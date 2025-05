Qu'est-ce que la convention citoyenne sur les "temps de l'enfance", souhaitée par Emmanuel Macron ?

Une convention citoyenne autour du "temps de l'enfance" sera organisée à partir de juin. Les citoyens tirés au sort se pencheront sur l'organisation des journées de 3 à 18 ans.

Les journées des enfants à l'école sont-elles trop longues et chargées ? C'est l'une des questions que va se poser la convention citoyenne sur les "temps de l'enfance", que souhaite organiser Emmanuel Macron. Cette nouvelle convention - qui suit celle sur le climat (2019-2020) et celle sur la fin de vie (2022-2023) - commencera en juin prochain. Les citoyens qui y participent se pencheront sur le sujet jusqu'à l'automne, voire jusqu'à la fin de l'année 2025.

"Il me paraît nécessaire que l'on travaille à faire en sorte que l'organisation des journées de nos élèves soit plus favorable à leur développement et aux apprentissages, qu'un équilibre soit trouvé aussi pour faciliter la vie des familles", a affirmé Emmanuel Macron au Parisien. Les débats seront organisés par le Conseil économique, social et environnemental (Cese), missionné par le Premier ministre.

"La convention citoyenne m'a semblé être l'outil de consultation des Français le plus adapté, car c'est une question très complexe qui nécessitera de dégager de nombreux consensus entre tous ceux qui sont touchés par ce vaste sujet, comme les parents, la communauté éducative y compris périscolaire, les collectivités locales et même les professionnels du tourisme", a-t-il ajouté.

"On a des vacances qui sont très, très longues l'été"

Il s'agit d'une réflexion large sur l'organisation des journées des 3 à 18 ans. Savoir s'il vaut mieux commencer les cours à 9 heures plutôt que 8 heures, et faire du sport dans l'après-midi, ou raccourcir le temps de vacances, seront des questionnements sur la table. En février, le président de la République avait déjà laissé entendre que ces sujets seraient abordés : "Il y a beaucoup de pays qui ne partent en vacances qu'à partir du 14 juillet. On a des vacances qui sont très, très longues l'été. Les enfants qui ne sont pas très accompagnés par leurs familles vont perdre souvent du niveau scolaire. C'est quelque chose qu'on va ouvrir, mais il faut que ce soit un peu discuté."

Si les journées de cours en France sont assez chargées et longues par rapport aux voisins européens, les élèves de l'Hexagone bénéficient de plus de jours de vacances pour souffler. Les Français ont 162 jours de classe par an, contre 170 à 190 en moyenne en Europe, explique Le Parisien . Mais ils ont 16 semaines de vacances, soit plus que la moyenne du continent. Les huit semaines des vacances d'été ne sont toutefois pas si exceptionnelles : en Italie, les élèves bénéficient de 13 semaines durant la période estivale.

Le panel de Français tiré au sort auditionnera des experts sur ces sujets et décidera de préconisations. Pour l'heure, on ne sait pas si leur avis sera traduit dans la loi. D'autant que ces questionnements, s'ils aboutissent à un changement dans le temps de travail des enseignements, pourraient bien diviser. En février, après la déclaration d'Emmanuel Macron sur les vacances, le syndicat de l'enseignement Snes-FSU avait dénoncé une "diversion", alors que le secteur peine à recruter et critique des niveaux de salaire bas et de mauvaises conditions de travail.