Cette gare a tout d'un temple sorti d'un film d'Indiana Jones, elle fait partie des plus belles du monde

Cette gare est un véritable bijou architectural à couper le souffle qui rappelle l'Ancien Monde.

Les gares ne sont pas seulement des lieux de passage. Certaines sortent particulièrement du lot avec leur esthétique digne des plus beaux décors de cinéma. Parmi les plus réputées dans notre monde occidental, on trouve le Grand Central Terminal à New York avec son style Beaux-Arts qui rappelle les scène des comédies romantiques ou la gare de Madrid-Atocha en Espagne transformée en véritable jardin tropical. Mais à l'autre bout du monde, il existe une gare qui aurait pu servir de décor aux aventures d'Indiana Jones, avec son décor qui rappelle l'Ancien Monde orné de créatures mythiques !

Fusion idéale entre l'architecture orientale (indo-sarrasine) et occidentale (néo-gothique victorien), cette gare a été conçue entre 1878 et 1888 par l'architecte britannique Fredrick Williams Stevens et a été inaugurée en 1887, le jour du jubilé d'or de la reine Victoria. L'architecte s'est inspiré des modèles italiens de la fin du Moyen Âge, tout en intégrant des éléments qui rappellent les palais indiens traditionnels : son dôme en pierre, ses tourelles, ses arcs brisés.

L'originalité de cette gare réside dans la coexistence de sculptures et ornements à la fois européens et indiens. Des lions et des tigres couchés qui gardent l'entrée de la gare, tels les gardiens d'un temple ancien, coexistent bel et bien avec des gargouilles et chimères. A l'intérieur de cette gare imposante, on trouve des vitraux colorés et des plafonds voûtés décorés de frises et de reliefs.

En 2004, ce chef-d'œuvre d'architecture qui s'étend sur près de 3 hectares a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. En 2009, le magazine américain Newsweek le couronnait troisième gare la plus belle du monde derrière la gare de Saint-Pancras à Londres et le Grand Central Terminal de New York. Et c'est en 2014 que cette gare obtient la consécration dans le classement du blog américain Mental Floss.

Embarquement pour Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), à Mumbai en Inde ! Cette gare, dont le nom défie la prononciation, s'appelait autrefois Victoria Terminus pour honorer l'impératrice des Indes Victoria. Elle est aujourd'hui l'une des plus importantes de tout le pays, transportant chaque jour près de 3 millions de voyageurs et desservant des trains de banlieue comme de longue distance.

Vous l'avez bien compris, cette merveille architecturale, l'une des plus importantes du XIXe siècle dans le monde ferroviaire, est le point de départ de toutes les régions de l'Inde. Assurément, si vous vous rendez dans le sous-continent, vous ne manquerez pas la découverte de cette gare digne d'une cité oubliée que l'on pourrait retrouver dans une scène d'action avec Indy ! A bon entendeur...