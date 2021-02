"The Voice : quels candidats choisis par les coachs ? Le direct"

THE VOICE 2021 - Ce soir, The Voice fait son grand retour sur TF1 avec la saison 10. Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et le petit nouveau, Vianney sont les quatre coachs de cette saison. Les candidats vont tenter de rejoindre une équipe lors des auditions à l'aveugle. Suivez le direct.

Ce samedi 6 février, TF1 diffuse la saison 10 de The Voice. Amel Bent et Marc Lavoine sont de retour parmi les coachs. Après plus de deux ans d’absence, Florent Pagny a choisi de se rassoir sur les fauteuils rouges et espère bien dénicher de nouveaux talents. Les trois coachs accueillent un petit nouveau: Vianney. Le chanteur de 29 ans fait ses débuts dans l’émission et a bien l’intention de soutenir les candidats de cette saison si particulière. En effet, à cause de la Covid-19, la production a dû prendre des mesures. Il n’y aura pas de public sur le plateau lors des auditions. Puis, les candidats ne seront pas non plus accompagnés de leurs proches. Néanmoins, des internautes seront présents par écrans géants afin de pouvoir écouter les talents. Puis, avant de monter sur scène, ces derniers pourront avoir les encouragements de leurs proches via des vidéos. Alors, quels candidats vont taper dans l’oeil des coachs ce soir ? Suivez dès à présent le direct de The Voice.

22:47 - Arthur rejoint l'équipe de Marc Lavoine Arthur a fait une très belle prestation et Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny se sont retournés. "La porte est aussi ouverte chez moi", dit Marc Lavoine. De son côté, Amel Bent met en avant le fait qu’elle s’est retournée la première. "Je pense que dans mon équipe, on peut faire des trucs de fou", confie-t-elle. Le candidat décide d’aller dans l’équipe de Marc Lavoine. "C’est celui qui m’a le plus touché", dit Arthur. Marc Lavoine a son premier talent de la soirée et compte bien s'éclater avec lui.

22:44 - Marc Lavoine fait un câlin à Florent Pagny Après la prestation de Marie, Marc Lavoine est très ému. La candidate de The Voice l’a beaucoup touché par son passé et son illettrisme. Le coach a confié que son frère se battait depuis des années pour aider les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Juste après le départ de Marie, il se lève et fait un câlin à Florent Pagny. "Je parle de mon frère, alors voilà" , dit-il sous le coup de l’émotion. De son côté, Vianney a aussi été touché par l’histoire de Marie. "C’est une grosse injustice. Celui qui n’a pas les mots pour se défendre".

22:36 - Marie ne convainc pas les coachs Marie, qui travaille dans une maison de retraite tente sa chance ce soir dans The Voice. Elle adore chanter pour les vieilles personnes. "Mon rêve c’était de venir à The Voice, et me voilà ici", dit-elle. Nikos Aliagas, s’entend très bien avec Marie et a décidé de "lui faire un petit café" pendant sa prestation. Il espère qu’elle sera choisit afin de ne pas se prendre le café en pleine tête. Pourtant, les coachs ne se retournent pas et Marie ne pourra pas continuer l'émission. "Je m'excuse de ne pas m'être retournée, c'est une de mes chansons préférées de Céline Dion", confie Amel Bent. Pour elle, il lui manquait de la sensibilité et de la douleur. "Je salue ton talent", ajoute-t-elle.

22:31 - Youssef rejoint Vianney dans The Voice Youssef doit maintenant choisir parmi les quatre coachs est se sent complètement perdu. Mentissa rejoint le candidat sur scène afin de l’aider à faire son choix. "On ne sera jamais concurrents je crois. S’il gagne, je gagne aussi", dit Mentissa. Youssef choisit Vianney et se trouve donc dans la même équipe que sa meilleure amie. "On va faire honneur à vos belles voix", dit Dianney aux deux candidats de The Voice. Amel Bent est quelque peu jalouse que Vianney ait autant de candidats. Pour elle, le petit nouveau de la saison est redoutable. "Tu vas vite !"

22:26 - Youssef, en pleurs lors de sa prestation Youssef a commencé à chanter dans la rue et voulait participer à The Voice pour sa famille. "Je tiens vraiment à ma famille". Le jeune homme s’élance sur scène et interprète Fix You de Coldplay. Florent Pagny est quelque peu dérouté par sa voix. "C’est un mec ou une fille ?", demande-t-il à Amel Bent. Il choisit par se retourner et Marc Lavoine le rejoint. Finalement, Youssef convainc tous les coachs et finit sa chanson en pleurs. "Merci, merci, je ne sais pas quoi dire",dit-il encore très ému. "C'est vraiment formidable ce que vous avez fait", confie Marc Lavoine.

