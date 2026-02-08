Aujourd'hui sur Netflix : c'est le film d'action le plus regardé en 2025, avec 141 millions de vues

Ce film d'action de Netflix, sorti l'an dernier, s'est classé dans le top 10 des films anglophones les plus vus sur la plateforme.

Il n'est pas facile de choisir ce que l'on veut regarder sur les plateformes de streaming, et surtout sur Netflix ! La plateforme de streaming renouvelle sans cesse son catalogue avec de nouveaux programmes inédits, ou des rediffusions de fictions cultes. Il n'est donc absolument pas rare de passer des heures à scroller sur la plateforme à la recherche du film ou de la série à regarder. Afin de ne pas aller se coucher bredouille, Linternaute vous propose régulièrement une sélection de programmes dans sa rubrique dédiée.

Pour ce soir, vous pouvez par exemple lancer un film d'action qui a connu un beau succès l'année écoulée. Avec 141 millions de vues pour ses 91 jours d'exploitation, cette production américaine s'est hissée à la septième place du Top 10 des films les plus vus à leur lancement de tous les temps sur Netflix. S'il ne s'agit pas du long-métrage le plus vu de l'année écoulée (la place revient à K-Pop Demon Hunters, film d'animation loin devant avec ses 325 millions de vues), cela reste le film d'action le plus vu de 2025 sur la plateforme de streaming.

© John Wilson/Netflix

Mis en ligne le 17 janvier 2025, Back in action suit deux anciens espions de la CIA qui ont démissionné pour fonder une famille sans histoire. Mais alors que leurs enfants sont adolescents, leur passé les rattrape et leur couverture est démasquée. Ils doivent alors se lancer dans une aventure pour déjouer un vaste complot... avec l'aide de toute la famille !

Réalisé par Seth Gordon (à qui l'on doit les comédies Baywatch : alerte à Malibu et Comment tuer son boss), ce film d'action était un événement au moment de sa sortie sur Netflix. Il marque le retour de Cameron Diaz à l'écran, après onze ans d'absence pour se consacrer, comme dans le film, à sa famille. Elle forme le couple principal du film avec Jamie Foxx (Ray, Django Unchained), et donne la réplique à plusieurs visages bien connus du public : Glenn Close (Les Liaisons dangereuses), Kyle Chandler (Saturday Night Lights, King Kong) ou Andrew Scott (Sherlock).

Sans être exceptionnel, Back in action est une comédie d'action familiale sans prétention plutôt divertissante pour occuper sa soirée. C'est d'ailleurs cela qui peut expliquer son succès auprès des abonnés de Netflix en 2025. Si vous l'avez raté au moment de sa mise en ligne, sachez qu'il est toujours disponible sur la plateforme de streaming par abonnement.