L'UFC Que Choisir dévoile l'astuce pour mettre fin au démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique embête régulièrement de nombreux Français. L'UFC Que Choisir a décidé d'agir en dévoilant un outil pour y mettre fin.

Qui n'a jamais été concerné par du démarchage téléphonique ? Il existe aujourd'hui une multitude d'entreprises qui n'existent justement que pour adresser un nombre incalculable de coups de fil à de potentiels clients. Ces centres d'appels font leur beurre sur la crédulité de leurs interlocuteurs en essayant de leur vendre divers services dont ils n'auront généralement pas besoin. Assurances, crédits, formations... Autant de deals refourgués à la va-vite et dont le but principal est d'engager la victime sur plusieurs mois ou années, au travers d'un contrat qui pourra ponctionner ses ressources financières.

S'il peut être tentant de simplement raccrocher sans demander son reste, les centres d'appels vont généralement enchainer les tentatives pour vous faire craquer. Cela peut généralement être très handicapant lorsque ces appels sont répétés plusieurs fois par jour. Pourtant, le Gouvernement français n'est pas inactif face à ces dérives du marketing. Depuis le 1er mars 2023, le démarchage téléphonique est encadré selon plusieurs règles. Il n'est autorisé qu'en semaine et sur des horaires précis : de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures.

D'autres solutions existent avec notamment le service Bloctel. Un site web officiel qui permet d'inscrire son numéro de téléphone pour indiquer aux centres d'appels que vous êtes contre le démarchage téléphonique. Malheureusement, certaines entreprise ne respectent pas ce service. C'est pourquoi l'association UFC Que Choisir a décidé d'agir en lançant sa propre solution pour mettre fin au démarchage téléphonique.

Baptisé "Respecte mes datas", ce service en ligne vous permet de faire valoir vos droits à l'oubli et au respect de vos données personnelles. Il vous suffit d'y renseigner quelques informations telles que votre opérateur téléphonique, votre identifiant ou votre numéro de téléphone pour y accéder. Le site se chargera alors d'effectuer votre demande auprès des centres d'appels pour faire valoir votre souhait de ne pas être concerné par le démarchage téléphonique !

Ce site, porté par un acteur reconnu dans la défense des consommateurs, promet un "outil pour que chacun puisse exiger de son opérateur de téléphonie qu'il ne transfère pas ses données à l'annuaire public ni à ses partenaires, conformément au RGPD". Il vise aussi à remettre à plat tout ce que les sociétés commerciales savent sur vous. Il est possible de sélectionner une société et d'analyser les données dont elle dispose et comment elle les exploite. "Bien évidemment, l'utilisation de notre outil ne collecte pas vos données mais a simplement pour but de vous en donner un aperçu", précise l'UFC.