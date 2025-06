Mieux que les Açores ou Madère, cette île de pirates est le trésor caché du Portugal

Cette île paradisiaque intrigue, c'est une ancienne cachette de pirates aux grottes mystérieuses.

Pas besoin de se rendre dans les îles des Caraïbes pour partir à la découverte de criques secrètes devenues d'anciennes cachettes de pirates. Il existe sur notre continent un petit paradis isolé qui a servi de repaire aux flibustiers des XVIe et XVIIe siècles, et qui intrigue autant qu'il fait rêver.

On se croirait dans un roman d'aventure : ni complexes hôteliers ni restaurants en vue, mais un ancien monastère pillé par des pirates, des rochers sculptés par le vent et des oiseaux de mer planant au-dessus d'une eau turquoise digne des plus belles plages des Caraïbes.

Si une atmosphère paisible règne désormais dans cet archipel classé Réserve Mondiale de Biosphère par l'Unesco, véritable paradis pour les amoureux des oiseaux et de la nature, elle conserve des traces de son passé tumultueux.

Le Fort de São João Baptista est très photogénique avec son pont de pierre ! © Tilio & Paolo - stock.adobe.com

Bienvenue à Berlenga Grande, la plus grande et la seule île habitée des îles Berlengas, une pépite cachée du Portugal, située à quelques 90 kilomètres au nord de Lisbonne. Si l'occupation de l'île remonte à l'Antiquité (les géographes romains l'appelaient "île de Saturne"), une communauté religieuse en fît un véritable refuge pour naufragés en 1513, la côte étant littéralement dévastée par les corsaires et les grosses tempêtes.

Le monastère, isolé et sans protection, fût la cible de nombreuses attaques de pirates français et anglais. Si le pont de pierre qui le relie au port demeure intacte aujourd'hui, ce monastère abandonné du XVIIe siècle appelé Fort de São João Baptista, a été reconverti en auberge et il est possible d'explorer ses cours intérieures.

L'un des plus grands mystères de l'île demeure dans ses grottes marines que l'on ne peut qu'explorer, pour certaines, qu'en plongeant dans ses eaux froides. La plus célèbre est la Grotte Bleue, avec sa couleur de l'eau si particulière... Heureusement, elle est accessible grâce à ses "bateaux à fond de verre" typiques de l'île portugaise. Un autre joyau à ne pas manquer sera sans aucun doute le Furado Grande ("Grand Trou"), un tunnel naturel long de 70 mètres qui traverse l'île !

L'autre point fort des Berlengas est la randonnée le long de ses sentiers balisés, à la conquête de son littoral escarpé et de ses nombreuses colonies d'oiseaux marins. Bien sûr, on ne manquera pas de passer par le phare du Duc de Bragance qui offre des vues imprenables sur l'océan. Et qui l'eût cru, il existe bien une seule plage de sable accessible dans ce minuscule paradis : la Praia do Carreiro do Mosteiro, tout près du port. L'endroit idéal pour plonger dans les eaux cristallines.

Oseriez-vous pénétrer dans cet île attaquée par les pirates ? Car il faut bien le préciser : le luxe n'a pas sa place dans ce petit paradis perdu ! On se contentera de camper ou d'une auberge à 15 euros la nuit. L'accès à l'archipel étant limité à 350 visiteurs par jour, il est fortement recommandé de réserver ses billets à l'avance.