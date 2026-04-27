Ni Rome, ni Paris : le titre de plus belle capitale d'Europe revient à une ville que vous n'attendiez pas

Une étude basée sur 3 millions d'avis Tripadvisor vient de désigner la plus belle capitale d'Europe, et le gagnant va vous surprendre.

Le Vieux Continent regorge de capitales fascinantes. Si certains ne jurent que par Paris et ses chics boulevards haussmanniens, d'autres par Rome et ses ruines antiques, la beauté reste subjective... Pour déterminer quelle cité mérite réellement la couronne de "plus belle capitale d'Europe", une étude a décidé de se fier aux avis de 3 millions de voyageurs. Le verdict est tombé, et il va faire grincer des dents !

Pour établir son classement, le voyagiste Luxury France Tours a passé au crible les avis de 46 capitales européennes sur Tripadvisor, analysant la fréquence de mots-clés tels que "magnifique" ou "époustouflant" dans les commentaires des touristes. L'étude a classé chaque capitale en fonction du pourcentage d'avis contenant ces termes élogieux.

Contre toute attente, c'est une petite capitale d'Europe centrale qui a raflé la première place de ce classement basé sur le ressenti brut de plus de 3 millions de voyageurs. Cette ville souvent étiquetée "banquière et discrète" rafle la mise avec un score de 18,15% d'avis mentionnant sa beauté.

Vue de la vieille ville du Luxembourg et de son quartier pittoresque du Grund. © Boris Stroujko - stock.adobe.com

"Luxembourg arrive en tête. Les voyageurs soulignent souvent la propreté de ses rues et le mélange harmonieux de quartiers anciens et modernes", justifie le rapport. La capitale du Grand-Duché n'en est d'ailleurs pas à son premier coup d'éclat : son marché de Noël avait déjà été sacré "plus beau d'Europe" par la BBC.

En effet, la capitale luxembourgeoise offre une densité de points de vue spectaculaires assez rare en Europe. Entre ses fortifications classées à l'Unesco, ses vallées encaissées aux panoramas vertigineux et son quartier du Kirchberg à l'architecture futuriste, la ville joue sur les contrastes. Sur Tripadvisor, les touristes s'enflamment. Pour l'un, c'est "une charmante petite ville d'Europe, avec d'excellents restaurants et une gastronomie de grande qualité". Pour un autre, le constat est encore plus flatteur : "des paysages à couper le souffle, une cuisine délicieuse, une des meilleures bières d'Europe et une atmosphère détendue et conviviale caractérisent ce magnifique pays."

Les remparts de la Corniche à Luxembourg-Ville, avec le monastère de Neumünster et le spectacle de la rivière Alzette. © Neslihan - stock.adobe.com

Se promener dans le Grund ou sur le chemin de la Corniche souvent appelé "le plus beau balcon d'Europe" permet de comprendre ce succès. Mais le secret réside dans sa taille compacte : "malgré sa petite taille, la capitale est particulièrement agréable à parcourir à pied", soulignent les experts.

Le reste du classement de Luxury France Tours confirme d'ailleurs cette tendance pour les capitales de poche. Bratislava, capitale de la Slovaquie, grimpe sur la 2e marche du podium. Monaco complète le trio de tête, non pas pour son bling-bling, mais pour ses "vues sur le port et ses promenades dans la vieille ville". Le top 10 réserve d'autres surprises, avec dans l'ordre : La Valette (Malte), Lisbonne (Portugal), Oslo (Norvège), Moscou (Russie), Sofia (Bulgarie), Helsinki (Finlande) et enfin Skopje (Macédoine du Nord).

En résumé, si vous désirez un concentré de beauté sans le chaos des métropoles, le Luxembourg vous attend. Oubliez les clichés sur son austérité, le Grand-Duché est propre, verdoyant et sans métro bondé. Que demander de plus ?