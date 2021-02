"Top Chef : qui sera éliminé ce soir ? Le direct"

TOP CHEF 2021. La saison 12 de Top Chef se poursuit avec l'épisode 3 sur M6. Les brigades de Michel Sarran et de Paul Pairet vont s'affronter sur l'épreuve de la pomme de terre sucrée. La brigade qui convaincra les chefs Sébastien Vauxion et Jérôme Banctel sera qualifiée pour la suite du concours culinaire. Suivez le direct.

La saison 12 de Top Chef continue ce soir sur M6 . Il reste encore 12 candidats en lice dans le concours culinaire. Hélène Darroze de l’équipe rouge compte toujours Chloé Charles, Sarah Mainguy et Mohamed Cheikh. Paul Pairet (brigade violette) a quant à lui Pierre Chomet, Baptiste Trudel et Pauline Séné. De son côté, Philippe Etchebest a accueilli Matthias Marc, Mathieu Vande Velde et Charline Stengel, grande gagnante d’Objectif Top Chef. Enfin, chez Michel Sarran on retrouve Thomas Chisholm, Bruno Aubin et Arnaud Baptiste. Dans ce nouvel épisode, les brigades de Michel Sarran et de Paul Pairet vont s’affronter et vont devoir préparer une version sucrée de la pomme de terre. Les candidats seront jugés par les chefs Sébastien Vauxion et Jérôme Banctel. Pour la deuxième épreuve, les candidats vont devoir cuisiner sous l’oeil avisé du chef espagnol étoilé Andoni Aduriz. Ils vont devoir réaliser un trompe l’oeil et faire un plat qui, à première vue, n’est pas comestible. Les candidats qui n’auront pas réussi à se qualifier sur les deux épreuves se retrouveront dans l’épreuve de la dernière chance. Le thème de cet ultime défi sera la poire. Qui va être éliminé ce soir ? Suivez le direct de l’émission.

22:15 - La brigade d'Hélène Darroze se qualifie ! Les chefs ont goûté les plats de l’équipe de Philippe Etchebest et d’ Hélène Darroze. Ils ont préféré le plat de pommes de terre façon tagliatelles de l’équipe d’Hélène Darroze. "Tu vois Philippe, t’as voulu faire le coq et bien c’est nous qui sommes passés devant", dit la chef très fière de sa brigade. Sarah, Chloé et Mohamed sont qualifiés directement pour la suite de Top Chef.

22:13 - L'équipe d'Hélène Darroze fait un carton Les chefs découvrent maintenant le plat de la brigade d’Hélène Darroze. "On est juste bien. La cuisson est juste et la sauce est intéressante", dit l’un des chefs. Ils adorent les tagliatelles de pommes de terre et trouvent cela "très sympa".

22:11 - L'épreuve est terminée L’épreuve de la pommes de terre salée est terminée. Les chefs découvrent le plat de la brigade de Philippe Etchebest. "Je suis dégoûtée parce qu’il y a trop d’huitre", dit Charline, qui n’est pas satisfaite du plat. Les chefs quant à eux adorent la recette. "On a de la technique au service de la dégustation". Pourtant, il y a un problème d’équilibre et les chefs trouvent que l’huitre a pris trop le dessus sur la pomme de terre. "Charline avait vraiment raison", dit finalement Matthias.

22:09 - Charline ne s'impose pas dans Top Chef Charline fait le dressage, mais Matthias pense qu’elle ne met pas assez de condiment. La candidate de Top Chef essaie d’imposer ses idées, mais n’est clairement pas écoutée. Pour elle, il y a bien trop de condiment, ce qui risque de gâcher tout le plat.

22:08 - Charline "délaissée" par sa brigade Charline a bien du mal à se faire entendre dans Top Chef et ne trouve pas sa place dans sa brigade. Matthias a pris sa place et la jeune femme se sent délaissée. "La cohésion d’équipe, ce n’est pas encore ça", dit Philippe Etchebest. De son côté, Charline a les larmes aux yeux et ne se sent pas acceptée.

22:06 - Matthias perd la place de Charline Charline fait le condiment, mais n’est pas très sûre d’elle. Matthias perd patience et décide de faire la recette à sa place, ce qui choque la jeune femme de 18 ans. "Je me sens frustrée à mort", dit-elle.

22:04 - Matthias prend la tête des bleus Matthias dirige l’ équipe des bleus et adore cuisiner la pomme de terre. Il décide donc de s’occuper de l’élément principal du plat. Le candidat demande de l’aide à Mathieu et Charline afin de faire le roulé de pommes de terre. "Le risque c'est que la pomme de terre ne soit pas cuite", dit Matthias, inquiet du timing. De son côté, Charline se met la pression et veut montrer à ses coéquipiers qu'elle a sa place dans l'émission.

22:01 - Philippe Etchebest veut un esprit d'équipe dans sa brigade La brigade de Philippe Etchebest affronte celle d’Hélène Darroze a et bien l’intention de tout "rafler". Charline qui a remporté Objectif Top Chef travaille pour la première fois avec Matthias. Le chef part confiance pour cette épreuve. "Montrez ce que c’est que la cohésion et l’esprit d’équipe". Les candidats décident de faire un roulé de pommes de terre avec du lard. "Faites attention à la cuisson", met en garde le chef.

21:59 - Les rouges sont soudés dans Top Chef Chez les rouges, Sarah propose de travailler les peaux de pommes de terre pour le plat. Mohamed adore cette idée et se réjouit de pouvoir apporter une touche originale au plat. "On est une équipe assez complète tous les trois", dit-il.

21:55 - Chloé se démarque dans la brigade d'Hélène Darroze Les cuisiniers ont présenté leur plat à base de pommes de terre et de langoustine mais Hélène Darroze n’est pas conquise. Elle trouve que leur recette manque de caractère et de créativité. Chloé propose à son équipe de faire des tagliatelles de pommes de terre et la Chef adore l’idée. "Je ne peux pas me louper", dit Chloé qui travaille pour la toute première fois avec Sarah et Mohamed.

21:53 - La brigade d’Hélène Darroze se motive La brigade d’Hélène Darroze est motivée et ne veut pas passer à côté de cette épreuve. "J’espère que leur binôme fonctionnera mieux", dit la chef. La semaine passée, Sarah et Mohamed ont eu beaucoup de mal à s’écouter et cela s’est ressenti dans leur plat. "Je veux comprendre ce qu’il y aura dans votre assiette".

21:51 - La brigade d'Hélène Darroze affronte celle de Philippe Etchebest La suite de l’épreuve continue et c’est au tour de la brigade d’ Hélène Darroze d’affronter celle de Philippe Etchebest. Les équipes doivent proposer un plat sucré de pommes de terre sucré.

21:49 - La brigade de Paul Pairet se qualifie ! Les chefs ont goûté les plats et la brigade de Paul Pairet remporte la première épreuve. "Ça fait vraiment plaisir", dit Pauline. L’équipe se qualifie directement pour la suite de l’émission.

21:38 - L'épreuve est terminée L’épreuve de Top Chef est terminée et les chefs goûtent le plat de la brigade de Paul Pairet. Ils trouvent le dressage "original" et aiment beaucoup de visuel. "Ce petit jus à la prune est très bon. C’est pas mal du tout", dit Jérôme Banctel. Le chef trouve le plat "bluffant".