Réouverture des frontières : ce qui change ce lundi, Espagne, Portugal, Maroc, Grèce.. Où partir ?

Les frontières de la majorité des pays de l'espace Schengen, dont la France, rouvrent ce lundi 15 juin. Règles, restrictions, on fait le point sur les pays où il est désormais possible de se rendre et quelles sont les destinations qui restent fermées.

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 09h56] Après trois mois d'isolement à l'intérieur de leurs frontières respectives suite à l'épidémie de coronavirus, les Européens peuvent dès ce lundi voyager plus facilement d'un pays à l'autre. La Commission européenne avait en effet recommandé un retour à la normale avec la réouverture des frontières intra-européennes au 15 juin. Elle a également demandé la réouverture des frontières extérieures de l'UE dès le 1er juillet aux voyageurs des Balkans occidentaux, et appelé les États membres à se mettre d'accord sur une liste de pays tiers pour lesquels les restrictions seraient aussi levées. Attention tout de même avant de réserver vos billets d'avion, le retour à la libre circulation à l'intérieur de l'Europe se fait en ordre dispersé jusqu'au mois de juillet, avec des restrictions dans certains pays. Retrouvez ci-dessous la date de réouverture des frontières par pays.

Pour relancer le tourisme, le gouvernement italien a rouvert ses frontières aux citoyens européens le 3 juin dernier. Il a également annulé la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule, d'après des sources officielles. Ces mesures s'appliquent "dans le respect des liens dérivant de l'ordre juridique de l'Union européenne", précise le communiqué.

L'Espagne a annoncé qu'elle rouvrira ses frontières aux touristes le 21 juin prochain, une date avancée de 10 jours. L'Espagne impose actuellement une quatorzaine aux voyageurs se présentant à ses frontières, mais teste un assouplissement dès ce lundi en autorisant les touristes allemands à se rendre dans les îles Baléares. En revanche, la frontière entre l'Espagne et le Portugal restera close jusqu'au 1er juillet, a annoncé le premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Du côté du Portugal, la date de réouverture des frontières reste fixée au 1er juillet pour accueillir des voyageurs.

L'Autriche et l'Allemagne ont rétabli ce lundi 15 juin la libre circulation à leur frontière commune. Cet assouplissement permet notamment les voyages d'affaire et les visites familiales.

Le Royaume-Uni a annoncé la mise en place d'une quatorzaine obligatoire pour les voyageurs arrivant de l'étranger. Cette mesure, qui sera réexaminée " toutes les trois semaines" , doit accompagner le déconfinement progressif du Royaume-uni. Les voyageurs en quarantaine, à leur domicile ou à l'hôtel, feront l'objet de contrôles aléatoires et les contrevenants s'exposeront à une amende de 1 000 livres selon la presse britannique. Les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont annoncé le 12 juin avoir lancé une action en justice contre le gouvernement britannique afin qu'il renonce à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni.

En Grèce, le tourisme reprend ce lundi 15 juin avec des vols autorisés en provenance de plusieurs pays de l'UE dont la France. Les voyageurs décollant de l'Union européenne ne sont pas soumis à des mesures strictes de quarantaine, à l'exception des passagers en provenance des régions les plus touchées par le coronavirus : l'Ile-de-France, quatre régions italiennes, quatre autres en Espagne… "Cela dépendra maintenant de l'aéroport d'origine, non du pays (d'origine)", a expliqué un responsable du gouvernement à l'AFP. A partir du 1er juillet, les vols internationaux seront autorisés vers tous les aéroports de Grèce. Les visiteurs seront éventuellement tenus de passer " un test d'échantillonnage aléatoire à l'arrivée ", affirme l'office de tourisme.

La Belgique rouvre ses frontières ce lundi avec les autres pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les quatre pays de l'espace Schengen non membres de l'UE. La Première ministre a toutefois recommandé aux voyageurs de s'assurer que leur déplacement était possible car "chaque pays décide seul de l'ouverture de ses frontières" à ses propres conditions. La Suisse prévoit quant à elle de rouvrir ses frontières le 15 juin pour tous les États membres de l'Union européenne.

Les Français peuvent à nouveau franchir la frontière avec l'Andorre depuis le 1er juin.

Les frontières du Danemark rouvrent ce 15 juin pour ressortissants allemands, norvégiens et islandais uniquement, repoussant à la fin de l'été l'entrée sur son territoire des ressortissants des autres pays de l'UE et du Royaume-Uni.

