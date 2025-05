Pas chère et à 2h de la France, cette ville est le mélange parfait entre plages et culture

Pour un voyage économique, cette ville s'impose comme un incontournable, avec des plages idylliques ainsi que des visites et une gastronomie à petit prix.

Vous êtes en quête d'une expérience authentique en Espagne sans pour autant vous ruiner ? Cette ville a l'avantage de conjuguer attraits culturels et plages de rêve, et ravira les amateurs de gastronomie, le tout sans percer votre porte-monnaie !

Nichée dans la Costa del Sol, c'est une ville andalouse réputée pour son ensoleillement et son charme tout particulier, avec ses superbes placettes à la vie nocturne animée et ses ruelles pavées bordées de nombreux restaurants de tapas où l'on ne sait plus où donner de la tête. On goûte à la cuisine locale sans se ruiner : de nombreux restaurants proposent des "Menú del día" à prix fixe, connus pour être économiques et copieux. Le "pescaito frito", une spécialité locale de poisson frit, vous coûtera entre 7 et 15 euros. Vous pourrez également vous procurer des spécialités régionales dans son Mercado Central de Atarazanas, un marché à prix mini !

C'est une ville où l'architecture est grandiose. L'Alcazaba, sa forteresse immense typique de l'architecture maure du XIe siècle a été conçue comme "une ville dans la ville" avec ses palais, jardins et bains intérieurs. Elle est l'une des mieux conservées d'Espagne. Perchée sur une colline surplombant la ville, elle est accessible à moindre coût par rapport à d'autres sites similaires en Espagne. On y grimpe pour profiter de panoramas grandioses sur la mer, sur la ville et sur les ruines du théâtre romain à ses pieds. Pour 20 euros seulement, vous pourrez cumuler la visite guidée de l'Alcazaba et de ce théâtre romain construit au 1er siècle sous l'empire d'Auguste.

Vous avez deviné où l'on vous emmène ? A Málaga, aussi surnommée "La Manquita" en référence à sa magnifique cathédrale. L'illustre Picasso y est né et un musée lui est dédié, proposant une collection impressionnante de ses œuvres. Si la visite du musée coûte 13 euros, ceux qui préfèrent se contenter de la visite de la maison natale de Picasso ne débourseront que 4 euros. Aussi surprenant qu'il soit, le Centre Pompidou s'est implanté pour la première fois hors de France à Málaga. Ne manquez donc pas la visite du Centre Pompidou Málaga, dont la forme cubique en verre très coloré est déjà une attraction en soi !

Côté plage, La Malagueta est sans conteste la plage la plus célèbre et la plus proche du centre-ville. Bordée de magnifiques palmiers géants, elle s'étend sur pas moins de 1 200 mètres et propose la location de matériels et des aires de jeux pour enfants. On y accède par une promenade animée de nombreux restaurants et de bars. On peut se prélasser sur des transats à n'importe quelle saison de l'année (même en hiver, car il y fait 20 degrés).

Cette ville andalouse vous promet une escapade accessible et riche en découvertes. Málaga a l'avantage de proposer un accès facile à l'aéroport international, grâce à sa ligne 1 Express qui relie le centre-ville à l'aéroport en un quart d'heure ! Depuis Paris, le vol sans escale dure 2h30, depuis Lyon 2h15 et depuis Toulouse seulement 1h50 ! Qu'attendez-vous ?