De moins d'un mètre carré, ce parc est le plus petit au monde et il est devenu une véritable attraction touristique

Ce parc vient d'être couronné comme étant le plus petit au monde par le Guinness World Records.

On oublie les vastes étendues verdoyantes des grands parcs nationaux... Si on vous dit qu'il existe un parc dont la taille équivaut à quatre feuilles de papier A4, vous nous croyez ? Couronné plus petit parc du monde par le Guinness World Records en février 2025, ce parc de poche est devenu une véritable attraction.

Situé au beau milieu d'une zone résidentielle, il faut ouvrir grand les yeux pour le trouver. Un enclos en briques, un buisson et un rochet surmonté d'un petit banc en bois mis à la disposition des visiteurs : voilà à quoi il se résume. Sa superficie très précise de 0,24 m² a été vérifiée par un géomètre professionnel pour répondre aux critères de la publication prestigieuse qui recense chaque année les records du monde.

Pour découvrir ce parc nain, cap sur préfecture de Shizuoka, près de l'hôtel de ville de Nagaizumi, à une heure de train de Tokyo sur la ligne du Shinkansen. Avant d'être officiellement couronnée, cet espace vert décalé était déjà appelé le "plus petit parc du monde" au Japon. Construit par l'ouvrier en bâtiment Kazunori Shimoyama en 1988, ce parc avait pour but de rivaliser avec celui qui détenait à l'époque le record du plus petit parc au monde : le Mill Ends Park à Portland, dans l'Oregon, d'une superficie de 0,29 m².

"Alors en vacances aux États-Unis, il a découvert l'ancien détenteur du record du plus petit parc, a raconté au Guinness le responsable de l'urbanisme de la ville. Cet habitant de Nagaizumi plein de défis "a alors eu l'idée de créer un parc encore plus petit". Shimoyama aujourd'hui âgé de 76 ans, a déclaré au cours de la cérémonie de certificat du 25 février 2025 que son rêve lointain s'était enfin réalisé...

Le parc reconnu comme espace vert public est financé et entretenu par la municipalité de Nagaizumi elle-même. il incarne parfaitement l'art des Japonais pour l'optimisation de l'espace et le souci du détail. Aujourd'hui propulsé sur la scène internationale, les touristes se déplacent spécifiquement pour le voir de leurs propres yeux et se prendre en selfie assis sur le banc. Les photos et vidéos du petit parc de Nagaizumi génèrent aujourd'hui des millions de vues sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram.