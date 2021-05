"Frontières et Covid : le Portugal ouvre ses portes au tourisme ce 17 mai, les dernières infos"

Le Portugal autorise depuis ce lundi 17 mai 2021 les séjours touristiques pour les ressortissants de la plupart des pays de l'Union européenne, mais à plusieurs conditions.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 09h46] Depuis le 3 mai, les déplacements en France, en Europe et hors Union européenne sont de nouveau autorisés. Les voyages au sein de l'UE sont donc possibles à condition que leurs frontières soient ouvertes aux Français et à condition de justifier d'un motif impérieux ou professionnel ainsi que d'un test PCR négatif de moins de 72h.

Depuis le lundi 17 mai 2021, les personnes en provenance des pays de l'Union européenne ayant une incidence du coronavirus " inférieure à 500 cas pour 100 000 habitants (dont la France) "vont pouvoir effectuer "tous types de voyage vers le Portugal, y compris les voyages non essentiels", a précisé le gouvernement portugais dans un communiqué. Toutefois, tous les passagers de plus de 2 ans doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement. Les compagnies aériennes qui embarqueraient des passagers sans test encourent " une amende de 500 à 2000 euros par voyageur", a toutefois prévenu le ministère de l'Intérieur.

Le port du masque est toujours imposé à l'intérieur et à l'extérieur lorsque la distanciation sociale de 2 mètres n'est pas possible. A l'exception de l'île de Madère et de l'archipel des Açores, le Portugal n'est plus sous couvre-feu et les bars et restaurants sont également ouverts en extérieur et en intérieur jusqu'à 22h30, dans la limite de six personnes par table en salle et 10 en terrasse.