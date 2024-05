TF1 dévoile une nouvelle série américaine, Will Trent, à partir du 15 mai. L'adaptation d'un roman sur le destin d'un agent du FBI, abandonné à la naissance et doté de capacités hors du commun.

TF1 poursuit son marathon de lancements et de tests tous azimuts en ce printemps 2024, avec l'objectif de voir bourgeonner et pourquoi pas éclore de nouvelles séries à fortes audiences. Après une déferlante de nouveaux concepts de séries policières françaises, c'est une série américaine que la première chaîne diffuse cette fois, à partir du mercredi 15 mai 2024, à 21h10. Will Trent raconte l'histoire d'un agent principal du Georgia Bureau of Investigation (GBI) qui, malgré sa dyslexie et une enfance passée dans le système de placement familial, est capable de résoudre des cas désespérés grâce à son passé et son point de vue unique.

L'histoire de ce flic abandonné à la naissance est basée sur la saga littéraire "Will Trent", de Karin Slaughter, best-seller aux Etats-Unis avec une quinzaine de tomes, romans et nouvelles, publiés entre 2006 et 2023. Et TF1 n'a pas été chercher Will Trend au fond d'un placard. Aux Etats-Unis, où la saison 2 vient de s'achever sur la chaîne ABC, la série a fait un tel carton qu'une saison 3 a déjà été annoncée. Début avril, un épisode de cette deuxième saison, le mieux noté de tous les temps, a même battu un record d'audience avec un peu plus de 9 millions de téléspectateurs multiplateformes sur sept jours, selon ABC.

Ramón Rodríguez, qui tient le rôle titre de Trent, trouve ici son premier vrai héros après des apparitions dans une dizaine de films (L'Attaque du métro 123, Transformers 2 : La Revanche, Need for Speed) et autant de séries (New York, unité spéciale, Charlie's Angels). Il est accompagné d'autres visages peu connus du grand public en France : Sonja Sohn dans le rôle d'Amanda Wagner, Erika Christensen dans le rôle d'Angie Polaski, Iantha Richardson dans le rôle de Faith Mitchell et Jake McLaughlin dans le rôle de Michael Ormewood.

La série Will Trent jugée meilleure que les livres

La bonne nouvelle dans ce Will Trent est que Karin Slaughter, qui a inventé le personnage pour ses livres, est productrice exécutive de la série, avec Liz Heldens et Daniel Thomsen. Un gage de respect pour l'oeuvre originale, mais aussi de réussite dans les retouches apportées pour les écrans. Et c'est sans doute ce qui fait dire à plusieurs fans que la série Will Trent est même parfois meilleure que les livres.

"L'année dernière, lorsque j'ai écrit pour la première fois sur Will Trent, je n'avais lu aucun livre de Karin Slaughter. J'ai été distrait, mais j'ai finalement sorti le premier livre de la série de la bibliothèque le mois dernier. J'ai tellement détesté ce livre que je l'ai presque mis au congélateur", a récemment écrit un blogueur américain au sujet de la saga.

Une fois n'est pas coutume dans l'adaptation d'une saga littéraire en série, les internautes qui connaissaient déjà Will Trent se disent en effet ravis de tous les changements apportés à l'intrigue. Si le premier roman de Karin Slaughter, Triptyque, avait plutôt conquis la critique, la transformation de certaines personnages, à commencer par le flic Michael Ormewood, personnage clé mais aussi sociopathe qui tue des femmes, est plutôt bienvenue dans la version télévisée. D'autres changements drastiques ont été apportés qui semblent aussi avoir été également très appréciés outre-Atlantique. Mais vous en dire plus risquerait de vous spoiler toute l'aventure de ce flic attachant.