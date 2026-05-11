Météo. Le beau temps va revenir pour de bon, "des poussées chaudes" prévues à une date précise

La météo est très instable en ce début du mois de mai. Bonne nouvelle : une bascule du temps est annoncée et les températures pourraient grimper en flèche.

Après un beau mois d'avril, celui de mai a commencé avec une météo incertaine. Soleil, pluie et orages se succèdent alors que les températures vacillent, tombant parfois en dessous des normales de saison. Pour la deuxième semaine de mai, l'instabilité devrait se poursuivre. Des orages pourraient se développer dans la moitié sud et dans l'est. Au nord, les averses s'annoncent fréquentes et les températures parfois fraiches pour la période. Le pont de l'Ascension devrait à son tour être touché par un temps changeant.

Le mois de mai pourrait en fait se retrouver coupé en deux, avec de l'instabilité jusqu'autour du 20, selon la tendance à quatre semaines de La Chaine météo. Grâce à une reprise anticyclonique progressive, de meilleures conditions météo remonteraient ainsi par le sud et gagneraient le nord du pays. Selon les cartes Météo-France, les précipitations faibliraient et deviendraient, en effet, très localisées à cette échéance. Les températures repartiraient à la hausse : entre +1 à +2,5 degrés au-dessus des normales de saison sont envisagées pour la troisième semaine de mai. Une ambiance bien printanière se dessinerait.

Prévisions météo pour la semaine du 18 au 24 mai © La Chaine météo

Cette hausse des températures pourrait s'affirmer vers la fin mai, sur la semaine du 25 au 31, qui débute par le lundi de Pentecôte : La Chaine météo évoque de possibles "poussées chaudes". L'atmosphère peut donc devenir lourde, notamment dans le sud et l'est, provoquant des orages. Vers la Méditerranée particulièrement, le ressenti tendrait à devenir estival, même s'il faudra surveiller le risque orageux. Des perturbations atlantiques sont aussi probables.

Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai. La fin mai pourrait toutefois amorcer le climat de début juin qui serait chaud, avec possiblement jusqu'à +5 degrés par rapport aux moyennes. L'été arriverait donc un peu en avance, si cette tendance venait à se consolider. Il va cependant falloir faire preuve d'encore un peu de patience pour assister à ces prémices.