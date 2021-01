Vacances en Espagne : couvre-feu, restrictions, test PCR, les mesures à respecter

Vous souhaitez partir en vacances en Espagne ? Alors que le pays impose désormais un test PCR aux voyageurs arrivant de France, la Catalogne a décidé de durcir sa réglementation cet hiver pour tenter de contrer la propagation du coronavirus. On fait le point sur la situation et les restrictions en Espagne.

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 10h55] L'Espagne, où un couvre-feu est en vigueur depuis fin octobre -à l'exception de l'archipel des Canaries, en Méditerranée- a enregistré plus de 51 000 morts et 1,9 million de personnes contaminées depuis le début de la pandémie. Le pays obliger les voyageurs provenant de 65 "pays à risque", dont la France, à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à leur arrivée sur le territoire espagnol. Cette mesure s'applique "dans les points d'entrée" dans le pays, c'est-à-dire les aéroports et les ports, les frontières terrestres n'étant actuellement pas soumises à des contrôles comme lors de la première vague de la pandémie.

La propagation du virus oblige plusieurs régions à renforcer leurs mesures, en pleine semaine de l'Épiphanie. La Catalogne a annoncé qu'à partir du 7 janvier, le gouvernement fixera un périmètre de fermeture à chaque municipalité pendant 10 jours. Les centres commerciaux, ainsi que les gymnases, seront également fermés.

► Consultez le "Guide du touriste français en Espagne" (au temps du Covid-19), par l'Ambassade de France en Espagne

Destination préférée des Français pour les vacances, l'Espagne a officiellement rouvert ses frontières extérieures avec tous les Etats membres de l'Union européenne depuis le 21 juin 2020. Aucune mesure de quarantaine n'est requise à l'échelle nationale.

Pour entrer sur le sol espagnol, les touristes doivent toutefois se plier à certaines règles et à des contrôles stricts :

L'Espagne oblige les voyageurs provenant de 65 "pays à risque", dont la France, à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à leur arrivée sur le territoire espagnol. Cette mesure s'appliquera "dans les points d'entrée" dans le pays, c'est-à-dire les aéroports et les port

Si vous arrivez par voie aérienne ou maritime, vous devez vous soumettre à une prise de température à l'arrivée en Espagne. Celle-ci ne devra pas être égale ou supérieure à 37,5°.

Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de santé publique. Celui-ci est téléchargeable sur le site www.spth.gob.es ou via l'application gratuite SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. La saisie complète du formulaire permettra d'obtenir un QR Code qu'il faudra présenter à l'arrivée en Espagne. Si vous passez par une agence de voyages pour votre séjour, elle devra vous informer de l'obligation de remplir ce formulaire. Une version papier pourra également être admise durant une période transitoire devant durer jusqu'au 31 juillet.

ou via l'application gratuite SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. La saisie complète du formulaire permettra d'obtenir un QR Code qu'il faudra présenter à l'arrivée en Espagne. Si vous passez par une agence de voyages pour votre séjour, elle devra vous informer de l'obligation de remplir ce formulaire. Une version papier pourra également être admise durant une période transitoire devant durer jusqu'au 31 juillet. Les visiteurs soupçonnés d'être contaminés par le Covid-19 seront soumis à une nouvelle évaluation sanitaire avec une nouvelle prise de température et une évaluation de leur état de santé. Si celle-ci confirme une contamination, le voyageur sera "transféré à un centre de santé", précise l'Espagne sur son site dédié au tourisme.

Bonne nouvelle, la quarantaine imposée aux touristes étrangers arrivant en Espagne a été levée le 1er juillet 2020, au moment ou les frontières ont été ouvertes. Sous réserve de la présentation des documents sanitaires requis à l'arrivée sur le sol espagnol, aucune quatorzaine ou quarantaine n'est requise.

Des mesures d'hygiène et de distanciation sociale seront à respecter durant vos vacances en Espagne. Dans les hôtels et les hébergements touristiques mais aussi les restaurants, les commerces, les centres culturels, les salles de spectacles, les gérants doivent garantir une distance minimum de 1,5 mètre entre les clients mais aussi avec les employés.

Le port du masque est obligatoire dès l'âge de 6 ans sur la voie publique, dans les espaces en plein air, les espaces publics fermés s'il n'est pas possible de maintenir une distance d'au moins 1,5 mètre. Il est également obligatoire dans les transports en commun, les avions, trains ou bateaux ainsi que dans les véhicules privés si les occupants ne vivent pas sous le même toit. Le non-respect de cette mesure entraîne une sanction pouvant atteindre 100 euros.

Les plages des îles Baléares et Canaries, de l'Atlantique et d'une grande partie de l'Andalousie ont rouvert à la baignade, toujours avec de strictes mesures de sécurité. Le ministère de la Santé recommande de limiter l'affluence sur les plages, d'y délimiter des espaces pour chaque groupe et d'espacer les parasols de 4 mètres. Charge ensuite aux communes d'interdire l'accès si les plages sont trop fréquentées. A Benidorm, célèbre station balnéaire de la Costa Blanca, des parcelles ont été installées avec un système de réservation en amont. Sur la Costa Brava, la commune de Lloret de Mar a opté pour une séparation en trois zones : familles, adultes et seniors, alors que d'autres communes recommandent de ne pas rester plus de trois heures sur la plage. Vous pouvez retrouver les conseils et recommandations sur le site de l'Institut pour la qualité touristique espagnole (ICTE) qui a lancé un label Safe Tourism Certified en collaboration avec le ministère de la Santé.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Un arrêté ministériel publié fin mai a autorisé la réouverture de huit aéroports espagnols : Séville, Minorque, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche et Valence. Ils viennent s'ajouter aux aéroports espagnols déjà en service : Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol et Palma de Mallorca. Concernant la France, Air France a repris un programme de vols avec l'Espagne. Même chose concernant EasyJet et Ryanair. Le port du masque est obligatoire dans les avions et à l'arrivée sur le sol espagnol.