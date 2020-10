"The Voice Kids : Rebecca gagnante 2020, le résumé"

Ce samedi 10 octobre, les téléspectateurs ont pu suivre la finale de The Voice Kids. Il ne restait plus que huit jeunes chanteurs en lice. C'est finalement Rebecca de l'équipe de Patrick Fiori qui a gagné le trophée de cette année 2020.

Samedi 10 octobre, TF1 a diffusé la finale de The Voice Kids. Les jeunes chanteurs n’étaient plus que huit à tenter de gagner le trophée de cette année 2020. Dans l’équipe de Jenifer, il y avait Lissandro et Sara. Malheureusement, ces derniers n’ont pas pu voir leur coach, car elle a attrapé la Covid-19. Jenifer était quand même présente en visioconférence pour encourager ses petits protégés. Puis, Soprano avait choisi d’aller en finale avec Rania et Enzo. De son côté, Patrick Fiori avait sélectionné Rebecca et Ema. Quant à Kendji Girac, nouveau coach de cette saison, il avait tout misé sur Naomi et Abdellah. Après de très belles performances et des invités exceptionnels, c’est finalement Rebecca de l’équipe de Patrick Fiori qui a remporté le trophée.

00:27 - Résumé de la finale de The Voice Kids (2/2) Sara est montée sur scène et était quelque peu triste de savoir sa coach malade. La jeune fille a versé quelques larmes et a fait une belle dédicace à Jenifer. Enfin, Naomi a chanté du Lara Fabian et la star lui a fait une belle surprise en lui donnant des conseils en visioconférence. À la fin des chansons en solo, le public a dû voter et choisir quatre candidats pour la suite de la finale. C’est donc Rebecca, Ema, Abdellah et Naomi qui ont reçu le plus de votes et qui ont pu aller jusqu’au bout de The Voice Kids. Malheureusement, l’équipe de Jenifer et de Soprano a été éliminée. Après ces votes, les quatre finalistes encore en lice ont chanté chacun à leur tour avec leur coach. Florent Pagny, invité dans l’émission a chanté avec Patrick Fiori et a annoncé son retour dans The Voice, version adulte en 2021. Après quelques secondes de suspense, Nikos Aliagas a annoncé le grand gagnant de la saison. C’est Rebecca de l’équipe de Patrick Fiori qui a remporté le trophée. La fillette de 10 ans a été très surprise ainsi qu’émue. "J’ai du mal à réaliser, c’est très bizarre" a t-elle dit face à l’animateur et Karine Ferri. Rebecca a un bel avenir devant elle et ne gardera que de bons souvenirs de sa participation sur TF1.

00:25 - Résumé de la finale de The Voice Kids (1/2) Samedi 10 octobre, TF1 a diffusé la finale de The Voice Kids. Il ne restait plus que huit candidats en lice. Dans l’équipe de Jenifer, il y avait encore Lissandro et Sara. Soprano avait choisi de continuer l’émission avec Rania et Enzo. De son côté, Patrick Fiori avait tout misé sur Rebecca ainsi qu’Ema. Puis, Kendji Girac, le nouveau coach de l’émission, avait sélectionné Naomi et Abdellah. Malheureusement, Jennifer n’a pas pu s’assoir dans les fauteuils rouges, car la coach a été testée positive au Covid-19. Cela ne l’a pourtant pas empêchée de suivre ses protégés en visioconférence. Rania a été la première à monter sur scène pour chanter. La fillette de l’équipe de Soprano a mis la barre haute avec sa version très personnelle de « All by myself » de Céline Dion. Puis, Lissandro a chanté tel un vrai showman et a mis de l’ambiance sur scène. De son côté, Rebecca a choisi de toucher le public et a chanté une chanson d’Emmanuel Moire afin de rendre hommage à sa soeur, décédée il y a quelques années. La fillette a si bien chanté qu’elle a fait pleurer les coachs de The Voice Kids. C’est ensuite Abdellah qui a fait une belle prestation de "Quand on a que l’amour" de Jacques Brel. De son côté, Ema a chanté du Elton John et a touché Patrick Fiori avec sa très belle voix. Il était très fier d’elle, car elle a réussi à s’ouvrir au fil des semaines. Enzo, de l’équipe de Soprano a pris des risques et est sorti de sa zone de confort. Il a voulu prouver qu’il savait faire « autre chose que rapper » et c’est un pari réussi. Enzo a eu les applaudissements de tous les coachs ainsi que du public.

