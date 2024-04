Ce lagon bleu méconnu est l'une des plus belles plages de Méditerranée et il y fait déjà 25 degrés

Cette plage de Méditerranée fait partie des pépites dénichées par les experts. Elle figure désormais dans de nombreux classements.

Le soleil brille déjà en Méditerranée et la chaleur a bien fait son apparition loin de la France et d'un début de printemps plutît frisquet. Plus au sud, une destination encore méconnue en Méditerranée assure un soleil garanti et des eaux de rêve aux heureux touristes qui la découvre avant l'été. Niché à la croisée des eaux de la mer Égée et de la Méditerranée, cet endroit séduit les photographes avec ses eaux d'un bleu éclatant et ses plages de sable blanc encadrées de forêts de pins.

Il est d'ailleurs régulièrement classé parmi les plus belles plages du monde. Alors que les températures grimpent déjà à 25 degrés avant même le début du mois de mai, ce spot devient une escapade idéale pour ceux qui cherchent à anticiper l'été. Au plus fort de l'été, le mercure y grimpe allégrement au-dessus des 30 degrés. Raison de plus pour en profiter dès mai !

La baie, connue sous le nom de "Blue Lagoon", est célèbre pour ses eaux cristallines qui invitent à la baignade et au snorkeling. Cet endroit paradisiaque offre un dépaysement complet avec ses collines verdoyantes qui isolent les vacanciers dans un cocon de nature tout en offrant une vue imprenable sur les étendues turquoise. La région est également prisée pour les sports nautiques, avec des plages telles que Belcekız Beach et Kidrak Beach où le sable blanc et fin est parfait pour le kayak et le paddle.

Cet endroit, c'est Ölüdeniz, sur la riviera turque, au coeur d'une réserve naturelle avec sa lagune entourée de pins et séparée de la mer par un fin cordon de sable blanc. Ölüdeniz est aussi une destination de choix pour les amateurs de parapente, grâce à sa proximité avec la montagne Babadağ d'où les aventuriers peuvent s'élancer pour admirer des vues aériennes spectaculaires de la côte et du lagon. La région est entourée de montagnes, de forêts de pins et de vallées verdoyantes, idéales pour les randonnées ou les excursions en bateau vers des criques et des plages secrètes.

Au-delà de ses merveilles naturelles, Ölüdeniz est riche en sites historiques. La ville antique de Fethiye, avec ses tombeaux lyciens sculptés dans les falaises, témoigne d'un passé remontant au quatrième siècle. Non loin de là, le site de Letoon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, permet de découvrir les ruines de temples dédiés à Leto, Artémis et Apollon, ainsi qu'un nymphée et un agora.

L'accès à Ölüdeniz est facilité par sa proximité avec l'aéroport de Dalaman, situé à environ 60 kilomètres. Les visiteurs peuvent ainsi facilement rejoindre cette destination en un peu plus d'une heure de route après un vol depuis Istanbul. En visitant Ölüdeniz, vous pouvez également explorer d'autres attractions touristiques locales telles que le Village Kaya, une ville fantôme, et Göcek, un village niché entre montagnes et forêts de pins. À quelques kilomètres au sud, la Vallée des Papillons offre un cadre exceptionnel pour des randonnées, abritant des centaines d'espèces de papillons dans une réserve naturelle qui ne peut être atteinte que par la mer.