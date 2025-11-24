C'est le Miami de l'Indonésie, ce paradis vierge est sur le point de devenir la nouvelle capitale du luxe

Le paradis le mieux préservé de l'Indonésie s'apprête à se transformer en un "nouveau Miami".

Dans les pays où le soleil brille, les rêves de béton et de luxe sont légion. Partout, des plages tranquilles se parent de marinas flamboyantes, de villas de verre et de gratte-ciels vertigineux. Récemment, cette côte vierge en Indonésie a été identifiée par les promoteurs comme le berceau d'un "nouveau Miami".

Dans l'archipel paisible de Buwun Mas, au large de l'île de Lombok en Indonésie, la vie n'a pas changé depuis des générations. Mais la tranquillité de ce paradis aux rivages immaculés et aux collines verdoyantes est sur le point d'être pulvérisée par un projet pharaonique.

Charmant paysage côtier d'Orong Bukal à Buwun Mas dans la région de Lombok en Indonésie. © MUAZ JAFFAR - stock.adobe.com

Surnommé le "Miami de l'Indonésie", le complexe Marina Bay City est un investissement de plusieurs milliards de dollars qui s'étend sur 149 hectares. Des promoteurs australiens promettent la construction d'un port de plaisance, de villas de luxe et d'hôtels qui transformeront radicalement le destin de l'un des districts les plus pauvres de Lombok. Pour le chef du village, Rochidi, c'est l'espoir d'une participation concrète : "Cette fois-ci, ils veulent vraiment construire un complexe touristique et nous espérons que les résidents pourront participer au projet en tant que travailleurs, partenaires et bénéficiaires."

Le projet, dont les fondations sont actuellement en construction, est présenté comme un moyen de reproduire le succès de Bali et d'apporter de l'emploi et des infrastructures. Les promoteurs de Marina Bay affirment d'ailleurs avoir tiré les leçons des erreurs passées, promettant un développement durable avec des transports à énergie solaire et des fermes communautaires.

Plage de Buwun Mas, au large de l'île de Lombok en Indonésie. © Iryna Shpulak - stock.adobe.com

Cependant, à proximité de Buwun Mas, le complexe hôtelier Mandalika érigé dans le cadre de l'initiative indonésienne "10 nouveaux Bali" a tiré la sonnette d'alarme chez les locaux. Malgré l'accueil de courses de MotoGP et l'afflux de visiteurs, des experts de l'ONU ont accusé les autorités d'expulsions forcées et d'indemnisations insuffisantes pour les familles ethniques Sasak, alimentant le doute sur la capacité du gouvernement à encadrer ces projets d'envergure.

De plus, les habitants de Buwun Mas redoutent que l'arrivée massive d'hordes de touristes étrangers ne normalise des pratiques contraires à leurs coutumes, comme la consommation d'alcool. "Aujourd'hui, si quelqu'un est surpris à consommer de l'alcool, il peut être expulsé du village. Mais plus tard, avec l'arrivée de nombreux touristes étrangers, cela risque de se normaliser", a déclaré un habitant.

Les inquiétudes liées au surdéveloppement s'intensifient : "Les immeubles de grande hauteur gâchent la vue et vont détruire Lombok. Ils devraient être interdits", s'est alarmé un lecteur d'un article du Bali Sun consacré au projet de Marina Bay. La région est également vulnérable au changement climatique, menacée par la montée du niveau de la mer. Sulis Angger, directeur de l'organisation locale Koslata, exhorte le gouvernement à ne pas se laisser "éblouir par l'ampleur des investissements" et à s'assurer de la conformité du projet avec les capacités environnementales et les risques de catastrophes.

La question est de savoir si ce nouveau rêve luxueux d'un "Miami de l'Indonésie" sera bâti avec la communauté, ou si au contraire, il se fera au détriment de l'identité, de l'environnement et du destin de ses habitants...