Un monde caché se trouve sous les pieds des touristes d'une capitale européenne

Sous les pavés de cette célèbre capitale européenne, on découvre le secret le mieux gardé du continent.

Imaginez, vous marchez sur les pavés d'une grande capitale. Pendant que vous admirez son architecture impériale et ses ponts majestueux, sous vos baskets, sans que vous ne vous en doutiez, se déploie un labyrinthe de plusieurs dizaines de kilomètres. Pierre, eau thermale et cristal : c'est la seule capitale européenne assise sur un tel monde parallèle.

Bienvenue dans le "monde caché de la Hongrie". Sous le bitume de Budapest, c'est un véritable gruyère géologique. Oubliez les caves sombres et humides : c'est un véritable réseau géant où l'on fait de la plongée sous-marine ou de la spéléologie sous les grands boulevards impériaux. On commence par la grotte de Pál-Völgyi, le monstre local : 30 kilomètres de galeries, des dénivelés qui font chauffer les cuisses et des cristaux de calcite partout. Juste à côté, la grotte de Szemlő-Hegyi change radicalement de décor : l'Office du Tourisme l'appelle le "jardin souterrain fleuri" car ses parois sont couvertes de formations en forme de choux-fleurs et de pop-corn.

La grotte de Baradla en Hongrie : un monde souterrain classé au patrimoine jardin de l'UNESCO. © Visit Hungary

Pour les mordus d'histoire, direction la grotte du Château de Buda : elle a servi de prison, d'abri anti-bombardement et de caves médiévales. Enfin, pour les plus audacieux, la grotte de Molnár János est un "paradis pour les plongeurs spéléos" : il s'agit d'un système actif rempli d'eau chaude cristalline, caché à seulement deux pas du Danube.

Mais la Hongrie ne s'arrête pas à sa capitale : avec plus de 4 000 grottes répertoriées, le pays tout entier est une référence européenne en spéléologie ! Au nord, la grotte de Baradla classée à l'Unesco impose le respect avec sa galerie principale de 25 kilomètres. C'est la "plus ancienne et la plus célèbre" du pays. On y descend pour ses stalagmites monumentales, mais aussi pour y écouter un concert à l'acoustique parfaite dans des salles naturelles gigantesques...

La grotte du lac de Tapolca en Hongrie : pour une navigation souterraine. © Visit Hungary

Plus au sud, le décor devient liquide. A Tapolca, on grimpe dans de petites barques pour naviguer sur un lac souterrain aux eaux bleutées, cachées juste sous les maisons de la ville. Du côté des monts Mecsek, la grotte d'Abaliget mise sur le bien-être : son air pur et son microclimat stable à 12°C sont reconnus pour soulager les allergies et les voies respiratoires. Comme le résume l'Office du Tourisme : "Les grottes de Hongrie mixent géologie, aventure et histoire culturelle".

Le mois de mars est officiellement le "mois des grottes" en Hongrie. Une occasion en or de descendre voir ce qui se trame sous la surface. Alors, prêt à troquer votre café en terrasse pour une expédition au centre de la terre ?