fiori a choisi de chanter « You raise me up » de Josh Groban. Patrick Fiori reste sans voix face à l’interprétation de la petite fille et tout le monde se lève pour l’applaudir. "Tu te rends comptes, tu viens de faire quelque chose d’exceptionnelle" dit Soprano. De son côté, Patrick Fiori est ému et pense que Rébécca a été la « cinquième corde » de son violon.

22:01 - Alice a fait un vrai "show" ! C’est au tour des chanteurs de l’équipe de Patrick Fiori de chanter sur scène. Alice est la première et a choisit de chanter « Conga » de Gloria Estefan. La fillette s’est très bien débrouillée et a mis de l’ambiance sur scène. « Moi, je me suis régalé » dit Kendji Girac. De son côté, Soprano trouve qu’Alice a fat un vrai « show ».

21:49 - Les internautes énervés par le choix de Jenifer Lohi a éblouit le public en chantant du Céline Dion ce soir dans The Voice Kids. Pourtant, Jenifer a décidé d’éliminer le garçon de 13 ans et les internautes sont très énervés. Sur Twitter, ils sont nombreux à ne pas comprendre le choix de la coach. "C’est une blague Jenifer ton choix en carton" a inscrit un internaute. "Elle a zappé le meilleur chanteur de l’équipe là !" a dit un autre internaute. Jenifer son choix c’est une HONTE elle n’a rien à faire ici clairement comment tu peux ne pas garder Lohi ? #TheVoiceKids — Ines Rannou (@RannouInes) October 3, 2020

21:46 - Lissandro et Sara vont en finale ! Les quatre chanteurs de l’équipe de Jennifer sont passés sur scène. La coach doit maintenant choisir les deux candidats qui iront en finale de The Voice Kids. Jenifer décide de garder Sara ainsi que Lissandro. Lohi et Lena sont donc éliminés et n’auront pas la chance d’aller en finale.

21:38 - Léna choisit une chanson de Jenifer Léna, 7 ans, est la benjamine de la saison de The Voice Kids. La fillette rêve de devenir chanteuse comme sa coach, Jenifer. Elle a déjà prévu de s’assoir un jour sur les fauteuils rouges de The Voice. Pour la demi-finale, Léna a choisi de chanter l’une des chansons de Jenifer afin de lui rendre hommage. "Ce soir, je vais séduire ma coach d’amour" dit la petite fille. À la fin de la chanson, Jenifer rejoint Léna sur scène et l'a prend dans ses bras. La coach est touchée par le choix de la chanson de sa protégée. "Je l'ai pris comme un cadeau" confie Jenifer.

21:34 - Sara prend des risques ce soir Sara, âgée de 12 ans est la suivante à monter sur scène. La protégée de Jenifer est déjà très à l’aise sur scène et a choisi de chanter « I put a spell on you » de Jay Hawkins. La coach est très surprise du choix de Sara, car la chanson est difficile pour une fille de son âge. Lors des répétitions, Sara a rencontré quelques difficultés et a pu compter sur les nombreux soutiens de Jenifer. Pourtant, une fois sur scène, la jeune fille est à l’aise et impressionne les coachs. « C’est du haut niveau ! » s’exclame Soprano après sa performance. Sara a ébloui Jenifer, qui ne cache pas ses émotions. « Quand elle se met à chanter, ça devient un monument » dit la coach.

21:25 - Lohi le "talent parfait" de l'équipe de Jenifer Après Lissandro, c’est au tour de Lohi de monter sur scène. Le jeune chanteur de 13 ans est sensible et décide de s’attaquer à du Céline Dion. Pour la demi-finale de The Voice Kids, Lohi chante "S’il suffisait d’aimer" et met la barre très haute. "J’ai la chair de poule" dit Jenifer à Kendji Girac. De son côté, Patrick Fiori est tout aussi subjugué par la voix du chanteur, "c'est pas possible" dit-il.

21:21 - Lissandro met le feu sur scène Lissandro de l’équipe de Jenifer interprète « One way or another » de Blondie. Le petit garçon est très à l’aise sur scène et sa coach n’hésite pas à l’encourager en dansant et en tapant des mains. "C’est inné chez lui, et il aime ça" explique Jenifer à la fin de la performance. La coach avoir qu’il n’y a que « des champions » ce soir, en demi-finale.

21:17 - Lissandro de l'équipe de Jenifer est le premier à chanter Lissandro, 10 ans, de l’équipe de Jenifer est très content d’être en demi-finale de The Voice. C’est le premier à monter sur scène ce soir et a décidé de chanter une chanson de Blondie. Le petit garçon adore le rock et compte bien s’éclater sur scène. "Tu va tout donner sur cette chanson" dit sa coach.

21:06 - The Voice Kids, ça commence ! The Voice Kids commence et les seize jeunes chanteurs rejoignent leurs coachs sur scène. Jenifer, Soprano, Kenji Girac et Patrick Fiori sont en pleine forme pour cette soirée et on hâte d’entendre chanter les candidats. Nikos Alliagas annonce que les candidats ont tous choisi leur chanson et chanteront seuls sur scène.

21:04 - Combien de places pour la finale de The Voice Kids ? Ce soir, TF1 diffuse la demi-finale de The Voice Kids. Les jeunes chanteurs ne sont plus que seize et vont devoir éblouir les coachs afin d’accéder à la finale. En effet, à la fin de la soirée, Jenifer, Kenji Girac, Soprano et Patrick Fiori devront garder que deux candidats par équipe. Il n’y a donc que huit places pour la finale et la moitié des chanteurs va être éliminée.

20:47 - Comment va se passer la demi-finale de The Voice Kids ? Ce soir, TF1 diffuse la demi-finale de The Voice Kids. Les candidats ne sont plus que 16 et vont tout faire pour accéder à la demi-finale. Pour la grande soirée, ces derniers vont passer chacun leur tour et vont chanter une chanson de leur choix. Certains vont s’attaquer à des monuments de la chanson comme Céline Dion ou encore Lady Gaga. Puis, ce sera au tour des coachs de départager les jeunes chanteurs. Ils ne devront garder dans leur équipe que deux candidats. À la fin, seuls huit candidats auront la chance d’aller en finale, qui aura lieu la semaine prochaine.

20:42 - Quatre chanteurs par équipe ce soir Dans quelques minutes, la demi-finale de The Voice Kids va avoir lieu sur TF1. Le public va pouvoir écouter les 16 derniers candidats de l’émission, et il ne reste plus que quatre chanteurs par équipe. Dans l’équipe de Patrick Fiori il y a Rébécca, Samvel, Alice et Emma. Puis, Jenifer va coacher Lena, Sara, Lisandro et Lohi. De son côté, Kendji Girac va écouter Naomi, Jody, Chiara et Abdellah. Enfin, Soprano va accompagner Rania, Enzo, Zoé et Timéo.

20:36 - Patrick Fiori rejoint la version adulte de The Voice Patrick Fiori se trouve parmi les coachs de The Voice Kids sur TF1. Le chanteur va arriver dans la version adulte pour la saison 10 et se réjouit déjà de faire le tournage de l’émission. "Lorsque la production m'a proposé d'y être coach, je n'ai pas hésité : j'ai dit oui tout de suite. J'avais envie depuis longtemps de coacher les adultes" a t-il expliqué pour Télé Star. Il rejoindra donc Zazie, Mika, Florent Pagny et Jenifer pour les 10 ans de l’émission.