"The Voice : larmes, candidats choisis... Résumé des premières auditions 2021"

THE VOICE 2021 - Samedi 6 février TF1 a diffusé la première partie des auditions à l'aveugle de The Voice. Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney ont pu écouter les premiers talents. Ils ont commencé à constituer leurs équipes et Amel Bent a réussi à décrocher le plus de chanteurs avec Vianney.

Samedi 6 février, The Voice a fait son retour sur TF1 . Le public a pu découvrir la première partie des auditions à l’aveugle de la saison 10. Marc Lavoine et Amel Bent ont retrouvé les fauteuils rouges et étaient en forme pour ce début de saison. Florent Pagny était aussi très heureux de faire son retour après deux ans d’absence. Puis, le petit nouveau Vianney a découvert les règles des auditions à l’aveugle. Les quatre coachs ont pu écouter de très belles voix tout au long de la soirée et ont mis de l’ambiance malgré l’absence d’un public. Amel Bent est celle qui a réussi à convaincre le plus de candidats puisqu’elle a recruté Jaja, Nicolas et Wahil. De son côté, Vianney s’en est plutôt bien sorti puisqu’il a accueilli les deux meilleurs amis, Youssef et Mentissa. Les deux jeunes gens participent à The Voice séparément et sont donc concurrents dans l’émission. Il a aussi recruté Séri. Puis, Marc Lavoine s’est fait plus discret, mais a réussi à obtenir deux talents : Arthur et Margaux. Enfin, Florent Pagny a aussi deux candidats à son actif : Giada et Edgar. Découvrez le résumé de cette première soirée.

00:25 - Résumé de The Voice (2/2) FIN DU DIRECT- Jaja s’est mis à chanter sur son balcon pendant le premier confinement et a su trouver un public. Il a donc décidé de tenter l’expérience The Voice et sa voix a intrigué Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny. Amel Bent a usé de tous ses charmes pour convaincre Jaja d’aller dans son équipe. "Cette personne est une diva", a-t-elle dit. Le candidat a donc décidé de la rejoindre. Edgar, âgé de 17 ans, était l’une des plus belles surprises de cette soirée. Le jeune homme a tenté de chanter sur du Céline Dion et en a mis plein la vue aux quatre coachs. "Tu es un vrai bijou", a dit Florent Pagny. Pour lui, il est clair qu’Edgar a beaucoup de "dons" et pourrait aller loin dans l’émission. "Il a quelque chose ce gamin. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a confié de son côté Marc Lavoine. Le jeune Edgar a choisi d’aller dans l’équipe de Florent Pagny. Enfin, Séri était la dernière à passer pour cette première soirée des auditions à l’aveugle. Elle a transporté les coachs avec sa voix et Vianney n’a pas réussi à bloquer Amel Bent. "C’était monstrueux". La jeune femme a choisi de rejoindre l’équipe de la chanteuse. À la fin de cette soirée, Amel Bent accueille dans son équipe Jaja, Nicolas et Wahil. Puis, Vianney a convaincu Youssef, Séri, Mentissa d'aller dans son équipe. Marc Lavoine compte quant à lui deux talents: Arthur et Margaux. Enfin, Florent Pagny a accueilli Giada et Edgar.

00:22 - Résumé de The Voice (1/2) Samedi 6 février, les téléspectateurs ont pu suivre la saison 10 de The Voice. TF1 a diffusé la première partie des auditions à l’aveugle et les talents ont tenté leur chance sur scène. Wahil a été le premier à monter sur scène et a convaincu tous les coachs avec sa très belle voix. Il a choisi de rejoindre l’équipe d’Amel Bent et la chanteuse était en forme pour ce début de saison. D’ailleurs, afin de remercier ses talents, elle leur a offert des masques ! Nicolas était le suivant à monter sur scène et Amel Bent s’est montrée stratège. Comme elle connaît bien le télécrochet, elle n’a pas hésité à bloquer Vianney pour ne pas qu’il ait Nicolas dans son équipe. Une tactique qui a porté ses fruits puisque le jeune candidat a rejoint son équipe. Giada, une italienne de 33 ans, a chanté dans sa langue et en a mis plein la vue aux coachs. C’est Florent Pagny qui s’est montré le plus convaincant et qui l’a eue dans son équipe. Mentissa et Youssef sont meilleurs amis et ont décidé de tenter The Voice séparément. La jeune femme a été la première à monter sur scène et a rejoint l’équipe de Vianney. Juste après, Youssef a fait l’unanimité dans l’émission puisque les autres coachs se sont retournés. C’est finalement avec l’aide de Mentissa qu’il a choisi d’aller chez Vianney. Les deux amis sont concurrents dans The Voice, mais vont tout faire pour rester soudés et vivre leur rêve jusqu’au bout. "On ne sera jamais concurrents je crois. S’il gagne, je gagne aussi",a dit la jeune femme. De son côté, Amel Bent était quelque peu déçue de ne pas avoir Youssef dans son équipe. "Tu vas vite !" a-t-elle dit à Vianney en réalisant que les candidats rejoignaient son équipe.