La Norvège rouvre ce lundi ses frontières aux autres pays nordiques uniquement, à l'exception de la Suède.

Le Premier ministre croate a annoncé la réouverture des frontières du pays pour les ressortissants de dix pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, la Slovénie et l'Autriche. Pour le moment, les citoyens français, espagnols et italiens ne peuvent toujours pas se rendre en Croatie.

La Chine assouplit progressivement ses contrôles aux frontières au mois de juin après les Deux Sessions, l'événement politique annuel le plus important du pays. Les passagers devront faire l'objet d'un dépistage du nouveau coronavirus à leur arrivée sur le sol chinois. En Inde, la suspension des vols commerciaux à l'international est maintenue jusqu'à nouvel ordre.

Depuis le 3 avril et jusqu'à nouvel ordre, toute personne non japonaise ayant séjourné dans un pays à risque, incluant le France, l'Espagne ou encore le Portugal ne peut entrer sur le territoire japonais. La CAAT (autorité de l'aviation civile de Thaïlande) a prolongé l'interdiction des vols de passagers entrants sur son territoire jusqu'à la fin du mois de juin.

La Russie a annoncé lundi une réouverture partielle de ses frontières, fermées depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus. Selon un décret signé par le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, les Russes pourront quitter le territoire national pour des raisons médicales, professionnelles ou liées aux études. Quant aux ressortissants étrangers, ils pourront seulement entrer en Russie pour se faire soigner ou s'occuper de proches.

Les frontières du Canada sont ouvertes mais les bateaux de croisières transportant 500 personnes ne sont pas autorisés à amarrer et ce jusqu'au 1er juillet. Les liaisons aériennes en provenance de l'étranger ont été diminuées de nombreux aéroports sont toujours fermés. De nombreux pays d'Amérique latine demandent une mise en "quarantaine préventive" des voyageurs.

À Cuba, les écoles restent fermées, le transport public suspendu et l'usage du masque obligatoire dans les rues, mais le pays commence à envisager la réouverture de ses frontières aux touristes avec des compagnies aériennes qui proposent des billets d'avion pour le mois de juillet.​

Le Ministère du Tourisme de la République Dominicaine (MITUR) a annoncé que le pays sera prêt à recevoir des touristes internationaux à partir du 1er juillet, date prévue pour le lancement de la phase 4 du plan de désescalade des mesures annoncées par la Commission de haut niveau pour la prévention et le contrôle du coronavirus.

L'ensemble des pays africains gardent leurs frontières fermées pour le moment. Le Maroc et l'Algérie ont interrompu leurs vols internationaux mais le rapatriement de ressortissants français est toutefois autorisé par nécessité. La Tunisie est le seul pays ayant annoncé la réouverture de ses frontières maritimes, terrestres et aériennes pour le 27 juin.

En Egypte, " nous préparons le terrain pour que les touristes du monde entier trouvent une destination […] dans des conditions sanitaires exemplaires", assure le ministre du Tourisme Khaled El-Enani, lors d'un entretien avec l'AFP.

les Australiens pourront se rendre en Nouvelle-Zélande et vers d'autres pays du Pacifique dès le 1er juillet prochain. En revanche, l'Australie ne prévoit pas pour le moment d'ouvrir ses frontières avec d'autres pays comme les États-Unis ou la France. Les liaisons touristiques vers les autres pays devraient reprendre au mois de septembre.

Une nouvelle étude de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) montre que le monde a amorcé un lent mouvement de réouverture, à mesure que les destinations assouplissent, avec prudence, les restrictions sur les voyages imposées en réponse à la Covid-19. Il ressort de l'étude que 7 destinations ont assoupli leurs restrictions sur les voyages entrepris à des fins de tourisme international. Parallèlement, plusieurs autres destinations sont engagées dans d'importantes discussions sur la réouverture des frontières. Le rapport constate que 100% du total des destinations dans le monde maintiennent, sous une forme ou une autre, des restrictions liées à la Covid-19 sur les voyages. De plus, au 18 mai 2020, 75% gardaient leurs frontières complètement fermées au tourisme international. Dans 37% des cas, les restrictions sur les voyages ont été en place pendant 10 semaines et 24% des destinations mondiales ont eu des restrictions en place pendant 14 semaines ou plus. Toutes les régions de l'OMT ont plus de 65% de leurs destinations complètement fermées au tourisme : l'Afrique (74%), les Amériques (86%), l'Asie-Pacifique (67%), l'Europe (74%) et le Moyen-Orient (69%).