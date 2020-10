"The Voice Kids : qui sont les candidats qualifiés pour la finale 2020 ?"

THE VOICE KIDS 2020 - Ce soir, TF1 a diffusé la demi-finale de The Voice Kids. Les seize jeunes chanteurs sont montés sur scène pour tenter d'aller en finale. Rania, Enzo, Naomi, Abdellah,Rebecca, Ema, Lissandro et Sara continuent l'émission. Découvrez le résumé.

Ce samedi 3 octobre, TF1 a diffusé la demi-finale de The Voice Kids. Dans l'équipe de Jenifer, le public a pu entendre chanter Lohi, Lissandro, Sara et Lena. À seulement 13 ans, Lohi a impressionné le public avec sa très belle voix. Puis, Lissandro a mis de l'ambiance sur scène et tout le public a applaudit sa performance. Après avoir écouté tous ses talents, Jenifer a choisi d'amener en finale Lissandro ainsi que Sara. Les candidats de l'équipe de Patrick Fiori ont été les suivants à monter sur scène. Alice, Rebecca, Samvel et Ema ont tous très bien chanté, mais certains jeunes chanteurs se sont démarqués. Ainsi, le coach a choisi de continuer l'émission avec les deux fillettes : Ema et Rebecca. De son côté, Kendji Girac a écouté les très belles voix de Naomi, Jody, Chiara et Abdellah. Le nouveau coach de The Voice Kids a décidé d'aller en finale avec Abdellah et Naomi. Enfin, Rania, Enzo, Zoé et Timéo de l'équipe de Soprano ont tout donné sur scène pour se qualifier. À la fin de l'émission, Soprano a choisi d'amener en finale Rania ainsi qu'Enzo. Les huit chanteurs s'affronteront lors de la finale la semaine prochaine sur TF1.

00:39 - Résumé de la demi-finale de The Voice Kids (2/2) FIN DU DIRECT - Dans l’équipe de Kendji Girac, c’est Naomi qui a été la première à monter sur scène. La jeune chanteuse a fait une très belle version de "I’ll never love again » de Lady Gaga. Jenifer et les autres coachs ont salué son interprétation. Puis, Jody a fait un très beau gospel et a apporté de la « joie » sur scène, selon Kendji Girac. Chiara a été la troisième de son équipe à chanter et a éblouit son coach avec sa reprise de « La mama » de Charles Aznavour. Enfin, Abdellah a chanté du Michel Polnareff et en a mis plein la vue à son coach. Ainsi, Kendji Girac a choisi de continuer The Voice Kids avec Naomi et Abdellah. Pour clôturer cette belle soirée, se sont les chanteurs de l’équipe de Soprano qui sont montés sur scène pour défendre leur place. Tania a fait l’unanimité avec son interprétation très personnelle de « SOS d’un Terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Les internautes ont tous salué sa très belle voix et la voient déjà remporter l’émission. De son côté, Enzo a pris des risques et a chanté du Eminem sur Scène. Soprano a beaucoup aimé et Enzo a mis de l’ambiance sur la scène de The Voice Kids. Enfin Timéo et Zoé ont très bien chanté et n’ont pas hésité à montrer leur puissance vocale. Pourtant, à la fin de l’émission, Soprano a choisi d’aller en finale avec Rania et Enzo. La semaine prochaine, les téléspectateurs retrouveront Rania, Enzo, Naomi, Abdellah, Rebecca, Ema, Lisandro et Sara pour la grande finale.