06/02/21 - 23:59 - Une saison 10 de The Voice qui démarre bien ! Samedi 6 février, les téléspectateurs ont pu suivre la première partie des auditions à l’aveugle de The Voice, saison 10. Vianney, le petit nouveau du télécrochet a mis de l’ambiance et s’entend à merveille avec Amel Bent. Le public semble avoir apprécié cet esprit bon enfant et ont beaucoup aimé c début de saison. "J’adore les coachs et plus particulièrement le duo Vianney, Amel Bent", a confié un internaute sur Twitter. "Cette dixième saison s’annonce dingue", a commenté un autre fan.

06/02/21 - 23:44 - Amel Bent a le plus de talents dans son équipe La première partie des auditions à l’aveugle est terminée sur TF1. Amel Bent a déniché le plus de talents ce soir et a quatre candidats dans son équipe : Séri, Jaja, Nicolas et Wahil. De son côté, Vianney s’est plutôt bien débrouillé pour sa première et a réussi à avoir Youssef et Mentissa. Florent Pagny quant à lui a réussi à convaincre Giada et Edgar de rejoindre son équipe. Enfin, Marc Lavoine va coacher Arthur, Margaux.

06/02/21 - 23:36 - Séri va dans l'équipe d'Amel Bent Séri, 19 ans, se lance dans les auditions à l’aveugle de The Voice. La jeune femme s’attaque à du Whitney Houston et en met plein la vue aux coachs. Amel Bent et Vianney se retournent en même temps. "Je suis toute troublée, quand j’entends quelqu’un qui chante aussi bien, j’ai 7 ans et je découvre ces divas qui m’ont transportées", confie Amel. "Clairement, c’était monstrueux. J’ai voulu bloquer Amel, mais je galère", explique Vianney. Séri choisit d’aller dans l’équipe de Vianney, ce qui énerve quelque peu Amel Bent. "je te déteste".

06/02/21 - 23:23 - Edgar impressionne les coachs de The Voice Edgar, 17 ans, se trouve dans les auditions à l’aveugle de The Voice. Le jeune homme est de nature timide, mais arrive à se lâcher une fois sur scène. Le jeune homme décide de chanter du Céline Dion et Amel Bent ne perd pas une minute pour se retourner. Vianney et Marc Lavoine sont les suivants à se appuyer sur le buzzer. Les coachs sont tous impressionnés par la voix d’Edgar. "Tu as beaucoup de dons. Il va te falloir du travail et tu es au bon endroit. Tu es un vrai bijou", dit Florent Pagny. "On a vraiment beaucoup de chance de vous rencontrer", dit de son côté, Marc Lavoine. Edgar choisit d’aller dans l’équipe de Florent Pagny. "Il a quelque chose ce gamin. Je ne sais pas ce qu'il s'est pass", dit Marc qui trouve Edgar très humble.

06/02/21 - 23:12 - Margaux convainc Marc Lavoine Margaux, 20 ans, a fait une belle prestation sur scène et Marc Lavoine et le seul à s’être retourné. "On dit que j’ai une voix d’ange, mais un caractère de démon", confie la jeune candidate dans sa présentation. Margaux veut que sa voix serve et fait donc des concerts pour des associations. "Quand je me suis retourné, je vous ai vu avec ce poing levé, avec de l’humour et une poésie. Voilà pourquoi je me suis retourné", dit le coach de The Voice.

06/02/21 - 23:07 - Jaja va chez Amel Bent dans The Voice ! Jaja est très ému et a bien du mal à retenir ses larmes après sa prestation dans The Voice. "Vous êtes plusieurs Jaja. J’ai jamais vu quelqu’un partir aussi loin", confie Florent Pagny, qui rêve de l’avoir dans son équipe. "Cette personne est une diva", dit Amel Bent. La coach use de tous ses charmes pour le convaincre d’aller dans son équipe. Marc Lavoine a bien du mal à prendre la parole. "Je sais que vous allez aller chez Amel, mais je me suis dit que vous pourriez faire de l’électro, du classique ou la diva. Je vous félicite". Malgré les conseils de sa maman, Jaja choisit d’aller chez Amel Bent.

