"Top Chef 2023 : une star dans l'épisode 4, ce qu'il faut savoir"

En parallèle du concours Top Chef, se déroule un concours secret intitulé "La brigade cachée". La semaine dernière, Gaston, dernier éliminé, y a affronté Danny. Cependant, l'ex-candidat de Philippe Etchebest l'a battu et conserve sa place dans ce concours parallèle. Le cuisinier-rappeur conserve donc une chance d'intégrer les quarts de finale en brigade rouge, et affrontera ce soir le candidat qui sera éliminé à l'issue de l'épisode 4.

17:31 - Quels candidats sont encore en compétition dans Top Chef ?

Ils sont encore douze candidats en compétition dans Top Chef au début de l'épisode 4, diffusé ce mercredi 22 mars sur M6. La brigade de Philippe Etchebest est composée d'Albane, Carla, Sarika et Hugo. Dans l'équipe de Glenn Viel, on compte encore Jérémie, Mathieu, Alexandre et César. La brigade violette de Paul Pairet est enfin composée de Victor, Léo, Jean et Jacques.