00:38 - Le résumé de la demi-finale de The Voice Kids (1/2) Ce samedi 3 octobre, TF1 a diffusé la demi-finale de The Voice Kids. Les seize jeunes chanteurs ont dû chanter seuls devant Jenifer, Soprano, Kenji Girac et Patrick Fiori. Ce sont les candidats de l’équipe de Jenifer qui ont ouvert la soirée. Lohi a choisi de chanter du Céline Dion et y a mis tout son coeur. Le public a beaucoup aimé son interprétation et les coachs ont fait de nombreux compliments au jeune homme. Lissandro a mis de l’ambiance sur scène et a chanté One way or another » de Blondie. Puis, Sara a pris des risques ce soir et a interprété « I put a spell on you ». Pour Soprano, Sara a fait une belle performance et l’a félicitée. « C’est du haut niveau ! » a t-il dit. Puis, Léna, la benjamine de la nouvelle saison de The Voice a chanté une chanson de Jenifer. La petite fille de 7 ans voulait faire un petit clin d’oeil à sa chanteuse préférée et Jenifer a été touchée par son geste. Néanmoins, la coach a choisi de continuer l’émission avec Sara et Lissandro. En éliminant Lohi, la star s’est attirée les foudres des téléspectateurs, qui n’ont pas compris son choix. Pour eux, Lohi était le meilleur candidat de son équipe. Puis, c’était au tour des chanteurs de l’équipe de Patrick Fiori de monter sur scène. Alice a été la première à chanter et a fait un « vrai show » avec "Conga » de Gloria Estefan, a commenté Soprano. Rebecca a pourtant était la belle surprise de la soirée dans l’équipe de Patrick Fiori. En effet, la fillette a chanté « You raise me up" et a impressionné les coachs avec son joli timbre de voix. De son côté, Samvel, qui s’est toujours montré timide dans l’émission a réussi à se libérer ce soir. Enfin, Ema a donné des frissons aux coachs, mais aussi aux téléspectateurs avec son interprétation de « Memory ». Le choix s’est avéré complexe, mais Patrick Fiori a choisi d’amener en finale Rebecca et Ema.

00:15 - Ces candidats qui se sont démarqués dans The Voice Kids Ce soir, les téléspectateurs ont pu voir la demi-finale de The Voice Kids. Certains jeunes chanteurs se sont démarqués et ont donné des frissons aux téléspectateurs. Dans l’équipe de Soprano, Rania a fait sensation et a chanté « SOS d’un Terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Elle a dévoilé toute sa puissance vocale et a été choisie pour aller en finale. Il est clair que Rania a toutes ses chances, et les internautes sont nombreux à la soutenir. Puis, Rebecca de l’équipe de Patrick Fiori a aussi fait parler d’elle ce soir sur TF1. La chanteuse a interprété « You raise me up » de Josh Groban et s’est mise les coachs dans la poche. Enfin, dans l’équipe de Kenji Girac, c’est Naomi qui a mis le feu sur scène avec « I’ll never love again » de Lady Gaga. Il est clair que ces candidats pourraient remporter l’émission.

00:03 - Jenifer s'attire les foudres des téléspectateurs Au cours de la soirée, Jenifer a eu la lourde tâche de choisir les deux candidats pour la finale de The Voice Kids. Lohi, âgé de 13 ans, a fait sensation en chantant du Céline Dion. La coach avait beaucoup aimé l’interprétation du jeune homme et avait laissé entendre qu’il était le talent « parfait ». Contre toute attente, Jenifer a éliminé Lohi. La coach s’est attirée les foudres des internautes, qui n'ont pas compris son choix. Sur Twitter, ils ont été très critiques à son égard. « Lohi disqualifié ? Ça mérite d'éteindre la télé… » a dit un internaute. « Bravo a Jennifer d'avoir éliminé certainement l'un des plus grands talents de cette année » a écrit un téléspectateur. LOHI éliminé. Jenifer, retire tes boules kies ou change de boulot. 600.000 euros pour un choix scandaleux ????#TheVoiceKids — Domiblaison (@Nescafesoluble) October 3, 2020

03/10/20 - 23:56 - Qui sont les huit finalistes de The Voice Kids ? Ce soir, les téléspectateurs ont pu suivre la demi-finale de The Voice Kids sur TF1. Sur seize jeunes chanteurs, huit ont eu la chance d’aller en finale. Jenifer a choisi de continuer l’émission avec Sara et Lissandro. De son côté, Soprano a choisi Rania et Enzo. Puis, Patrick Fiori a pris la décision d’aller en finale avec Rebecca et Ema. Enfin, Kendji Girac a choisi Abdellah et Naomi. Les huit candidats s’affronteront lors de la finale le 10 octobre prochain sur TF1 et seront soumis aux votes du public.

03/10/20 - 23:36 - Rania et Enzo vont en finale de The Voice Kids Rania, Enzo, Zoé et Timéo sont passés sur scène dans The Voice Kids et Soprano doit faire son choix. Le coach décide d’amener en finale Rania et Enzo. Timéo et Zoé sont donc éliminés et n’iront pas en finale. Soprano prend le temps de féliciter les deux jeunes gens qui sont déçus de ne pas continuer l’émission. « A bientôt les amis » dit-il.