22:20 - Vianney déjà très aimé dans The Voice ! Vianney est le petit nouveau dans la saison 10 de The Voice. Le chanteur a rejoint les coachs et est accompagné d’Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny. Le chanteur de 29 ans a la pêche et n’hésite pas à dire tout ce qu’il pense. Les téléspectateurs sont sous le charme de Vianney et se réjouissent de sa présence dans l’émission. "On en parle de Vianney dans #TheVoice ? Il est trop mignon, doux, gentil, pro …", a écrit une internaute sur Twitter. "Vianney, il apporte une bonne touche à The Voice", a commenté un autre internaute. Excellent choix d’avoir @VianneyMusique en coach cette saison. Ses conseils sont vraiment pertinents je trouve #TheVoice — Laura ????❤️???? (@Lauraa_C17) February 6, 2021

22:11 - Mentissa rejoint l'équipe de Vianney Mentissa choisit d’aller dans l’équipe de Vianney après quelques secondes d’hésitation. "Je vais suivre mon coeur", dit-elle. Vianney a sa première candidate dans son équipe. C’est maintenant au tour du meilleur ami de Mentissa de monter sur scène. Va-t-il aussi convaincre les coachs ?

22:06 - Mentissa en met plein la vue aux coachs de The Voice Youssef et Mentissa, sont de très bons amis et ont été sélectionnés pour les auditions à l’aveugle dans The Voice. Ils espèrent être choisis dans la suite du télécrochet. Mentissa est la première à se lancer sur scène et s’attaque à du Dua Lipa. Dès les premières notes, elle convainc Vianney ainsi que Marc Lavoine. Amel Bent ainsi que Florent Pagny finissent aussi par se retourner. "T’as trouvé un espèce d’équilibre", confie Amel Bent encore sous le coup de l’émotion. De son côté, Vianney a trouvé la prestation de Mentissa "solaire" ainsi que "subtile".

21:59 - Les téléspectateurs se prêtent aux auditions à l'aveugle Les coachs ainsi que les téléspectateurs ont entendu à l’aveugle un candidat de The Voice. Après la prestation, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine font la rencontre de Benjamin. Même s’ils ne se sont pas retournés, ils sont impressionnés par sa voix. "J’y suis pas allée, car ça manque encore de muscle", dit Amel Bent.

21:44 - Giada rejoint l'équipe de Florent Pagny Après avoir entendu les coachs, Giada décide d’aller dans l’équipe de Florent Pagny. "Bienvenue dans l’aventure, on va s’amuser", dit le coach.

21:40 - Giada impressionne les coachs de The Voice Giada, âgée de 33 ans tente sa chance dans la saison 10 de The Voice. L’italienne est une femme avec un fort caractère, qui a eu une enfance difficile après le départ de son père. Afin d’être à l’aise, elle choisit de chanter une chanson italienne lors des auditions à l’aveugle. "Je suis sûr qu’elle a tout", dit Florent Pagny. Le coach se retourne et est suivi par Amel Bent. Marc Lavoine et Vianney se retournent peu avant la fin de la prestation et Giada fait l’unanimité avec sa belle voix. "C’est pour ça que je suis content d’être venu", dit Florent Pagny, après deux ans d’absence dans le télécrochet.

21:34 - Nicolas rejoint l'équipe d'Amel Bent ! Nicolas reçoit une pluie de compliments de la part des coachs de The Voice. "Il y avait ta signature", dit Vianney. De son côté, Amel Bent sort "les griffes" afin de convaincre le jeune homme de rejoindre son équipe. Après quelques secondes de suspense, Nicolas choisit d’aller dans l’équipe d’Amel Bent. "En venant ici, j’avais une petite idée. Je me disais qu’avec Amel, je pourrai me lâcher sur scène", dit-il. Amel fait un carton dans cette nouvelle saison ! "Tu vas t’arrêter maintenant ?!", dit Florent Pagny, quelque peu jaloux.

21:30 - Amel Bent bloque Vianney dans The Voice ! Nicolas, âgé de 17 ans, est le second candidat à tenter sa chance dans la saison 10 de The Voice. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le jeune homme joue au piano. Amel Bent est impressionnée par la voix du candidat, car elle trouve qu’il a le même timbre que Vianney. La chanteuse se retourne et est suivie par Florent Pagny. "Tu m’as bloqué !", dit Vianney en parlant à Amel Bent. Le coach ne pourra donc pas avoir ce chanteur dans son équipe. "J'en voulais vraiment à Amel de m'avoir bloqué, car j'aurais adoré t'avoir", dit Vianney à Nicolas.

21:23 - Wahil rejoint l'équipe d'Amel Bent Wahil a "inspiré" Amel Bent avec sa prestation dans The Voice. Vianney, qui s’est aussi retourné, fait tout pour séduire le jeune candidat. "Cette voix me bouleverse, j’ai été transpercé", dit-il. Pour lui, Wahil devrait sortir de sa zone de confort et aller dans son équipe. Amel Bent se méfie déjà de la force de persuasion de Vianney. Le premier candidat de la saison 10 choisit finalement d'aller dans l'équipe d'Amel Bent. "Ça m'émeut beaucoup", dit-elle tout en lui offrant un...masque !