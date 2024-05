La bière y coûte moins de 2 euros, le prix des hôtels est ridicule dans ce pays d'Europe et les plages sont encore vides

Les prix défient toute concurrence sur ce bord de mer à 3 heures de Paris.

L'été approche et la quête d'une destination à prix abordable devient de plus en dure année après année. A quelques minutes de Paris, il existe encore des stations balnéaires aux prix attractifs. Si la Croatie a gagné sa réputation de destination tendance et pas chère ces dernières années, le bon plan s'est vite éventé à mesure que les touristes d'Europe de l'Ouest ont découvert les charmes de Dubrovnik, Hvar, Sibenik ou Zadar.

Ce n'est pas (encore) le cas plus à l'est. Bienvenue sur la côte nord de la mer Noire, à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie ! Cette région méconnue recèle de trésors pour les voyageurs en quête de tranquillité et de dépaysement, le tout à des prix défiant toute concurrence. Vama Veche, ancienne bourgade de pêcheurs devenue station balnéaire bohème, et Durankulak, dernier village bulgare avant la Roumanie, sont deux escales incontournables. Ici, pas de grands complexes touristiques mais de charmantes pensions, des campings au bord de l'eau et quelques hôtels simples. L'ambiance y est décontractée, propice à la détente et aux rencontres.

Les longues plages de sable sont l'atout majeur de la région. Celle de Durankulak, particulièrement belle, s'étire à perte de vue. Le lac adjacent, classé site naturel protégé de Ramsar, offre un spectacle saisissant en hiver quand des milliers d'oiseaux migrateurs, oies, canards, cygnes et pélicans s'y donnent rendez-vous.

Côté budget, c'est surtout l'un des spots les plus abordables d'Europe ! Comptez environ 20 euros la nuit en camping, 40-60 euros en chambre double à l'hôtel. Selon les relevés d'un média bulgare Blitz.bg, une pizza vous coûtera dans les 5 euros à Vama Veche et une bière locale entre 1 et 2,5 euros. Des prix imbattables qui attirent une clientèle jeune et branchée de Bucarest, mais aussi d'Europe et même de Dubaï selon un expert local.

Pour profiter au mieux de la région, mieux vaut louer une voiture. L'aéroport de Varna en Bulgarie, à seulement 3h de vol direct de Paris avec Transavia en été, est la porte d'entrée idéale. De là, les plages de Durankulak ne sont qu'à une petite heure de route. Mais le secret de ce petit paradis commence à se répandre. Les réservations en hausse laissent présager une très bonne saison. Les professionnels du tourisme mettent en garde contre les risques de sur-fréquentation et de gentrification qui menacent l'esprit alternatif et nature des lieux.