10/10/20 - 23:56 - Les internautes heureux de la victoire de Rebecca ! Rebecca de l’équipe de Patrick Fiori vient de gagner la nouvelle saison de The Voice Kids. La fillette de 10 ans est très heureuse et a bien du mal à contenir ses émotions sur scène. De leur côté, les internautes sont très contents et félicitent la chanteuse. Pour eux, Rebecca mérite bien son trophée et a fait un parcours exemplaire. "Une vraie voix d'enfant et c'est ce qui est demandé dans ce show" a inscrit un fan sur Twitter. "Super heureuse pour Rebecca,une de mes favorites depuis le début. Je lui souhaite du bonheur, en espérant que ca ne soit que le début pour elle" a dit un autre internaute. Bravo #rebecca ???????? cette victoire tu la mérite ???????? #TheVoiceKids pic.twitter.com/nRKIZEmRn0 — Soldat des Medias ???? (@Soldatdesmedias) October 10, 2020

10/10/20 - 23:50 - Rebecca émue par sa victoire dans The Voice Kids Rebecca remporte le trophée de The Voice Kids 2020 et peut être très fière d’elle. Ses parents la retrouvent sur scène et la benjamine de la saison est très émue. "J’ai du mal à réaliser, c’est très bizarre" avoue t-elle. La petite fille a pris plaisir à chanter tout au long de la saison et vient de réaliser son rêve.

10/10/20 - 23:44 - Rebecca remporte The Voice Kids 2020 ! C’est la fin des votes et il est temps de découvrir qui de Naomi, Abdellah, Rebecca et Ema va remporter le trophée de The Voice Kids 2020. Après quelques secondes de suspense, Nikos Aliagas annonce que Rebecca a remporté la nouvelle saison ! « Rebecca, grande gagnante de The Voice Kids »

10/10/20 - 23:37 - Florent Pagny dans la prochaine saison de The Voice Florent Pagny a chanté dans The Voice Kids avec Patrick Fiori. Nikos Aliagas annonce que Pagny sera parmi les coachs de la version adulte de The Voice l’année prochaine. Il sera donc dans les fauteuils rouges aux côtés d’Amel Bent, Vianney et de Marc Lavoine.

10/10/20 - 23:30 - Florent Pagny et Patrick Fiori en duo En attendant la fin des votes de The Voice Kids, c'est au tour des invités de chanter sur scène. Patrick Fiori chante avec Florent Pagny.

10/10/20 - 23:24 - Naomi chante avec Kendji Girac Naomi partage un dernier moment sur scène avec son coach, Kendji Girac. Ils ont choisi de chanter Histoire éternelle de la Belle et la Bête. "Elle a juste une voix magnifique et quand elle ouvre la bouche, on aurait dit un ange" explique le coach. Au fil du temps, Naomi a changé de répertoire en chantant en Français et cela a beaucoup fait plaisir à Kenji. "Tu m’a donné plein de bonheur pendant toute cette aventure". explique t-il.

10/10/20 - 23:19 - Rebecca chante une dernière fois Rebecca fait partie des quatre derniers finalistes dans The Voice Kids. La benjamine de la saison chante une dernière fois avec Patrick Fiori sur du Véronique Sanson. "Rebecca, elle grandit de plus en plus sous la bienveillance du regard des gens. Elle a une histoire particulière, ça ont le sait. Mais, elle compte sur vous" explique le coach.

10/10/20 - 22:57 - Ema chante avec son coach C’est maintenant au tour des coachs de chanter une dernière fois avec leurs protégés. Ema et Patrick Fiori ont chanté ensemble sur du Pascal Obispo et ont formé un très beau duo. Le coach pense qu’Ema devrait gagner The Voice Kids, car elle a "un don" et "mérite d’être accompagnée par le public".

10/10/20 - 22:54 - Les internautes satisfaits par les résultats Les internautes ont découvert les résultats des votes et semblent plutôt contents par le choix des téléspectateurs. Pour eux, il est évident qu’Ema, Rebecca, Naomi et Abdellah devaient continuer The Voice Kids. « on fait des meilleurs choix que certains coachs » a dit un internaute. Honnêtement c’était les 4 meilleurs ce soir (c’est la première émission que je regarde) #TheVoiceKids — elle (@merylelle) October 10, 2020

10/10/20 - 22:50 - Rebecca, Ema, Abdellah et Naomi encore en lice ! Le public a voté et il est temps de connaître les quatre derniers candidats de The Voice Kids encore en lice. Nikos Aliagas annonce que Rebecca, Ema, Abdellah et Naomi sont qualifiés. Malheureusement, Lissandro, Sara, Enzo et Rania sont éliminés.

10/10/20 - 22:40 - Les internautes donnent leurs favoris C’est le moment pour les téléspectateurs de choisir les quatre derniers finalistes de The Voice Kids. Sur Twitter, les internautes sont nombreux à espérer que Rebecca de l’équipe de Patrick Fiori fasse partie des derniers en lice. Puis, ils sont aussi beaucoup à vouloir voir Ema, Abdellah et Sara. "Mon top 4: Sara, Ema, Rania et Rebecca » a inscrit un internaute." Alors, qui va se qualifier pour la suite de l’émission ? Vos pronostiques ?

Moi je dis Rebecca, Abdellah, Ema et Rania. Mon chouchou c'est Enzo mais bon la partie chant c'était pas digne d'une finale de The Voice.

Je croise quand mepe les doigts. ????❤️#thevoicekids — Jessyca Bdt (@Jessyca_Bdt) October 10, 2020

10/10/20 - 22:35 - C'est le moment de voter Les huit finalistes de The Voice Kids sont passés sur scène et il est temps pour les téléspectateurs de voter. Dans quelques instants, il ne restera plus que quatre chanteurs en lice.