"The Voice Kids : Rebecca, gagnante 2020, rend un bouleversant hommage à sa soeur"

THE VOICE KIDS 2020 – Rebecca a ému coachs et public avec sa reprise de " Sois tranquille " d'Emmanuel Moire, en hommage à sa sœur disparue.

[Mis à jour le 12 octobre 2020 à 13h23] Samedi 10 octobre 2020, Rebecca a été sacrée grande gagnante de The Voice Kids. La candidate de Patrick Fiori a conquis les coachs et le public avec sa reprise de " Sois tranquille ". Cette chanson d'Emmanuel Moire est un hommage de l'artiste à son frère disparu. Un titre qui fait écho à l'histoire personnelle de Rebecca, dix ans, qui a perdu sa sœur, "et elle n'avait pas huit ans ". La jeune fille a tenu à lui rendre hommage sur le plateau de TF1, comme elle l'explique dans une interview à LCI: " C'était une chanson très importante pour moi, confie-t-elle au lendemain de sa victoire. Je la trouve très très belle et j'ai été heureuse de pouvoir l'interpréter car je l'aime beaucoup. C'est aussi une façon de boucler la boucle et de continuer mon histoire avec sérénité. " Sa prestation a bouleversé les coachs présents sur scène, mais aussi le public : Rebecca a été sacrée gagnante 2020 avec 46,2 % des voix.

La finale de The Voice Kids a été riche en émotion. Alors qu'ils étaient huit au début de la finale, Rebecca, Ema, Abdellah et Naomi ont réussi à se qualifier pour l'ultime étape du concours de chant, avant que la victoire de Rebecca ne soit annoncée. Si Patrick Fiori était présent pour assister à la victoire de sa candidate, Jenifer interagissait en visioconférence depuis chez elle : positive au Covid-19 la veille de la finale, la coach a dû rester confinée chez elle.

Après plusieurs semaines de compétition, Rebecca a été élue grande gagnante de The Voice Kids le 10 octobre 2020. La jeune chanteuse âgée de 10 ans a récolté 46,2% des voix du public. Elle faisait partie de l'équipe de Patrick Fiori. Sa reprise bouleversante de "Sois tranquille" d'Emmanuel Moire, en hommage à sa soeur disparue, a complètement chamboulé les coachs et le public.

Après sa victoire lors de la saison précédente, Amel Bent a décidé de passer la main dans The Voice Kids. Il a donc fallu remanier le jury quelque peu. Si Jenifer, Soprano et Patrick Fiori restent en poste, ils sont rejoints par Kendji Girac. Le gagnant de The Voice 3 s'essaie pour la première fois à l'exercice du coaching dans The Voice Kids, l'occasion pour lui de passer de l'autre côté !

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en primetime sur TF1. Cette année, la saison commence le 22 août 2020. Les épisodes de The Voice Kids 2020 sont diffusés tous les samedis à partir de 21h05. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !

