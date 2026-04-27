Cette ville vient d'être sacrée meilleure destination d'Europe pour un court séjour

Cette ville européenne est la destination parfaite pour un break de quelques jours.

Besoin de déconnecter sans poser 2 semaines de congés ? Le "city-break" est la solution ultime pour s'immerger dans la culture et la gastronomie d'une métropole en un temps record. Mais avec des centaines de villes au choix, où s'envoler pour un week-end réussi ? Le célèbre magazine Time Out vient de trancher en publiant son classement des "meilleures escapades citadines en Europe" et ça tombe bien, la ville qui l'emporte est une voisine transalpine.

Pour Time Out, cette destination "fait fureur" pour allier culture et lifestyle sans le stress des grandes distances. Et cette ville est tout simplement "la plus élégante d'Italie (...) avec ses monuments historiques, ses rues chics et sa gastronomie incomparable". Cerise sur le gâteau, elle se visite facilement en seulement quelques jours. Sur place, vous n'aurez pas besoin de courir : les sites iconiques sont concentrés dans un périmètre restreint, permettant aux voyageurs de tout faire à pied ou via un réseau de tram ultra-efficace.

Place du Duomo de Milan. © Nikokvfrmoto - stock.adobe.com

Cette pépite, c'est Milan. La cité lombarde écrase la concurrence en 2026 en s'imposant comme le mix parfait entre efficacité et art de vivre. Que vous soyez là pour admirer son impressionnante cathédrale (le Duomo) ou vous perdre dans son centre historique, tout est accessible en un clin d'œil.

Côté visites, tout s'enchaîne à un rythme record. A deux pas de la place du Duomo, vous traversez la somptueuse Galerie Vittorio Emanuele II - joyau néo-classique qui abrite des boutiques de luxe - pour déboucher directement sur la célèbre Scala, l'opéra où ont résonné les chefs-d'œuvre de Rossini ou Verdi, et où Maria Callas a marqué l'histoire. A peine 10 minutes de marche séparent ces joyaux du château des Sforza et de ses parcs. Pour les amateurs d'art pressés, l'église Santa Maria delle Grazie, qui abrite La Cène de Léonard de Vinci, est à portée de tram. Il n'y a pas à dire : Milan est un véritable concentré de patrimoine.

Galerie Vittorio Emanuele II à Milan. © javarman - stock.adobe.com

Milan est aussi le paradis du shopping, des tables étoilées et de la vie nocturne "branchée". La ville ne dort jamais : les boutiques ferment tard et les terrasses pour l'aperitivo sont partout. Un conseil : fouillez les petites boutiques discrètes nichées dans les ruelles, c'est là que se cachent les vrais trésors milanais.

Le reste du classement 2026 de Time Out réserve d'autres pépites pour vos courts séjours. Vienne décroche la 2e place : la capitale de l'Autriche est qualifiée de "magique" cette année qui marque le 250e anniversaire du musée Albertina. Juste derrière, c'est la ville slovaque de Trenčín, sacrée Capitale européenne de la culture 2026, qui vibre toute l'année au rythme de festivals.

Milan prouve qu'on peut vivre une expérience de voyage totale en seulement 48 heures, d'autant qu'on y accède en seulement 1h30 de vol depuis Paris. Si vous cherchez le compromis idéal entre chic italien et facilité de déplacement, foncez !