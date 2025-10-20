Surnommé le "village d'Harry Potter", cet endroit est un véritable Poudlard à ciel ouvert

Enfilez votre cape et préparez votre baguette avant de pénétrer dans ce village en Europe !

Loin des plateaux de cinéma anglais, il existe un village en Europe qui séduit les Moldus et les sorciers de tous âges avec son architecture féerique, son château aux allures d'école de sorcellerie et ses événements thématiques de l'univers d'Harry Potter. Chacune de ses ruelles pavées nous renvoie immédiatement aux décors de la saga.

Cet endroit qui s'est forgé une réputation de "village d'Harry Potter" grâce à son architecture de conte de fée est situé au cœur de l'Émilie-Romagne, en Italie. Entièrement reconstruit au début du XXe siècle dans un style néo-médiéval, ses ruelles pavées, son château, ses tourelles et ses échoppes d'un autre temps ne sont pas sans rappeler l'école de sorcellerie de Poudlard et les ruelles de Pré-au-Lard dans l'univers du petit sorcier aux lunettes rondes.

Vue panoramique du village de Grazzano Visconti en Émilie-Romagne, Italie. © Francesco Valenti / Adobe Stock

Bienvenue à Grazzano Visconti, où la magie est une affaire sérieuse. Situé à une heure de Milan et 15 minutes de Piacenza, le village organise chaque année au printemps un événement majeur où les visiteurs viennent en majorité costumés : "Harry et la Magie de Grazzano", qui transforme le bourg et son château en une véritable école de sorcellerie. Cette journée immersive propose des activités aux enfants qui peuvent par exemple s'habiller en uniforme, participer à des leçons de sorts ou de potions, à des épreuves d'habilité et des duels magiques. L'Hosteria della Magia propose par ailleurs des repas et des boissons thématiques sur la Piazza Cortevecchia.

En dehors de cet événement, les visiteurs apprécient particulièrement de se rendre dans la boutique L'Emporio Stregato (L'Échoppe Enchantée) qui propose de nombreux produits de l'univers d'Harry Potter (Butterbeer, uniformes, baguette, accessoires de Quidditch etc.) mais pas que : les stylos écrivent tout seuls et les livres se déplacent sur les étagères en attendant d'être choisis !

Mais l'endroit le plus emblématique de Grazzano Visconti, c'est son château au cœur du village. Ses tours, ses fenêtres à meneaux et ses cours intérieures évoquent immédiatement Poudlard. Des quiz Harry Potter y sont parfois organisés et aux beaux jours, il est possible d'assister à des concerts atmosphériques dans ses jardins.

Porte d'entrée du village de Grazzano Visconti en Italie. © Fabio Caironi - stock.adobe.com

Enfin, tout simplement en se promenant dans les ruelles de ce village, la magie opère à chaque pierre sculptée ou portique orné de fresques, à chaque enseigne en fer forgé ou café caché sous des arcades...

Quoi de mieux que la saison des citrouilles et d'Halloween pour revivre la magie de la saga de J.K. Rowling ? On vous rassure, le village n'est pas protégé par des sortilèges pour empêcher les Moldus d'y pénétrer !