06/02/21 - 23:00 - Jaja a découvert sa voix pendant le confinement ! Jaja est le suivant à monter sur scène. Le candidat de 34 ans a animé ses voisins pendant le premier confinement. À 20 heures, il chantait sur son balcon et a reçu de nombreux compliments de la part des passants. "À partir de là, j’ai chanté tous les soirs. Je fais partie des confinés avec un public à 20 heures", dit-il. Le candidat interprète "Nessum Dorma" et intrigue les coachs. "Ils sont combien ?", dit Amel Bent. Marc Lavoine et Amel Bent se retournent et sont sous le charme.

06/02/21 - 22:47 - Arthur rejoint l'équipe de Marc Lavoine Arthur a fait une très belle prestation et Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny se sont retournés. "La porte est aussi ouverte chez moi", dit Marc Lavoine. De son côté, Amel Bent met en avant le fait qu’elle s’est retournée la première. "Je pense que dans mon équipe, on peut faire des trucs de fou", confie-t-elle. Le candidat décide d’aller dans l’équipe de Marc Lavoine. "C’est celui qui m’a le plus touché", dit Arthur. Marc Lavoine a son premier talent de la soirée et compte bien s'éclater avec lui.

06/02/21 - 22:44 - Marc Lavoine fait un câlin à Florent Pagny Après la prestation de Marie, Marc Lavoine est très ému. La candidate de The Voice l’a beaucoup touché par son passé et son illettrisme. Le coach a confié que son frère se battait depuis des années pour aider les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Juste après le départ de Marie, il se lève et fait un câlin à Florent Pagny. "Je parle de mon frère, alors voilà" , dit-il sous le coup de l’émotion. De son côté, Vianney a aussi été touché par l’histoire de Marie. "C’est une grosse injustice. Celui qui n’a pas les mots pour se défendre".

06/02/21 - 22:36 - Marie ne convainc pas les coachs Marie, qui travaille dans une maison de retraite tente sa chance ce soir dans The Voice. Elle adore chanter pour les vieilles personnes. "Mon rêve c’était de venir à The Voice, et me voilà ici", dit-elle. Nikos Aliagas, s’entend très bien avec Marie et a décidé de "lui faire un petit café" pendant sa prestation. Il espère qu’elle sera choisit afin de ne pas se prendre le café en pleine tête. Pourtant, les coachs ne se retournent pas et Marie ne pourra pas continuer l'émission. "Je m'excuse de ne pas m'être retournée, c'est une de mes chansons préférées de Céline Dion", confie Amel Bent. Pour elle, il lui manquait de la sensibilité et de la douleur. "Je salue ton talent", ajoute-t-elle.

06/02/21 - 22:31 - Youssef rejoint Vianney dans The Voice Youssef doit maintenant choisir parmi les quatre coachs est se sent complètement perdu. Mentissa rejoint le candidat sur scène afin de l’aider à faire son choix. "On ne sera jamais concurrents je crois. S’il gagne, je gagne aussi", dit Mentissa. Youssef choisit Vianney et se trouve donc dans la même équipe que sa meilleure amie. "On va faire honneur à vos belles voix", dit Vianney aux deux candidats de The Voice. Amel Bent est quelque peu jalouse que Vianney ait autant de candidats. Pour elle, le petit nouveau de la saison est redoutable. "Tu vas vite !"

06/02/21 - 22:26 - Youssef, en pleurs lors de sa prestation Youssef a commencé à chanter dans la rue et voulait participer à The Voice pour sa famille. "Je tiens vraiment à ma famille". Le jeune homme s’élance sur scène et interprète Fix You de Coldplay. Florent Pagny est quelque peu dérouté par sa voix. "C’est un mec ou une fille ?", demande-t-il à Amel Bent. Il choisit par se retourner et Marc Lavoine le rejoint. Finalement, Youssef convainc tous les coachs et finit sa chanson en pleurs. "Merci, merci, je ne sais pas quoi dire",dit-il encore très ému. "C'est vraiment formidable ce que vous avez fait", confie Marc Lavoine.