500 € par mois et un logement offert : cette île vous paie pour y vivre

Eau turquoise, soleil éternel et pied-à-terre déjà prêt : c'est la destination européenne idéale pour ceux qui rêvent d'un nouveau départ.

Oubliez les loyers exorbitants et le stress citadin. Et si votre nouvelle vie se trouvait sur une île sauvage en pleine mer Égée ? Une petite communauté grecque a mis en place un projet inédit : elle vous paie pour venir y vivre. Entre aide financière, toit gratuit et cadre de vie idyllique, l'offre semble surréaliste. Elle est pourtant très sérieuse.

Imaginez... Vous vous réveillez chaque matin face à l'immensité bleue de la mer Egée et ses eaux turquoise, au soleil, loin des bouchons et de la pollution. Votre loyer est déjà payé, vos repas sont offerts et vous recevez, en plus, un virement de 500 euros tous les mois pendant deux ans, simplement pour poser vos valises. Non, ce n'est pas le scénario d'une télé-réalité, mais un programme concret pour ceux qui rêvent de tout plaquer.

Ce petit paradis caché s'appelle Anticythère. Située entre la Crète et le Péloponnèse, cette île offre un paysage authentique de la Grèce : les sentiers de l'île invitent à une randonnée inoubliable dans un environnement naturel immaculé. La visite au phare d'Apolytara par le sentier est une expérience magique au milieu du paysage sauvage, traversant des lieux-dits pittoresques comme Karavostasi ou Domata.

L'île offre également un cadre parfait pour les passionnés de pêche. La richesse incroyable du biotope marin d'Anticythère permet des expériences uniques de pêche au harpon, à la canne ou à la ligne depuis une barque traditionnelle. Après l'effort, direction l'une des tavernes typiques de l'île pour savourer vos poissons frais du jour.

La vraie fascination vous attend cependant à Kamarela : un ensemble de rochers sculptés par la nature créant une petite crique secrète. Pour la baignade, vous aurez l'embarras du choix entre la belle plage de Xiropotamos, nichée près du site antique d'Aegila, ou les eaux cristallines de la plage de Chalara.

Mais derrière l'image de carte postale et de destination de vacances, Anticythère lutte tout le reste de l'année contre un dépeuplement critique. Avec seulement 45 habitants permanents, la communauté risque de disparaître et souhaite attirer des familles, des pêcheurs, mais aussi des boulangers ou des travailleurs à distance capables de redonner un souffle de jeunesse à ce joyau de la mer Égée.

La majorité des résidents a plus de 50 ans, et l'arrivée de nouveaux visages sera vécue comme une fête. Le programme ne se contente pas de vous donner les clés d'une maison, il inclut une aide à la scolarisation pour les enfants et même des cours de grec pour faciliter votre intégration.

Pour rejoindre Anticythère, il faut prendre le ferry en partant de Kissamos en Crète (comptez 2 heures de traversée). Soyez toutefois prévoyant : les liaisons sont limitées et dépendent totalement de la météo. C'est le prix à payer pour une tranquillité absolue et une immersion totale dans l'authenticité hellénique. Alors, prêt à échanger votre bureau contre une vue sur l'horizon ? Contactez l'office du tourisme pour les informations sur le programme.