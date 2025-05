Enlèvement à Paris : ce qu'on sait de l'homme mutilé contre rançon sur fond de cryptomonnaies

Quatre personnes ont été interpellées après l'enlèvement et la mutilation d'un homme, père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies.

Le père d'un entrepreneur dans les cryptomonnaies a été enlevé jeudi 1er mai au matin, en plein milieu de la capitale. Selon une source policière, quatre personnes cagoulées l'ont pris, devant témoins à Paris, et l'ont emmené à bord d'un fourgon de livraison. "La victime s'avérait être le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies, les faits étant accompagnés d'une demande de rançon", a indiqué le parquet.

L'homme, un quinquagénaire, a été enlevé vers 10 h 30 dans le XIVe arrondissement. Selon Le Parisien, les malfaiteurs auraient demandé une rançon de 5 à 7 millions d'euros, à faire parvenir sous virement, en échange de la libération de la victime. La rançon n'aurait pas été versée, indique Le Figaro. Une opération coordonnée de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police judiciaire de Paris, de la brigade de répression du banditisme (BRB) et de la brigade criminelle, a permis sa libération.

Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, elles ont découvert un homme mutilé. Selon une source proche du dossier, la victime a eu un doigt sectionné. Elle était retenue à Palaiseau, en Essonne, dans un logement calfeutré. Quatre suspects ont été arrêtés durant l'intervention, nés en 1998, 1999, 2002 et 2005. Ils ont été interpellés "dans ou à proximité du logement où était séquestrée la victime", a indiqué le parquet. Une cinquième personne a été arrêtée, née en 1999, alors qu'elle était "au volant de l'un des véhicules vraisemblablement utilisés par les malfaiteurs".

La victime faisait l'objet de menaces

"Un immense bravo aux enquêteurs qui ont fait un travail exceptionnel pour libérer cet homme et pour interpeller ses ravisseurs", a salué le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur X. Il a remercié l'"engagement décisif" de la préfecture de police.

Selon l'épouse de la victime, lui et son fils avaient subi des menaces par le passé, a expliqué une source policière. Les deux hommes gèrent une société de marketing, basée à Malte, gérant de la cryptomonnaie. Une enquête a été ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, extorsion avec arme, le tout en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs criminelle.

Cette affaire fait écho direct à l'enlèvement de David Balland et de sa femme, le 21 janvier dernier. Il avait été kidnappé contre rançon en cryptomonnaies, envoyée à Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger. Son doigt avait été sectionné, et la vidéo du membre mutilé avait été envoyée à l'entrepreneur. La victime avait été libérée le lendemain, et sa femme deux jours après son enlèvement. En janvier toujours, un homme de 56 ans avait été retrouvé enfermé dans le coffre d'une voiture au Mans. Il s'agissait du père d'un influenceur en cryptomonnaies basé à Dubaï.