03/10/20 - 23:34 - Timéo montre sa puissance vocale dans The Voice Kids Timéo est le dernier de l’équipe de Soprano à monter sur scène. Le jeune homme choisit d’interpréter « Toutes les machines ont un coeur » de Maelle. Timéo a très bien chanté et Soprano est content qu’il ait enfin « montré sa puissance vocale ».

03/10/20 - 23:27 - Zoé fait une belle interprétation de Céline Dion C’est au tour de Zoé de monter sur scène pour chanter. La petite fille a décidé de chanter « je ne sais pas » de Céline Dion et s’attaque à un monument de la chanson. Soprano est impressionné par le choix de la chanson de la fillette. « J’ai peur » avoue t-il. Pourtant, sur scène, Zoé fait sensation et tout le monde se lève pour l’applaudir. Soprano la retrouve même sur scène pour la féliciter personnellement. « Elle a un truc magique dans son interprétation » avoue le coach tout en expliquant qu’il a « craqué » pour sa voix.

03/10/20 - 23:22 - Enzo met de l'ambiance sur du Eminem Pour cette demi-finale, Enzo a décidé de chanter une chanson d’Eminem. Le petit garçon met de l’ambiance sur scène et fait l’unanimité. Le public ainsi que les coachs sont tous debout pour l’applaudir. « Il a tenu le pari et a tout donné » dit Soprano. Enzo avoue avoir beaucoup aimé chanter sa chanson « j’ai kiffé ! » dit-il face à Nikos Aliagas.

03/10/20 - 23:16 - Rania a impressionné les internautes dans The Voice Kids Rania âgée de 10 ans vient de chanter « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Les internautes ont tous été très émus par son interprétation et sont nombreux à s’exprimer sur Twitter. Pour eux, il est évident que Rania a sa place en finale. « C’était magnifique la prestation de Rania » a écrit un internaute. « Elle peut déjà aller enregistrer un album » a dit un autre téléspectateurs. Mais quelle voix #Rania Magnifique.. On pense à #GregoryLemarchal qui doit être vraiment fier d'elle.. Fabuleux ! ????#TheVoiceKids ???????????????????? — Jogabi (@jogabi69) October 3, 2020

03/10/20 - 23:15 - Rania émeut les coachs sur scène C’est au tour des candidats de l’équipe de Soprano de monter sur scène dans The Voice Kids. Rania, âgée de 10 ans prend des risques ce soir puisqu’elle va chanter « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine. « Tu mets la barre haute, c’est une chanson difficile » dit Soprano. Pourtant, sur scène, Rania émeut tous les coachs et chante à la perfection. « C’était de la haute voltige » dit Jenifer, les larmes aux yeux. Soprano est tout aussi ému par son interprétation. « C’est un extraterrestre » dit-il.

03/10/20 - 23:06 - Les internautes se réjouissent du choix de Kendji Girac Kendji Girac a choisi d’amener en finale Naomi ainsi qu’Abdellah dans The Voice Kids. Le public a adoré les performances des deux chanteurs et se réjouissent du choix du coach. "Kendji, débutant, mais logique dans ses choix" a écrit un internaute sur Twitter. « Pour le moment, une seule énorme injustice, l’absence de Lohi » a dit un internaute. C'était très dur...

Les 4 étaient tous formidables

Bravo à Naomi et Abdellah

Jodi et Clara sont de très grand chanteurs.

#TheVoiceKids — Greg Marvin (@GregMarvin6) October 3, 2020

03/10/20 - 23:00 - Naomi et Abdellah vont en finale de The Voice Kids ! Les quatre chanteurs de l’équipe de Kenji Girac sont passés sur scène. Le coach choisit d’amener en finale Naomi et Abdellah. Jody et Chiara sont donc éliminés et n’iront pas en finale de The Voice Kids.

03/10/20 - 22:57 - Abdellah impressionne Kendji Girac Abdellah est le dernier candidat de l’équipe de Kendji Girac à monter sur scène dans The Voice Kids. Le jeune chanteur a choisi d’interpréter « Lettre à France » de Michael Polnareff. Abdellah a fait une très belle interprétation et tout le public se lève pour l’applaudir. « Je trouve cela incroyable à 15 ans de personnaliser une musique que l’on veut chanter. Je suis fier de t’avoir dans mon équipe » dit Kendji Girac.